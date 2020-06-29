РФС утвердил временную отмену правила об исключении из РПЛ при неявке на две игры

Временное исключение действует до особого решения бюро исполкома. Также РФС утвердил исключение пункта о минимальной численности игроков в заявке на матч, которая составляла 16 полевых игроков и два вратаря.
Также клубы РПЛ на общем собрании 26 июня проголосовали за согласование изменений в календаре РПЛ со всеми участниками матчей и утверждением бюро исполкома РФС, однако, как подчеркивает пресс-служба РФС, «существующая методика принятия решения не требует дополнительных корректировок».
Сезон в российском чемпионате возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. За два дня до рестарта Тинькофф-РПЛ «Ростов» объявил, что у шести игроков основного состава диагностирован коронавирус, в связи с чем основной и молодежный составы ушли на 14-дневный карантин. «Ростов» был вынужден проводить матч 23-го тура с «Сочи» (1:10) составом из игроков академии, поскольку соперник отказался переносить игру.
После возобновления сезона случаи заражения коронавирусом были выявлены в московском «Динамо», «Уфе» и «Оренбурге». Матч 23-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» был перенесен с 21 июня на 19 июля. Матч 24-го тура «Оренбург» — «Краснодар» должен был пройти 27 июня, но не состоялся из-за карантина у оренбургского клуба, хозяевам засчитано техническое поражение.
Лидером турнирной таблицы РПЛ после 24 туров является «Зенит» из Санкт-Петербурга, набравший 56 очков. На втором месте находится московский «Локомотив» (47 очков), на третьем — «Ростов» (41 очко), столько же очков у «Краснодара», но команда провела на две игры меньше.