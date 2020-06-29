Восемь футболистов московского «Динамо» продлили контракты до окончания сезона РПЛ

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В сообщении «Динамо» говорится, что достигнуты договоренности о продлении контрактов до конца футбольного сезона-2019/20 с восемью футболистами, чьи сроки соглашений истекают 30 июня 2020 года. Таким образом, Антон Соснин, Владимир Рыков, Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Жоаозиньо, Кирилл Панченко, а также находящиеся в команде на условиях аренды Сильвестр Игбун и Оскар Хильемарк продолжат выступления за клуб в оставшихся матчах текущего розыгрыша РПЛ.

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«Динамо» занимает седьмое место в чемпионате России, набрав 31 очко после 23 игр. В следующем туре РПЛ московский клуб 1 июля в гостях сыграет с «Сочи».