Как вносили поправки в главный закон российского футбола. Даже не пришлось голосовать

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Завершились два тура РПЛ после трехмесячной коронавирусной паузы. И в каждом из них вместо восьми матчей было семь. И оба раза не играл «Краснодар»: встречу с «Динамо» перенесли на 19 июля, а «Оренбургу» засчитали техническое поражение.

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А еще за последнюю неделю в Премьер-лиге:

«Ростов» из-за шести зараженных в команде играл с «Сочи» юниорами;

шести зараженных в команде играл с «Сочи» юниорами; «Уфа» играла с «Тамбовом» основой, несмотря на случаи заражения в команде;

Практически все клубы получили штрафы за нарушения медицинского регламента.

В связи с чередой скандалов Лига в экстренном порядке предложила клубам проголосовать за изменения в регламенте возобновления чемпионата. Также РПЛ ведет переговоры с Роспотребнадзором, чтобы смягчить требования для клубов, в которых выявлены зараженные футболисты.

Вообще, в российском футболе изменять регламент — это норма. Но плохо то, что большинство поправок вносится после того, когда случается эпизод, ранее не прописанный в главном документе РПЛ.

Лимит на легионеров

Официально лимит был введен в главной российской лиге в 2005 году — не более пяти иностранцев на поле. Но был нюанс: если иностранец провел минимум десять матчей за сборную своей страны, он под лимит не попадал.

Этим успешно воспользовалось «Динамо», выпустив в матче против «Москвы» сразу 11 легионеров. На следующий сезон пункт о матчах сборных из регламента пропал, а сам лимит с 2006 года позволял выпускать на поле 7 иностранцев. В 2009 году количество легионеров сократили до шести, но спустя три года снова разрешили выпускать на поле седьмого иностранца.

Следующая порция поправок прилетела летом 2015 года. За несколько недель до начала сезона Премьер-лига изменила лимит на «6+5». Хотя в конце 2014 года все клубы проголосовали за вариант с 10 легионерами в заявке на сезон.

Следующие изменения должны произойти с сезона-2020/21. Лимит снова изменится. И в заявке каждой из команд может быть не более восьми легионеров.

Еще одно изменение в регламенте, связанное с иностранными игроками, было принято в 2009 году. «Локомотив» на своем поле принимал «Зенит». И в конце матча главный тренер питерцев Дик Адвокат выпустил на поле Фатиха Текке вместо Павла Погребняка. В итоге у питерцев на поле оказалось семь легионеров. Ошибка была замечена и спустя четыре минуты голландец заменил Ивицу Крижанаца на Романа Широкова.

От технического поражения «Зенит» спасло отсутствие прописанного в регламенте наказания за лишнего легионера. В итоге сине-бело-голубые отделались штрафом, а в регламент был внесен пункт о техническом поражении.

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Доморощенный игрок в заявке

Помимо лимита на легионеров, заявку команд в сезоне-2011/12 регламентировало еще одно правило: обязательное присутствие на скамейке запасных игрока не старше 21 года. И снова этот пункт не исполнил «Зенит». И снова в матче со столичной командой.

По итогам игры с ЦСКА, которая завершилась со счетом 1:1, питерцы вместо одного очка приобрели ноль. В итоге начальник команды Владислав Радимов покинул свой пост, а юрист клуба, который заверил тренерский штаб, что отсутствие молодого футболиста в заявке приведет лишь к штрафу, получил выговор от руководства.

Но пункт о молодых игроках прожил недолго. Уже с лета 2012 года его убрали из регламента.

Температурные нормы

В последний день февраля 2018 года «Спартак» должен был играть четвертьфинал Кубка России в Самаре против местных «Крыльев Советов». Но из-за мороза красно-белые отказались выходить на поле: замер температуры показал «минус 15». При этом «Крылья» выражали готовность играть, несмотря на погодные условия. В итоге встреча была перенесена на апрель и завершилась победой красно-белых со счетом 3:1.

А уже летом того же года РПЛ утвердил четкие рамки для переноса матчей из-за погоды. Раньше это в регламенте прописано не было.

С того момента приемлемая температурная вилка составляет от «плюс 35» до «минус 15». Если температура в день матча не попадает в этот лимит, для проведения матча требуется обязательное согласие обоих участников.

Этот случай стал вторым, когда «Спартак» пытался перенести матч в Самаре из-за мороза. В декабре 2016 года спартаковцы также не хотели играть в холод. Но матч состоялся и принес победу Самаре со счетом 4:0.

Переносы матчей на поля соперников

Весна 2015 года была богата на переносы матчей. В марте российские футбольные власти запретили «Арсеналу» проводить матч против ЦСКА в Туле из-за плохого газона. В итоге встреча была перенесена в Москву на малую спортивную арену стадиона «Локомотив». То есть, по сути, стала полудомашней для армейцев.

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Аленичев в знак протеста повез на игру дублирующий состав. В итоге ЦСКА без проблем разобрался с соперником — 4:1.

Спустя два месяца аналогичная ситуация произошла с матчем «Уфа» — «Зенит». В сезоне-2014/15 уфимцы из-за неготовности своего стадиона проводили домашние матчи в Перми. Но под встречу, которая должна была стать для «Зенита» чемпионской, сделали исключение. И перенесли ее на «Петровский».

Итог матча — 1:1. Этот результат принес питерцам пятое в истории клуба золото.

Но матчем, который положил конец подобным переносам стал «Амкар» — «Локомотив» в марте 2018 года. Из-за плохого состояния газона на «Звезде» встреча была перенесена в Черкизово. То есть, стала домашней для «Локо». Впрочем, железнодорожникам это не помогло: Пермь выиграла со счетом 2:1.

РПЛ отреагировала моментально и внесла изменения в регламент «о невозможности проведения домашнего матча на поле соперника, даже если он будет выбран в качестве резервного».

Формат Кубка

В сезоне 2018/19 формат Кубка России был изменен. На стадии четвертьфиналов и полуфиналов стало по два матча. По словам президента РПЛ Сергея Прядкина, с такой инициативой выступил «Краснодар».

Но уже в феврале 2019 года тот же «Краснодар» просил у «Ростова» перенос ответного матча из-за слишком плотного графика. Ростовчане были категорически против. В итоге матч состоялся и завершился победой «Ростова» 1:0 (итог первой встречи — 2:2).

В итоге эксперимент с двухматчевым противостоянием был признан неудачным. И с сезона-2019/20 было решено вернуться к старой проверенной схеме. При этом, правда, забыли переписать регламент. Но это уже совсем другая история.

Дополнительные показатели при определении мест

Еще одна инициатива «Краснодара». На этот раз она касается дополнительных показателей при определении мест в турнирной таблице. В прошлом сезоне «быки» лишились второго места в противостоянии с «Локомотивом» из-за правила выездного гола в очном противостоянии.