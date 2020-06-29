Эксперт: Ситуация вокруг Гончаренко может по-разному сказаться на игроках
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Василий
ЦСКА 20 июня в матче 23-го тура Российской
«Для понимания всей ситуации нужно быть внутри команды. Но эта ситуация очень необычная — сначала уехал, потом приехал и начал снова тренировать. Это
«Но ЦСКА нужно прибавить в надежности в обороне. Тут проблема не только в неудачных матчах Гончаренко, а в том, что команда слишком омолодела, тем более задняя линия. Всегда в центре должен быть один опытный защитник, более устойчивый. А тут поставили мальчиков, и они, конечно, могут ошибаться. Мне кажется, что здесь небольшое упущение селекционного отдела клуба, а возможно и стратегии. Ставка на молодежь не всегда себя оправдывает, тем более в борьбе за высокие места», — добавил собеседник агентства.