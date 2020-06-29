Божович при расторжении контракта с ФК «Крылья Советов» отказался от части компенсации

Источник: РИА "Новости"

28 июня на заседании совета директоров руководство достигло договоренности о досрочном расторжении контракта с черногорским специалистом, которого на этом посту сменил Андрей Талалаев. Божович занимал пост главного тренера «Крыльев Советов» с октября 2018 года. Его контракт с самарцами был рассчитан до 31 декабря 2020 года. Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 22 очка и отставая от зоны сохранения прописки в высшем дивизионе на два очка.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8e310a3a0a4ee79b62a4" data-vnd="8e310a3a0a4ee79b62a4" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8e310a3a0a4ee79b62a4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Последние игры “Крыльев”, особенно домашние матчи, ни позитивных эмоций, ни турнирных очков не принесли. Несмотря на качественную игру и самоотдачу команды в последнем матче с “Зенитом”, у “Крыльев” не было результата. Команда занимает в таблице место, которое не устраивает никого», — сказал Фетисов.

«У Миодрага была возможность исправить ситуацию — мы неоднократно выражали полное доверие. Совет директоров принял решение перед оставшимися шестью матчами РПЛ поменять главного тренера. С Миодрагом Божовичем у нас состоялся итоговый разговор, вопрос выплат по увольнению не вызвал разногласий. Миодраг не снимает с себя ответственности за результаты команды, и с этим пониманием он отказался от части компенсации», — отметил председатель совета директоров «Крыльев Советов», добавив, что «в футболе все определяет результат» и решение о расставании с Божовичем было принято по этой причине.