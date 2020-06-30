Тренерский заход: как возвращение Гончаренко повлияет на ЦСКА в дерби

Источник: Известия

После двух втягивающих туров календарь РПЛ переходит к очень плотному графику. Теперь до конца чемпионата команды будут играть по два раза в неделю. Начнется этот марафон с московского дерби ЦСКА — «Спартак» и игрой «Локомотива» с «Крыльями Советов». А «Краснодар», наконец, выйдет на поле после более чем трёхмесячной паузы.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 25, 30.06.2020, 20:30 ЦСКА - Спартак -

ЦСКА — «Спартак»

Уже очень давно ЦСКА не подходил к дерби со «Спартаком» в таком разбитом состоянии. В этом году у армейцев вообще ничего не получается. В марте красно-синие провалили старт второй части чемпионата, после чего началась трехмесячная пауза из-за пандемии. Она явно не пошла армейцам на пользу, но это и не удивительно, ведь клуб распустил всех своих легионеров на время вынужденной паузы в чемпионате. Из-за этого у ЦСКА было мало времени на подготовку в полноценном составе к рестарту РПЛ. Как итог — разгром от «Зенита» (0:4) в 23 туре и просьба об отставке со стороны наставника команды Виктора Гончаренко.

После этого началась неделя метаний. СМИ сообщили об отставке Гончаренко и даже о том, что он попрощался с игроками и сразу после матча уехал в Белоруссию. Однако никакой официальной информации не было. ЦСКА объявил, что команду к игре с «Динамо» будет готовить старший тренер Сергей Овчинников. Он же в итоге и руководил армейцами со скамейки во встрече с бело-голубыми (0:0). При этом всю неделю обсуждалось, что руководство красно-синих попытается уговорить Гончаренко доработать хотя бы до конца сезона. Тренер все-таки вернулся в Москву и следил за игрой своей команды с «Динамо» с трибун.

В минувшие выходные ЦСКА объявил, что Виктор Гончаренко возвращается к работе с командой. Его отсутствие объяснили проблемами со здоровьем. Но в этой ситуации все всё понимают. Неясно только, как воспримут такой камбэк футболисты, с которыми белорусский специалист уже успел проститься.

Результаты армейцев действительно плачевные. С учетом чемпионата и Кубка команда не может выиграть уже на протяжении семи матчей подряд. Она скатилась до пятой строчки в таблице РПЛ и находится всего в пяти очках от того, чтобы лишиться места в зоне гарантированного участия в еврокубках (шестое место даст право сыграть в квалификации Лиги Европы, только если Кубок России выиграет команда из первой пятерки). А ближайший преследователь ЦСКА в чемпионате как раз «Спартак».

— Слава Богу, впереди дерби, и для ЦСКА это шанс выйти из кризиса, — поделился с «Известиями» бывший хавбек армейцев Иржи Ярошик. — Им нужно просто выкинуть из головы результаты последних матчей, всю эту ситуацию с Гончаренко и подойти к встрече со «Спартаком» без лишних эмоций. Соперник тяжелый, но он точно не сильнее ЦСКА на две головы, и игра может получиться вполне равной.

Подопечные Доменико Тедеско подходят к матчу в статусе фаворитов, что подтверждают и котировки букмекеров. Но у «Спартака», конечно, тоже не все безупречно. Например, в минувшем туре красно-белые так и не смогли додавить «Уфу», сыграв с ней в нулевую ничью.

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий «Спартак» сыграл вничью с «Уфой»

Кроме того, в «Спартаке» есть травмированные. Повреждения у защитника Ильи Кутепов и хавбека Гуса Тила. Из-за перебора желтых карточек дерби пропустит полузащитник Алекс Крал. У ЦСКА много потерь в середине поля: залечивают травмы Ильзат Ахметов и Алан Дзагоев, дисквалификация — у Яки Бийола. Также повреждение у форварда Ильи Шкурина.

— Сейчас у ЦСКА больше проблем, чем у «Спартака», — заявил «Известиям» экс-капитан красно-белых Мартин Йиранек. — Но в дерби всё, что было до матча, уходит на второй план. Поэтому я бы не стал говорить, что «Спартак» без проблем справится с армейцами. Победа в этой встрече может открыть перед красно-белыми дорогу в топ-5 и, соответственно, даст шанс побороться за еврокубковую путевку.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 25, 30.06.2020, 18:00 Локомотив - Крылья Советов -

«Локомотив» — «Крылья Советов»

«Железнодорожники» неплохо стартовали при новом главном тренере Марко Николиче. Пока у них две победы из двух возможных: над «Оренбургом» (1:0) и «Рубином» (2:0). В отличной форме Алексей Миранчук, пока в команде забивает только он. В 25 туре «Локо» сыграет против последнего клуба чемпионата — самарских «Крыльев Советов». Прямо перед поездкой в Москву волжане сменили главного тренера. В отставку был отправлен Миодраг Божович, а его место занял Андрей Талалаев. Российский специалист давно не работал на уровне Премьер-лиги, но тем интереснее будет посмотреть на его возвращение в такой кризисной ситуации.

— Талалаев — очень харизматичный тренер, — сказал «Известиям» бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус, который в 2011 году впервые доверил Талалаеву роль исполняющего обязанности главного тренера команды на уровне РПЛ. — Его уже не назовешь молодым специалистом, с момента дебюта на высоком уровне он сильно вырос и приобрел огромный опыт. Думаю, он решит задачу сохранения «Крыльев» в РПЛ.

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий «Рубин» проиграл «Локомотиву» в матче РПЛ

«Ростов» — «Краснодар»

Кубанский клуб с третьего раза попробует выйти на поле после трехмесячной паузы. До этого «быков» все время подводили соперники. В 23 туре коронавирус нашли в стане «Динамо», и «Краснодар» согласился на перенос матча на 19 июля. В 24 туре массовое заражение случилось в «Оренбурге», но игру уже некуда было переносить, и сопернику «горожан» засчитали техническое поражение (0:3).

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 25, 1.07.2020, 20:00 Ростов - Краснодар -

У «Ростова» тоже были проблемы с COVID-19, но уже в прошлом туре команда сыграла практически в оптимальном составе. При этом всё еще остается несколько футболистов, которые пока не могут выйти на поле и ждут новых отрицательных тестов. Тем не менее это не должно помешать «Ростову» сыграть с «Краснодаром».

— У обеих команд есть проблемы, — отметил в беседе с «Известиями» бывший защитник «Краснодара» и «Ростова» Душан Анджелкович. — У дончан восстановились еще не все футболисты, а играть сейчас придется в плотном графике. «Краснодар» же давно не проводил официальных и даже товарищеских матчей. Игрокам долгое время приходилось просто тренироваться. Но, надеюсь, все эти проблемы не окажут серьезного влияния и мы увидим яркий матч.