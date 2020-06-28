«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Уфой»

Пресс-служба московского клуба представила ролик, в котором показала, что осталось за кадром матча. На видео запечатлено прибытие команд на арену, их разминка и ключевые моменты встречи.

«Спартак», набрав 32 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре красно-белым предстоит на чужом поле сыграть с ЦСКА. Матч состоится 30 июня на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. В первом круге «Спартак» обыграл «армейцев» со счётом 2:1.