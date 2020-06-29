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15:04 (мск), источник: ТАСС

«Оренбург» и «Динамо» ожидают предписаний Роспотребнадзора перед матчами 25-го тура РПЛ

ТАСС, 29 июня. Футбольные клубы «Оренбург» и «Динамо» ожидают предписаний от Роспотребнадзора в преддверии матчей 25-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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«Оренбург» не смог организовать матч 24-го тура против «Краснодара» 27 июня, так как игроки находятся на карантине в связи с заражением коронавирусом шестерых футболистов и двоих сотрудников клуба. Решение по результату игры будет вынесено на ближайшем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, вероятный вердикт — техническое поражение.

«На данный момент в “Оренбурге” десять членов команды находятся на карантине, за ними установлено динамическое наблюдение, — говорится в сообщении. — Остальные представители клуба сдают регулярные тесты, которые показывают отрицательные результаты. Оренбургская команда ждет предписания местного Роспотребнадзора, на основании которого будет принято решение о допуске к участию в матче 25-го тура Тинькофф-РПЛ против “Урала”, встреча запланирована на 1 июля».

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 25, 1.07.2020, 20:00

Сочи-Динамо-

«Динамо» в день игры 23-го тура против «Краснодара» сообщило о том, что у трех игроков главной команды бело-голубых — Клинтона Н'Жи, Себастьяна Шиманьского и Шарля Каборе — диагностировали коронавирус. По согласованию с соперником встреча была перенесена на 19 июля. Перед игрой 24-го тура с ЦСКА, которая прошла в субботу и завершилась со счетом 0:0, «Динамо» получило разрешение провести матч основным составом.

«“Динамо”, которое в 24-м туре сыграло с ЦСКА, продолжает ежедневное тестирование с отрицательными результатами. В московском клубе новых случаев заражения не выявлено. В преддверии игры с “Сочи”, запланированной на 1 июля, команда ожидает новое предписание от Роспотребнадзора», — сказано в сообщении.

В турнирной таблице чемпионата России «Оренбург» занимает предпоследнее, 15-е место, набрав 23 очка, «Динамо» с 31 очком идет седьмым.

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