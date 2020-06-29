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15:27 (мск), источник: Газета.Ру

Последний шанс: оставит ли Тедеско Гулиева в «Спартаке»

Провинившемуся полузащитнику «Спартака» Аязу Гулиеву, вероятнее всего, дадут шанс остаться в клубе. Красно-белые планируют окончательно определиться с будущим 23-летнего футболиста по окончании сезона. Пока главный тренер москвичей Доменико Тедеско не видит его в своей команде.

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Судьба скандального полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева в московском клубе все еще не решена, несмотря на нежелание главного тренера команды Доменико Тедеско возвращать его в первую команду. Как пишет «Чемпионат.com», руководство красно-белых не планирует разрывать контракт с футболистом и рассчитывает, что мнение Тедеско, который пока не рассчитывает на молодого хавбека, может изменить игра Гулиева на тренировочном сборе между сезонами.

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По информации источника, по окончании сезона-2019/20 тому дадут шанс вновь закрепиться в основе, а окончательно его перспективы в «Спартаке» будут понятны по итогам межсезонья. Иначе говоря, останется ли хавбек в команде, прояснится только перед началом следующего сезона.

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Напомним, что 25 мая «Спартак» официально объявил об отстранении Гулиева от работы с первой командой и о его переводе в фарм-клуб — «Спартак-2». Официальная версия произошедшего по-прежнему не подтверждена, однако, как сообщили разные СМИ, 23-летний футболист позволил себе некорректное общение с ассистентом Тедеско сербским тренером Владимиром Чипзановичем во время тактического занятия. По другим данным, игрок повздорил непосредственно с рулевым красно-белых. Уточнялось, что впоследствии Гулиев предпринял попытку извиниться перед Тедеско и объяснить свое поведение, но специалист его не пожелал выслушать. Таким образом, он не примет участие в доигровке сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) и несколько недель назад приступил к тренировкам со «Спартаком-2».

Поскольку сезон в низших дивизионах не был возобновлен, то в последний раз Гулиев принимал участие в официальном матче еще в феврале и не выйдет на поле как минимум до начала следующего сезона.

Не планируем, что он вернется прямо сейчас. Но все возможно, двери всегда открыты.
Доменико Тедеско
Главный тренер "Спартака"

«У нас, у “Спартака”, с ним были проблемы, сейчас он не в основе. Но что происходит в команде, остается в команде, мы не выносим это на публику. Не планируем, что он вернется прямо сейчас. Но все возможно, двери всегда открыты. Это не проблема, но, повторюсь, на данный момент планов возвращать его нет», — сказал Тедеско.

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В то же время контракт Гулиева со «Спартаком» рассчитан до лета 2023 года. Он является воспитанником красно-белых и вернулся в клуб в 2019-м. Его трансфер из «Ростова» обошелся московской команде в €1 млн. Тем не менее закрепиться в основе и реализовать свой потенциал за этот период Гулиев так и не сумел. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в 11 матчах в РПЛ (8 — в основном составе) и не сумел отметиться результативными действиями, зато успел схлопотать пять желтых карточек.

«Я считаю, мы в “Спартаке” как одна большая семья. В каждой семье какие-то недопонимания все равно бывают, они решаются со временем. Так же и в ситуации с Аязом: он временно переведен в “Спартак-2”, это не значит, что он не вернется в основу, и это не значит, что он с кем-то поссорился. Такого не было, у всех отношения чистые. Мы встретимся с Аязом, он приедет ко мне в офис, еще раз обсудим ситуацию, чтобы коммуникация была, понимание. Чтобы все понимали ситуацию правильно», — объяснил генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

Кроме того, Гулиев также зарекомендовал себя не с лучшей стороны с точки зрения дисциплины.

В апреле прошлого года футболист стал инициатором конфликта дороге в Москве. Спортсмен, проезжая на пешеходном переходе, при появлении красного сигнала для водителей на светофоре не остановился и не стал пропускать людей. Машиной он едва не задел нескольких человек, в числе которых был гражданин США Майкл Коу Джон Эли, выразивший недовольство поступком футболиста.

После этого Гулиев вышел из автомобиля, ударил американца по лицу, а через некоторое время принялся избивать его кулаками. Игрок был задержан полицией, но серьезного скандала удалось избежать: Коу отказался от претензий к футболисту после принесенных им извинений. Позднее суд лишил Гулиева водительских прав на 4 месяца.

Руководство «Спартака» в свою очередь назвало поведение Гулиева некорректным и недопустимым, пообещав в связи с этим применить к нему строгие дисциплинарные санкции.

На некоторый период хавбек был отстранен от работы с основной командой, которую тогда возглавлял Олег Кононов, но позднее был возвращен в состав.

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Игорь Игнатов

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