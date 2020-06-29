Пойманный VAR: видеопросмотры спасли РПЛ от судейских скандалов
Судьба двух матчей 24-го тура чемпионата России решилась с помощью современной техники.
Судьба двух матчей 24-го тура чемпионата России решилась с помощью современной техники.
Второй тур после рестарта Российской
Через сутки инфицированные были обнаружены в «Уфе» и «Динамо». Но клуб из Башкортостана всё же сыграл с «Тамбовом» (2:1), а московская команда добилась переноса матча с «Краснодаром» на 19 июля. Вопреки регламенту РПЛ предложила клубам договариваться между собой. В результате «Сочи» решил не переносить игру, «Краснодар» пошел навстречу динамовцам, а «Тамбов» выразил готовность выйти на поле в Уфе.
В 24-м туре пандемия настигла «Оренбург», который в итоге не сыграл с «Краснодаром» и получил техническое поражение (0:3). В остальном матчи прошли без эксцессов, хотя часть участников пыталась поднять скандалы
Казалось, что результат встречи лидера и аутсайдера чемпионата будет предсказуемым. Но «Крылья» дали бой «Зениту». В конце первого тайма Максим Глушенков открыл счет. К удивлению многих, самарцы ушли на перерыв, имея преимущество. А во втором тайме главными героями стали судья Павел Кукуян и VAR (видеоассистент рефери).
Уже на 46-й минуте Малком забил первый гол «Зенита», но после просмотра повтора арбитр зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот. В середине тайма эта же система понадобилась, чтобы увидеть игру рукой в штрафной «Крыльев» защитника Артема Тимофеева. В итоге был назначен пенальти, и капитан питерцев Артем Дзюба сравнял счет. Через шесть минут он же реализовал еще один 11-метровый. А на 81-й минуте Кукуян отменил гол «Крыльев», во время просмотра повтора увидев, как Глушенков подыграл себе рукой в ходе атаки.
Не самая лучшая по качеству игра «Зенита», но надо отдать должное, что ребята проявили характер и добились победы. Не обошлось без везения, в том числе в истории с применением VAR, но в итоге судья во всех случаях принял верные решения, поэтому результат закономерен.
Еще один матч, где в концовке главную роль взял на себя VAR. «Спартак» пытался вскрыть оборону «Уфы» всю игру, но довел дело до взятия ворот только в компенсированное время ко второму тайму. Отличился Александр Соболев. Правда, когда он с линии вратарской расстреливал ворота гостей, мяч прошел мимо находившегося в офсайде Самуэля Жиго. Защитник
А чуть позже Соболев вновь едва не стал героем матча, нанеся мощный удар из центра штрафной площади. Беленов взял мяч намертво, но едва не влетел с ним в ворота, с трудом удержав часть снаряда на «ленточке». Этот эпизод также вызвал много споров
— В целом мы можем быть удовлетворены результатом, — заявил «Известиям» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. — Не могу сказать, что наша команда дала «Спартаку» создать много моментов у своих ворот, а гол был отменен совершенно правильно.
Новый главный тренер «железнодорожников» Марко Николич уже добился победы в своем дебютном матче. Неделю назад «Локо» не без труда выиграл дома у «Оренбурга» (1:0), который считается одним из главных кандидатов на вылет. Поэтому первым серьезным тестом для сербского наставника стал выезд в Казань.
Семин ушел, оставив команду на промежуточном втором месте. Если его удастся сохранить, «Локо» получит прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов и бонус в размере €20 млн. Пока Николичу везет. При этом
Николич выбирает на игру почти тот же состав, что и его предшественник. Среди новшеств, которые предложил серб: перевод Жоао Мариу в центр полузащиты, а также выход в стартовом составе 21-летнего Дмитрия Рыбчинского.
— Надо отдать должное Николичу, он не ломает то, что досталось ему в наследство от Семина, — поделился мнением с «Известиями»
Молодой Дмитрий Рыбчинский впервые сыграл на уровне РПЛ в стартовом составе. Дебют ему удался — голевая передача на Миранчука и заработанный пенальти, с которого Алексей забил второй гол.
— Потенциал у Димы серьезный, — добавил тренировавший Рыбчинского в «Казанке» Клюев. — Если не остановится в развитии, то вырастет в мастера. У него есть то, чего не хватает многим нашим футболистам: хороший дриблинг и нестандартное мышление. Надо только над завершением еще поработать. А так парнишка интересный. Рад, что Рыбчинскому дали проявить себя. Юрий Палыч подтягивал его к основе, выпускал на замены, а теперь ему дали и в старте выйти — могу только позитивно отметить такое решение Николича.
«Динамо» — ЦСКА (0:0)
— Результат и качество игры были ожидаемы с учетом проблем обеих команд, — подчеркнул в разговоре с «Известиями»
Также в прошедшем туре грозненский «Ахмат» сыграл дома вничью с «Сочи» (1:1), «Ростов» на своем поле обыграл тульский «Арсенал» (2:1), а екатеринбургский «Урал» — «Тамбов» (2:1). Следующий тур стартует уже во вторник.