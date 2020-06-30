«Сочи» накажет Кокорина за нарушение социального дистанцирования

Источник: РИА "Новости"

Форвард ранее посетил день рождения друга и попал на фотографию вместе с 10 другими людьми.

«В связи с нарушением правил внутреннего распорядка “Сочи” со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры», — цитирует ТАСС гендиректора «Сочи» Дмитрия Рубашко.

Ранее стало известно, что «Зенит» подвергнет серьезным дисциплинарным и финансовым санкциям нападающего Сердара Азмуна за нарушение правил социального дистанцирования. Он сфотографировался с хавбеком «Крыльев Советов» Сафой Хади во время прогулки по Петербургу.

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