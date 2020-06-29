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11:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Руководство «Крыльев Советов» представило игрокам Талалаева

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов представил команде нового главного тренера Андрея Талалаева, сообщает официальный Twitter клуба.

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Источник: Спорт-Экспресс

Российский специалист проведет предыгровое занятие «Крыльев», а 30 июня будет руководить командой в матче против «Локомотива».

Талалева возглавил «Крылья Советов» 28 июня, сменив на этом посту Миодрага Божовича. Самарцы занимают последнее место в турнирной таблице, отставая от 14-й позиции на два очка.

Крылья Советов
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