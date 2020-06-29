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10:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Он играл с Бакайоко и Боннисселем. Кто судит матч ЦСКА — «Спартак»?

Определены арбитры матчей 25-го тура чемпионата России. Центральную встречу, московское дерби, доверили Алексею Еськову.

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Источник: Спорт-Экспресс

Бригада

В бригаду, которая будет работать на игре ЦСКА — «Спартак», вошли: Алексей Еськов, Алексей Лунев, Арам Петросян и резервный Артем Любимов. Видеоарбитром назначен Сергей Карасев, его ассистентом — Дмитрий Сафьян. Инспектор матча — Николай Иванов, делегат — Александр Сафонов.

Еськов

41-летний Еськов — один из «динозавров» в судействе. Вымирающий вид. Таких, как он, осталось совсем немного — тех, кто занимался футболом и даже немного выступал на профессиональном уровне. Если брать российских арбитров, то в первую очередь вспоминаются два друга — Еськов и Владислав Безбородов. Оба успели поиграть и в России, и за рубежом.

Алексей — воспитанник ростовского футбола. В свое время выступал за юношескую команду «Монпелье» и дубль, а также тренировался с основным составом. Из тех, с кем он пересекался тогда во Франции, можно назвать нападающего Ибраима Бакайоко, который потом продолжил карьеру в «Эвертоне», «Марселе» и Греции. Еще на слуху был Жером Бонниссель («Депортиво», «Бордо» и «Фулхэм»).

После «Монпелье» Еськов пробовал себя в ЦСКА, «Ростсельмаше», «Динамо», ростовском СКА, «Жемчужине». Но известность приобрел не как футболист. Куда лучше у него получилось в роли судьи. Пришел, попробовал, задержался — дошагал до премьер-лиги, где дебютировал в октябре 2009-го. Матч «Химки» — «Терек» (1:2). Это была первая из 156 в чемпионате России. Показатель высочайший — раньше число 100 многим казалось непреодолимым.

C 2011-го Еськов судит международные матчи. До группового турнира Лиги чемпионов пока не добрался, а вот на играх Лиги Европы работал много раз.

Про одного из наших арбитров ФИФА рассказывали байку — как тот поехал на матч без комплекта флажков. Не стану утверждать, что память подвела именно Еськова. Но в то время он уже входил в число судей ФИФА…

В 2015-м судил финал Универсиады Корея — Италия (0:3). Удалил по одному игроку в каждой команде.

Непродолжительное время в 1997 году российским судейским корпусом руководил дядя Еськова — Алексей Алексеевич Еськов, известный футболист и тренер.

Семья

Алексей Игоревич — многодетный отец. Своих детей трое. Кроме того, в его семье живет сестра супруги, чья мама умерла.

Травма

Еськов должен был судить и игру первого круга — 19 августа на стадионе «Открытие Арена». Но получил травму и уступил место на поле Сергею Карасеву.

В интервью «СЭ» судья тогда рассказал, что почувствовал дискомфорт в матче Лиги Европы «Брага» — «Бреннбю». МРТ показала микронадрыв икроножной мышцы. Рефери побоялся усугубить повреждение и отказался работать на дерби.

2012 год

А вот в октябре 2012-го Еськов судил матч «Спартак» — ЦСКА (0:2) — вместе с помощниками Антоном Кобзевым и Николаем Ереминым. Последний очень «помог» арбитру. С 54-й по 70-ю минуты он трижды неверно определял положение «вне игры» у спартаковцев. Сначала решил, что в офсайд залез Ари, затем — Кирилл Комбаров. Закончилось же все ошибочно незасчитанным голом Дзюбы.

Статистика

Еськов 10 раз обслуживал игры с участием ЦСКА в чемпионате России: +6=3−1. Результаты «Спартака» скромнее: +5=1−3.

Остальные матчи

Назначения на остальные матчи, которые пройдут 30 июня и 1 июля, получили:

«Локомотив» — «Крылья Советов» — Алексей Сухой, Игорь Демешко, Александр Богданов, резервный Сергей Куликов, ВАР Сергей Сергеевич Лапочкин, АВАР Илья Елеференко, инспектор Сергей Мартынов, делегат Виктор Пышкин;.

«Оренбург» — «Урал» — Евгений Кукуляк, Николай Богач, Наиль Сейфетдинов, резервный Владимир Сельдяков, инспектор Сергей Зуев, делегат Радик Ахмадуллин;.

«Уфа» — «Рубин» — Евгений Турбин, Максим Гаврилин, Андрей Гурбанов, резервный Максим Матюнин, ВАР Павел Кукуян, АВАР Алексей Стипиди, инспектор Александр Гвардис, делегат Александр Коротченко;.

«Тамбов» — «Зенит» — Михаил Вилков, Алексей Воронцов, Антон Кобзев, резервный Анастасия Пустовойтова, ВАР Николай Волошин, АВАР Дмитрий Чельцов, инспектор Игорь Синер, делегат Сергей Кочетов;.

«Арсенал» — «Ахмат» — Василий Казарцев, Андрей Веретешкин, Дмитрий Жвакин, резервный Олег Соколов, ВАР Кирилл Левников, АВАР Валентин Мурашов, инспектор Александр Гончар, делегат Дмитрий Солдаткин;.

«Ростов» — «Краснодар» — Виталий Мешков, Антон Аверьянов, Денис Березнов, резервный Дмитрий Стрельцов, ВАР Владислав Безбородов, АВАР Николай Еремин, инспектор Юрий Баскаков, делегат Ильдар Зарипов;.

«Сочи» — «Динамо» — Игорь Панин, Роман Усачев, Владислав Назаров, резервный Анатолий Жабченко, инспектор — Сергей Константинович Лапочкин, делегат Сергей Нечай.

Дебютанты

Первый матч в роли арбитра проведет в премьер-лиге калужский судья Кукуляк. Впервые назначение на игру чемпионата, пусть и в качестве резервного, получил Максим Матюнин, младший брат Алексея Матюнина. Будет работать в Уфе Гаврилин, у которого были подозрения на заболевание коронавирусом. Второй раз обязанности резервного будет выполнять Пустовойтова — Виктор Кашшаи очень ценит профессиональные качества подруги своей невесты.

65+

Неожиданно видеть в списке назначений одного из чиновников премьер-лиги, которому на днях исполнилось 66 лет. Видимо, Виктор Пышкин очень нужен в роли делегата, поэтому для него сделали исключение.

В оставшихся турах возобновившегося чемпионата России-2019/20 не работают хорошо знакомые ему инспекторы Сергей Анохин, Андрей Бутенко, Гаряфий Жафяров, Геннадий Куличенков, Владимир Овчинников, Алексей Румянцев, Юрий Чеботарев, Фейзудин Эрзиманов. Не допущены — всем им исполнилось 65 лет. А вот на возраст Пышкина назначавшие не обратили внимания.

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