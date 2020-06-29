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19:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Эксперт: Ситуация вокруг Гончаренко может по-разному сказаться на игроках

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Василий Конов-мл. Ситуация с главным тренером московского ЦСКА Виктором Гончаренко может по-разному сказать на действиях армейских футболистов, считает бывший главный тренер ряда российских клубов Сергей Ташуев.

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ЦСКА 20 июня в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) дома крупно проиграл петербургскому «Зениту» (0:4), после чего Гончаренко из-за плохого самочувствия покинул расположение команды, а к игре 24-го тура с московским «Динамо» (0:0) армейцев готовил старший тренер Сергей Овчинников. В воскресенье ЦСКА сообщил, что Гончаренко вернулся к исполнению обязанностей главного тренера. Во вторник «красно-синие» примут столичный «Спартак» в рамках 25-го тура.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Для понимания всей ситуации нужно быть внутри команды. Но эта ситуация очень необычная — сначала уехал, потом приехал и начал снова тренировать. Это какая-то нервная ситуация, это ведь и стресс для футболистов. Но давайте не будем забывать, что Гончаренко на контракте. Может быть, клуб разрешил уехать, или они еще как-то договорились. В общем, на команду эта ситуация может повлиять по-разному», — сказал Ташуев РИА Новости по телефону.

«Но ЦСКА нужно прибавить в надежности в обороне. Тут проблема не только в неудачных матчах Гончаренко, а в том, что команда слишком омолодела, тем более задняя линия. Всегда в центре должен быть один опытный защитник, более устойчивый. А тут поставили мальчиков, и они, конечно, могут ошибаться. Мне кажется, что здесь небольшое упущение селекционного отдела клуба, а возможно и стратегии. Ставка на молодежь не всегда себя оправдывает, тем более в борьбе за высокие места», — добавил собеседник агентства.

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