РФС утвердил временную отмену правила об исключении из РПЛ при неявке на две игры

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Временное исключение действует до особого решения бюро исполкома. Также РФС утвердил исключение пункта о минимальной численности игроков в заявке на матч, которая составляла 16 полевых игроков и два вратаря.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8e310a3a0a4ee79b62a4" data-vnd="8e310a3a0a4ee79b62a4" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8e310a3a0a4ee79b62a4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Также клубы РПЛ на общем собрании 26 июня проголосовали за согласование изменений в календаре РПЛ со всеми участниками матчей и утверждением бюро исполкома РФС, однако, как подчеркивает пресс-служба РФС, «существующая методика принятия решения не требует дополнительных корректировок».

Разочарование или счастье Конец пандемии

Сезон в российском чемпионате возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. За два дня до рестарта Тинькофф-РПЛ «Ростов» объявил, что у шести игроков основного состава диагностирован коронавирус, в связи с чем основной и молодежный составы ушли на 14-дневный карантин. «Ростов» был вынужден проводить матч 23-го тура с «Сочи» (1:10) составом из игроков академии, поскольку соперник отказался переносить игру.

После возобновления сезона случаи заражения коронавирусом были выявлены в московском «Динамо», «Уфе» и «Оренбурге». Матч 23-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» был перенесен с 21 июня на 19 июля. Матч 24-го тура «Оренбург» — «Краснодар» должен был пройти 27 июня, но не состоялся из-за карантина у оренбургского клуба, хозяевам засчитано техническое поражение.