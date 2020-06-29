Божович при расторжении контракта с ФК «Крылья Советов» отказался от части компенсации

28 июня на заседании совета директоров руководство достигло договоренности о досрочном расторжении контракта с черногорским специалистом, которого на этом посту сменил Андрей Талалаев. Божович занимал пост главного тренера «Крыльев Советов» с октября 2018 года. Его контракт с самарцами был рассчитан до 31 декабря 2020 года. Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 22 очка и отставая от зоны сохранения прописки в высшем дивизионе на два очка.
«Последние игры “Крыльев”, особенно домашние матчи, ни позитивных эмоций, ни турнирных очков не принесли. Несмотря на качественную игру и самоотдачу команды в последнем матче с “Зенитом”, у “Крыльев” не было результата. Команда занимает в таблице место, которое не устраивает никого», — сказал Фетисов.
«У Миодрага была возможность исправить ситуацию — мы неоднократно выражали полное доверие. Совет директоров принял решение перед оставшимися шестью матчами РПЛ поменять главного тренера. С Миодрагом Божовичем у нас состоялся итоговый разговор, вопрос выплат по увольнению не вызвал разногласий. Миодраг не снимает с себя ответственности за результаты команды, и с этим пониманием он отказался от части компенсации», — отметил председатель совета директоров «Крыльев Советов», добавив, что «в футболе все определяет результат» и решение о расставании с Божовичем было принято по этой причине.
В 25-м туре РПЛ «Крылья Советов» в Москве сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится 30 июня, начало — 18:00 мск. До конца чемпионата самарцам помимо игры против железнодорожников предстоит встретиться с «Ростовом» (4 июля, дома), тульским «Арсеналом» (7 июля, на выезде), московским «Динамо» (12 июля, на выезде), «Краснодаром» (15 июля, дома) и «Сочи» (22 июля, дома).