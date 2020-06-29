Последний шанс: оставит ли Тедеско Гулиева в «Спартаке»
Провинившемуся полузащитнику «Спартака» Аязу Гулиеву, вероятнее всего, дадут шанс остаться в клубе.
Провинившемуся полузащитнику «Спартака» Аязу Гулиеву, вероятнее всего, дадут шанс остаться в клубе.
Судьба скандального полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева в московском клубе все еще не решена, несмотря на нежелание главного тренера команды Доменико Тедеско возвращать его в первую команду. Как пишет «Чемпионат.com», руководство
По информации источника, по окончании сезона-2019/20 тому дадут шанс вновь закрепиться в основе, а окончательно его перспективы в «Спартаке» будут понятны по итогам межсезонья. Иначе говоря, останется ли хавбек в команде, прояснится только перед началом следующего сезона.
Напомним, что 25 мая «Спартак» официально объявил об отстранении Гулиева от работы с первой командой и о его переводе в
Поскольку сезон в низших дивизионах не был возобновлен, то в последний раз Гулиев принимал участие в официальном матче еще в феврале и не выйдет на поле как минимум до начала следующего сезона.
Не планируем, что он вернется прямо сейчас. Но все возможно, двери всегда открыты.
«У нас, у “Спартака”, с ним были проблемы, сейчас он не в основе. Но что происходит в команде, остается в команде, мы не выносим это на публику. Не планируем, что он вернется прямо сейчас. Но все возможно, двери всегда открыты. Это не проблема, но, повторюсь, на данный момент планов возвращать его нет», — сказал Тедеско.
В то же время контракт Гулиева со «Спартаком» рассчитан до лета 2023 года. Он является воспитанником
«Я считаю, мы в “Спартаке” как одна большая семья. В каждой семье
Кроме того, Гулиев также зарекомендовал себя не с лучшей стороны с точки зрения дисциплины.
После этого Гулиев вышел из автомобиля, ударил американца по лицу, а через некоторое время принялся избивать его кулаками. Игрок был задержан полицией, но серьезного скандала удалось избежать: Коу отказался от претензий к футболисту после принесенных им извинений. Позднее суд лишил Гулиева водительских прав на 4 месяца.
Руководство «Спартака» в свою очередь назвало поведение Гулиева некорректным и недопустимым, пообещав в связи с этим применить к нему строгие дисциплинарные санкции.
На некоторый период хавбек был отстранен от работы с основной командой, которую тогда возглавлял Олег Кононов, но позднее был возвращен в состав.
Игорь Игнатов