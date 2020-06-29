«Оренбург» и «Динамо» ожидают предписаний Роспотребнадзора перед матчами 25-го тура РПЛ
ТАСС, 29 июня. Футбольные клубы «Оренбург» и «Динамо» ожидают предписаний от Роспотребнадзора в преддверии матчей 25-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 29 июня. Футбольные клубы «Оренбург» и «Динамо» ожидают предписаний от Роспотребнадзора в преддверии матчей 25-го тура Тинькофф — Российской
«Оренбург» не смог организовать матч 24-го тура против «Краснодара» 27 июня, так как игроки находятся на карантине в связи с заражением коронавирусом шестерых футболистов и двоих сотрудников клуба. Решение по результату игры будет вынесено на ближайшем заседании
«На данный момент в “Оренбурге” десять членов команды находятся на карантине, за ними установлено динамическое наблюдение, — говорится в сообщении. — Остальные представители клуба сдают регулярные тесты, которые показывают отрицательные результаты. Оренбургская команда ждет предписания местного Роспотребнадзора, на основании которого будет принято решение о допуске к участию в матче 25-го тура
«Динамо» в день игры 23-го тура против «Краснодара» сообщило о том, что у трех игроков главной команды
«“Динамо”, которое в 24-м туре сыграло с ЦСКА, продолжает ежедневное тестирование с отрицательными результатами. В московском клубе новых случаев заражения не выявлено. В преддверии игры с “Сочи”, запланированной на 1 июля, команда ожидает новое предписание от Роспотребнадзора», — сказано в сообщении.
В турнирной таблице чемпионата России «Оренбург» занимает предпоследнее, 15-е место, набрав 23 очка, «Динамо» с 31 очком идет седьмым.