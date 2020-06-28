«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Уфой»
В матче 24-го тура Российской
В матче 24-го тура Российской
«Спартак», набрав 32 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Российской
|Доменико Тедеско
|Вадим Евсеев
|98
|Александр Максименко
|31
|Александр Беленов
|2
|Самюэль Жиго
|5
|Боян Йокич
|39
|Павел Маслов
43′
|15
|Александр Пуцко
|56
|Илья Гапонов
|27
|Йонуц Неделчару
16′
|92
|Николай Рассказов
|55
|Джемал Табидзе
44′
|33
|Алекс Крал
80′
|8
|Кэтэлин Карп
|38
|Андрей Ещенко
84′
|74
|Даниил Фомин
|61
|Илья Голосов
|33
|Александр Сухов
90′
|10
|Зелимхан Бакаев
63′
|9
|Денис Терентьев
|54
|Наиль Умяров
|6
|Остон Урунов
81′
|47
|Роман Зобнин
90′
|17
|Николай Гиоргобиани
90′
|74
|Дмитрий Маркитесов
|23
|Данила Емельянов
|19
|Эсекиэль Понсе
84′
|19
|Гамид Агаларов
46′
|9
|Резиуан Мирзов
|22
|Артем Голубев
|23
|Джордан Ларссон
63′
|99
|Андрей Козлов
46′
|77
|Александр Соболев
|11
|Ловро Бизяк
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|1
|9
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
|Боковой судья
|Роман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)