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11:25 (мск), источник: Sport24

«Сочи» накажет Кокорина за нарушение социального дистанцирования

Руководство «Сочи» планирует наказать нападающего Александра Кокорина за нарушение социального дистанцирования.

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Источник: РИА "Новости"

Форвард ранее посетил день рождения друга и попал на фотографию вместе с 10 другими людьми.

«В связи с нарушением правил внутреннего распорядка “Сочи” со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры», — цитирует ТАСС гендиректора «Сочи» Дмитрия Рубашко.

Ранее стало известно, что «Зенит» подвергнет серьезным дисциплинарным и финансовым санкциям нападающего Сердара Азмуна за нарушение правил социального дистанцирования. Он сфотографировался с хавбеком «Крыльев Советов» Сафой Хади во время прогулки по Петербургу.

Во время загрузки произошла ошибка.

В нынешнем сезоне Кокорин провел в РПЛ 6 матчей, в которых забил 6 голов.

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