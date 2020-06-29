Уткин — о памятнике Черенкову: Просто катастрофа

Источник: Sport24

«Я знаю, что многих расстроит то, что я скажу. Может быть, даже обидит. Простите. Видит бог, игра Федора одно из самых светлых воспоминаний моего детства и юности, они теплы и живы до сих пор. Но открытый вчера памятник на Троекуровском кладбище просто катастрофа…

По счастью, это не последний, думаю, памятник Федору. Уверен, его памятник, который увековечит образ Черенкова, обязательно будет в Москве. В Кунцево, или в академии, или, может быть, в Лужниках, где есть несколько замечательных скульптур великих игроков. Старостин там замечательный…

А это надгробие; его облик определяет родня, конечно. Ну, отлично, раз им нравится, для того ведь и собирали пожертвования, — написал Уткин в своем телеграм-канале.