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23:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Уфой»

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» сыграл вничью с «Уфой» со счётом 0:0. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

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Пресс-служба московского клуба представила ролик, в котором показала, что осталось за кадром матча. На видео запечатлено прибытие команд на арену, их разминка и ключевые моменты встречи.

«Спартак», набрав 32 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре красно-белым предстоит на чужом поле сыграть с ЦСКА. Матч состоится 30 июня на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. В первом круге «Спартак» обыграл «армейцев» со счётом 2:1.

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фотографий
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фотографий
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой»
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0:0
Первый тайм: 0:0
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Футбол, Премьер-лига, Тур 2427.06.2020, 16:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 4179 зрителей
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27Йонуц Неделчару
16′
92Николай Рассказов
55Джемал Табидзе
44′
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8Кэтэлин Карп
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46′
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46′
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Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)6
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
8Угловые1
9Фолы13
1Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяЕгор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяРоман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАрам Петросян(Россия, Бронницы)
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