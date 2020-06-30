Мамаев против «Краснодара». Обид нет, но есть что делить

Источник: Спорт-Экспресс

Контракт

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий имеет в мире российского футбола репутацию положительного героя. За последние турбулентные полторы недели он добавил еще плюсов себе в карму, согласившись на перенос матча с «Динамо», когда у троих игроков бело-голубых тесты на коронавирус дали положительный результат. Конечно, кто-то увидел в этом безрассудное донкихотство, которое еще может аукнуться «быкам» на финише и стоить клубу путевки в Лигу чемпионов, кто-то — пресловутый админресурс, все же «Динамо» — клуб в нашем футболе не последний. Но большинство просто поаплодировало.

Однако в определенных ситуациях Галицкий умеет быть жестким и принципиальным. Случай с Павлом Мамаевым — одна из них. Когда разгорелась вся эта уголовная история, владелец «Краснодара» был непреклонен и расторг контракт с футболистом, когда тот вышел на свободу. Формально — по обоюдному согласию сторон, но сути это не меняет.

Те, кто станет футболистами, должны знать — с них не будут спрашивать как с обычных людей, потому что они являются примером. За это им платят такие деньги. Сергей Галицкий владелец «Краснодара»

Для условных НБА или НХЛ это был бы совершенно естественный шаг. Например, хоккеист Вячеслав Войнов до сих пор не может вернуться в США после истории с делом о домашнем насилии. Да и у нас общественность, жаждавшая тогда крови провинившихся футболистов, в целом поддержала решение Галицкого, тем более что отношение к Мамаеву изначально было куда более жестким, чем к Александру Кокорину, который быстро обрел репутацию «нормального в общем-то парня, который просто вляпался в плохую историю». Бэкграунд Павла был тяжелее.

Обиды

Хотя были и те, кто считал, что Галицкий поступает не «по-пацански», отрекаясь от игрока, который на протяжении нескольких лет был одним из лидеров «Краснодара» и приносил команде ощутимую пользу. Особенно на фоне «Зенита», который во время судебного процесса поддерживал Кокорина и подчеркивал, что ждет его обратно (правда, потом красивого возвращения все равно не получилось, даже наоборот, но это уже другая история).

Поговорка «все что ни делается, к лучшему», многим кажется утешением для слабаков и неудачников, но в данном случае она представляется вполне уместной. Потому что еще до той злополучной истории со стулом в кофейне было ощущение, что Мамаев и «Краснодар» дали в футбольном плане друг другу все, что могли, и их союз исчерпал себя. А в «Ростове» полузащитник снова смотрится так, как в лучшие времена.

И первый официальный матч против бывшей команды интересен, пожалуй, именно с этой точки зрения — чисто игровой, а не с точки зрения истории отношений.

Нет, никакой обиды, никаких огорчений. Все нормально, я все понимаю. Я очень сильно переживаю за ребят, за команду. Руководству большой привет, Сергею Николаевичу — тоже, он многое для меня сделал. Павел Мамаев экс-футболист «Краснодара»

Тем более что против «Краснодара» он уже играл. В ноябре 2019-го, во время паузы на матчи сборных, «быки» проводили товарищескую встречу с «Ростовом», Мамаев выходил на поле, а, когда его меняли, собравшаяся на арене публика проводила Павла аплодисментами.

Карантин и переносы

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 25, 1.07.2020, 20:00 Ростов - Краснодар -

Правда, как будет с игрой, не очень понятно. Для «Краснодара» предстоящий матч будет первым после коронапаузы. Это может показаться преимуществом — мол, было больше времени на подготовку и набор формы после трехмесячного простоя. Это было бы так, будь игра с «Ростовом» первой в расписании. Однако у «быков» сорвалось два матча. Команда целенаправленно готовилась к «Динамо», затем к «Оренбургу» — но так с ними и не сыграла, по сути, отработав вхолостую. Не думаю, что это пошло ей в плюс.

С другой стороны, «Ростов» тоже находится в состоянии, далеком от идеального. Шесть заболевших футболистов, пребывание на карантине, томительное ожидание новостей, каким составом придется играть с «Арсеналом»…

«Надо радоваться, что никто не умер и не травмировался», — комментарий главного тренера дончан Валерия Карпина после субботнего матча был более чем исчерпывающим, пусть его коллега из Тулы Игорь Черевченко и считает, что «Ростов» тренировался на карантине.

Вроде бы не самые лучшие вводные для классного футбола. Такого, какой был в матче первого круга, когда «Краснодар» на последних минутах чудесным образом превратил 0:2 в 2:2. Но нередко бывает, что находящиеся в неоптимальных кондициях команды выдают бодрое зрелище, пусть и похожее на «дыр-дыр». В нынешних условиях выбирать не приходится. Только надеяться, что яркая афиша себя оправдает.

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