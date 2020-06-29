Руководство «Крыльев Советов» представило игрокам Талалаева
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов представил команде нового главного тренера Андрея Талалаева, сообщает официальный Twitter клуба.
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов представил команде нового главного тренера Андрея Талалаева, сообщает официальный Twitter клуба.
Российский специалист проведет предыгровое занятие «Крыльев», а 30 июня будет руководить командой в матче против «Локомотива».
Талалева возглавил «Крылья Советов» 28 июня, сменив на этом посту Миодрага Божовича. Самарцы занимают последнее место в турнирной таблице, отставая от 14-й позиции на два очка.