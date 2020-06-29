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8«Спартак» сыграл вничью с «Уфой»
00:16 (мск), источник: Известия

Пойманный VAR: видеопросмотры спасли РПЛ от судейских скандалов

Судьба двух матчей 24-го тура чемпионата России решилась с помощью современной техники.

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Источник: Известия

Второй тур после рестарта Российской премьер-лиги (РПЛ) вышел не таким скандальным, как предыдущий. Тогда из-за выявленной группы зараженных коронавирусом футболистов в составе «Ростова» клуб был вынужден изолировать всю основу и поехать на выездную встречу с «Сочи» молодежным составом. В итоге футболисты с берегов Дона потерпели самое крупное поражение в истории — 1:10.

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«Сочи» разгромил молодежь «Ростова»

Через сутки инфицированные были обнаружены в «Уфе» и «Динамо». Но клуб из Башкортостана всё же сыграл с «Тамбовом» (2:1), а московская команда добилась переноса матча с «Краснодаром» на 19 июля. Вопреки регламенту РПЛ предложила клубам договариваться между собой. В результате «Сочи» решил не переносить игру, «Краснодар» пошел навстречу динамовцам, а «Тамбов» выразил готовность выйти на поле в Уфе.

В 24-м туре пандемия настигла «Оренбург», который в итоге не сыграл с «Краснодаром» и получил техническое поражение (0:3). В остальном матчи прошли без эксцессов, хотя часть участников пыталась поднять скандалы из-за судейства.

«Зенит» — «Крылья Советов» (2:1)

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Казалось, что результат встречи лидера и аутсайдера чемпионата будет предсказуемым. Но «Крылья» дали бой «Зениту». В конце первого тайма Максим Глушенков открыл счет. К удивлению многих, самарцы ушли на перерыв, имея преимущество. А во втором тайме главными героями стали судья Павел Кукуян и VAR (видеоассистент рефери).

Уже на 46-й минуте Малком забил первый гол «Зенита», но после просмотра повтора арбитр зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот. В середине тайма эта же система понадобилась, чтобы увидеть игру рукой в штрафной «Крыльев» защитника Артема Тимофеева. В итоге был назначен пенальти, и капитан питерцев Артем Дзюба сравнял счет. Через шесть минут он же реализовал еще один 11-метровый. А на 81-й минуте Кукуян отменил гол «Крыльев», во время просмотра повтора увидев, как Глушенков подыграл себе рукой в ходе атаки.

Не самая лучшая по качеству игра «Зенита», но надо отдать должное, что ребята проявили характер и добились победы. Не обошлось без везения, в том числе в истории с применением VAR, но в итоге судья во всех случаях принял верные решения, поэтому результат закономерен.
Экс-полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев

«Спартак» — «Уфа» (0:0)

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Еще один матч, где в концовке главную роль взял на себя VAR. «Спартак» пытался вскрыть оборону «Уфы» всю игру, но довел дело до взятия ворот только в компенсированное время ко второму тайму. Отличился Александр Соболев. Правда, когда он с линии вратарской расстреливал ворота гостей, мяч прошел мимо находившегося в офсайде Самуэля Жиго. Защитник красно-белых закрывал обзор вратарю уфимцев Александру Беленову, что и зафиксировал судья Владислав Безбородов во время просмотра повтора. В результате питерский рефери не засчитал гол.

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«Спартак» сыграл вничью с «Уфой»

А чуть позже Соболев вновь едва не стал героем матча, нанеся мощный удар из центра штрафной площади. Беленов взял мяч намертво, но едва не влетел с ним в ворота, с трудом удержав часть снаряда на «ленточке». Этот эпизод также вызвал много споров из-за отсутствия автоматической системы фиксации гола, которая есть в сильнейших европейских лигах.

— В целом мы можем быть удовлетворены результатом, — заявил «Известиям» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. — Не могу сказать, что наша команда дала «Спартаку» создать много моментов у своих ворот, а гол был отменен совершенно правильно. Красно-белые — серьезный раздражитель для «Уфы», поэтому довольны, что в итоге набрали в этом сезоне в играх с ними четыре очка — ничья на выезде и домашняя победа осенью (1:0). Теперь главное не останавливаться и хорошо подготовиться к следующим матчам.

«Рубин» — «Локомотив» (0:2)

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Новый главный тренер «железнодорожников» Марко Николич уже добился победы в своем дебютном матче. Неделю назад «Локо» не без труда выиграл дома у «Оренбурга» (1:0), который считается одним из главных кандидатов на вылет. Поэтому первым серьезным тестом для сербского наставника стал выезд в Казань.

В итоге благодаря дублю Алексея Миранчука 40-летний специалист вновь праздновал победу. Правда, пока кажется, что команда движется с багажом, оставленным Юрием Семиным, чей контракт с «железнодорожниками» не был продлен в конце мая.

Семин ушел, оставив команду на промежуточном втором месте. Если его удастся сохранить, «Локо» получит прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов и бонус в размере €20 млн. Пока Николичу везет. При этом из-за отбывания двухнедельного карантина тренер и его сербские помощники присоединились к команде лишь за неделю до рестарта РПЛ. До этого команду готовил штаб Семина.

Фоторепортаж
Первая победа Николича

Николич выбирает на игру почти тот же состав, что и его предшественник. Среди новшеств, которые предложил серб: перевод Жоао Мариу в центр полузащиты, а также выход в стартовом составе 21-летнего Дмитрия Рыбчинского.

— Надо отдать должное Николичу, он не ломает то, что досталось ему в наследство от Семина, — поделился мнением с «Известиями» экс-главный тренер «Казанки», фарм-клуба «Локо», Денис Клюев. — Поэтому для меня результаты в прошедших двух матчах ожидаемы. Видимо, серб смотрел много игр «Локомотива» до своего прихода и разобрался в том, как команда играет. И, раз времени на подготовку было мало, решил пока не делать больших изменений, продолжив линию Юрия Палыча. Хороший тренер не станет сразу глобально что-то переделывать. Это возможно только после полноценной предсезонки, которой до зимы ни у кого не будет, или после огромного количества игр.

Молодой Дмитрий Рыбчинский впервые сыграл на уровне РПЛ в стартовом составе. Дебют ему удался — голевая передача на Миранчука и заработанный пенальти, с которого Алексей забил второй гол.

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«Рубин» проиграл «Локомотиву» в матче РПЛ

— Потенциал у Димы серьезный, — добавил тренировавший Рыбчинского в «Казанке» Клюев. — Если не остановится в развитии, то вырастет в мастера. У него есть то, чего не хватает многим нашим футболистам: хороший дриблинг и нестандартное мышление. Надо только над завершением еще поработать. А так парнишка интересный. Рад, что Рыбчинскому дали проявить себя. Юрий Палыч подтягивал его к основе, выпускал на замены, а теперь ему дали и в старте выйти — могу только позитивно отметить такое решение Николича.

«Динамо» — ЦСКА (0:0)

Бело-голубые еще за сутки до дерби не знали, каким составом выйдут против армейцев. Неделю назад они сели на карантин и лишь накануне встречи с ЦСКА получили разрешение играть той частью основы, которая здорова. У красно-синих была другая проблема. После домашнего разгрома от «Зенита» (0:4) в отставку подал главный тренер Виктор Гончаренко. Клуб отговаривал его от ухода, но специалист уехал к себе в Белоруссию и некоторое время не выходил на связь. Неделю команду готовил его помощник Сергей Овчинников. Он же руководил игрой ЦСКА во встрече с «Динамо».

В итоге матч закончился унылой нулевой ничьей, а ЦСКА по его окончании объявил, что Гончаренко остается на своей должности.

— Результат и качество игры были ожидаемы с учетом проблем обеих команд, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин. — У ЦСКА был в подвешенном состоянии тренерский вопрос. К тому же разгром от «Зенита» не мог не оказать своего негативного влияния. А «Динамо» просто до последнего не знало, каким составом будет играть. Поэтому даже не могу обсуждать качество игры. Просто отмечу, что ничья в данном случае для бело-голубых точно не худший вариант. Они сделали что смогли, и теперь надо готовиться дальше.

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Также в прошедшем туре грозненский «Ахмат» сыграл дома вничью с «Сочи» (1:1), «Ростов» на своем поле обыграл тульский «Арсенал» (2:1), а екатеринбургский «Урал» — «Тамбов» (2:1). Следующий тур стартует уже во вторник.

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