Был ли пенальти для «Зенита»? Почему отменили гол «Спартака»? Разбор судейства 24-го тура

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В 24-й туре РПЛ некоторые решения судей обсуждались даже больше, чем результаты игр. Больше всего споров вызвала работа арбитров на матче «Зенита» с «Крыльями Советов» в Санкт-Петербурге и встреча «Спартака» и «Уфы» в Москве. Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой Yotube-канал, разобрал работу арбитров в прошедшем туре.

Слово Федотову:

«Ахмат» — «Сочи» 1:1. Мяч «Сочи» засчитан верно, Карасёв — молодец

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— Карасёв провёл нормальную игру. Когда надо он давал жёлтые, когда не надо — разговаривал. Отметить могу один момент — гол Бурмистрова. Могло показаться, что он находился за линией оффсайда, но на повторе прекрасно видно, что за линию оффсайда крайний защитник «Ахмата» выйти не успел. Судьи посмотрели эпизод и правильно засчитали гол.

«Зенит» — «Крылья Советов» 2:1. Судьи неправильно назначили пенальти в ворота «Крыльев»

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— Кукуян отсудил хорошо, давал игрокам бороться. Но несколько моментов стоит разобрать отдельно. На 33-й минуте в штрафной гостей столкнулся игрок «Крыльев» и Ракицкий. Ракицкий не симулировал — он почувствовал контакт, упал, подогнув ноги. Но игрок «Крыльев» от этого столкновения пытался уйти, так что решение продолжить игру было правильным — судьи разобрались грамотно.

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На 48-й минуте гол Малкома отменён верно. Мне вообще непонятно, почему оффсайд не увидел помощник арбитра. А вот с решением назначить пенальти в ворота «Крыльев» на 62-й минуте я не поддерживаю. Мяч сначала попал в грудь Тимофееву, а потом уже прокатился между рукой и телом. Тимофеев убирал руку назад, не пытался ей играть. Тут нужно было продолжить игру. А если вы назначаете пенальти, то почему не показываете красную карточку за лишение явной возможности забить гол? За срыв перспективной атаки арбитры показали жёлтую. Но, по мнению судей и VAR, мяч изменил траекторию — значит, это лишение явной возможности забить гол, что должно наказываться удалением. По-моему мнению — это не 11-метровый удар.

К пенальти на 69-й минуте вопросов у меня нет — это хороший момент, и правильно, что тут защитника не стали наказывать даже жёлтой карточкой. Игрок «Зенита» уже уходил к угловому флажку, я вообще не понял, зачем нужно было фолить в этом эпизоде. Точно также правильно отменён и гол на 73-й минуте — там ошибся Стипиди (помощник главного арбитра). Он должен был зафиксировать оффсайд, но в итоге пришлось смотреть VAR.

Гол после скидки Глушенкова на 80-й минуте отменён верно — он играл рукой в нападении. Многие просят объяснить момент по новым правилам, но они ещё не работают. Если бы судили уже по ним, то гол должен был быть засчитан.

«Спартак» — «Уфа» 0:0. К Безбородову нет вопросов по обоим отменённым голам «Спартака»

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Безбородов отработал хорошо, но не могу не отметить главный недочёт — на 55-й минуте Владислав дал возможность «Уфе» пробить опаснейший штрафной за игру рукой Жиго. Но никакой руки там не было. В остальном могу Безбородова только похвалить — он здорово разобрался на 76-й минуте, когда игрок «Спартака» в атаке выставлял руку в борьбе с защитниками «Уфы». Да, мяч попал в руку игрокам гостей, но нарушал правила именно Соболев — это штрафной в пользу «Уфы».



Отдельно нужно разобрать моменты с двумя незасчитанными голами «Спартака». Резонанс от болельщиков «Спартака» я понимаю, но оба решения Безбородова верные. На 87-й минуте Жиго, находясь на линии оффсайда, перекрывал обзор Беленову. Не надо выискивать какие-то сантиметры, повтор из противоположенных ворот чётко даёт понять — Жиго перекрывает обзор Беленову. Находись Жиго левее или правее, то гол можно было бы засчитать, но игроки сейчас не понимают, что в таких моментах им надо убегать влево или вправо.

А в моменте на 93-й минуте можно глотку сорвать, пытаясь кому-то что-то доказать. Но не видно на повторе, чтобы мяч линию ворот пересёк, это не гол. А дальше спорить можно до умопомрачения, но судья в этом матче никого не прибивал. Вопросов по карточке Кралу тоже быть не может, пусть она у него и четвёртая. Судьи не считают карточки, это не их проблема. Я бы понял надуманные разговоры, если бы «Спартак» с ЦСКА боролись за первое место, шли вровень, но этого нет. Можно ещё придумать, что Безбородов, раз он из Санкт-Петербурга, сделал что-то для «Зенита» в этой игре. Но это полный бред!

«Рубин» — «Локомотив» 0:2. Пенальти в ворота «Рубина» не было

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— На 27-й минуте назначается пенальти в ворота «Рубина». Старфельту была показана жёлтая карточка. Много смотрел этот момент, но по телевизионной картинке ничего не понял. Для меня это неправильно назначенный пенальти. От руки мяч попал в тело, а потом было касание. За что судья показал жёлтую карточку? Просто подтвердил назначение одиннадцатиметрового удара?



Ещё один момент для разбора случился на 68-й минуте. Игрок «Локомотива» убегал один на один, и защитник «Рубина» подбил ему ногу. Следовало показать красную карточку за лишение явной возможности забить гол. Не знаю, почему не вмешался VAR.

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий «Рубин» проиграл «Локомотиву» в матче РПЛ

«Динамо» — ЦСКА 0:0. Удаление Бийола правильное

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— Кирилл Левников отработал матч хорошо. Он старался быть объективным к обеим командам в плане показа жёлтых карточек. На 93-й принял верное решение, показав вторую жёлтую Бийолу за применение рук в борьбе за верховой мяч. Хорошо, что Левников не выключился до конца матча.

«Ростов» — «Арсенал» 2:1. Засчитать гол Ионова и удалить Прошлякова — верные решения

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— К Москалёву по этому матчу вопросов нет. На 95-й минуте он показал Прошлякову вторую жёлтую карточку за применение локтей в верховой борьбе — тут всё верное. Как и верно был засчитан мяч Ионова — там здорово разобрался помощник, хотя момент с оффсайдом был на тоненького.

«Урал» — «Тамбов» 2:1. Матюнин здорово разобрался в моменте с удалением Бикфалви

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— На 17-й минуте Алексей Матюнин назначил пенальти в ворота «Тамбова» после просмотра VAR. Момент получился курьёзный: защитник ничего плохого не сделал, но это пенальти. Он всё-таки выставил руки, боясь врезаться в своего же игрока. Нельзя было не поставить одиннадцатиметровый удар.

На 82-й минуте арбитр тоже принял верное решение — показал первую жёлтую карточку Бикфалви. На этой же минуте игрок получил и второе предупреждение за наступание на ногу. Было сложно это увидеть, так как уже мяч чуть ушёл, но судья в моменте разобрался хорошо.