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12:57 (мск), источник: ТАСС

Восемь футболистов московского «Динамо» продлили контракты до окончания сезона РПЛ

ТАСС, 29 июня. Футбольный клуб «Динамо» объявил о продлении контрактов до окончания сезона-2019/20 Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) с восемью игроками. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

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В сообщении «Динамо» говорится, что достигнуты договоренности о продлении контрактов до конца футбольного сезона-2019/20 с восемью футболистами, чьи сроки соглашений истекают 30 июня 2020 года. Таким образом, Антон Соснин, Владимир Рыков, Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Жоаозиньо, Кирилл Панченко, а также находящиеся в команде на условиях аренды Сильвестр Игбун и Оскар Хильемарк продолжат выступления за клуб в оставшихся матчах текущего розыгрыша РПЛ.

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«Динамо» занимает седьмое место в чемпионате России, набрав 31 очко после 23 игр. В следующем туре РПЛ московский клуб 1 июля в гостях сыграет с «Сочи».

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

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