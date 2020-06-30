«Сочи» накажет Кокорина за нарушение социального дистанцирования
Руководство «Сочи» планирует наказать нападающего Александра Кокорина за нарушение социального дистанцирования.
Руководство «Сочи» планирует наказать нападающего Александра Кокорина за нарушение социального дистанцирования.
Форвард ранее посетил день рождения друга и попал на фотографию вместе с 10 другими людьми.
«В связи с нарушением правил внутреннего распорядка “Сочи” со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры», — цитирует ТАСС гендиректора «Сочи» Дмитрия Рубашко.
Ранее стало известно, что «Зенит» подвергнет серьезным дисциплинарным и финансовым санкциям нападающего Сердара Азмуна за нарушение правил социального дистанцирования. Он сфотографировался с хавбеком «Крыльев Советов» Сафой Хади во время прогулки по Петербургу.
В нынешнем сезоне Кокорин провел в РПЛ 6 матчей, в которых забил 6 голов.