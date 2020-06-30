Главное дерби страны: ЦСКА и «Спартак» сыграют в рамках 25-го тура РПЛ

Источник: РИА "Новости"

После 24 туров ЦСКА с 37 очками идет на пятом месте. «Спартак», в активе которого 32 балла, располагается строчкой ниже.

Ганчаренко вернулся. Надолго?

После возобновления чемпионата ЦСКА стал самым обсуждаемым клубом премьер-лиги РПЛ. Причиной этому стала не столько неудачная игра команды, сколько демарш главного тренера Виктора Ганчаренко. По сообщениям ряда СМИ, после разгрома от петербургского «Зенита» (0:4) в первом после возобновления сезона туре белорусский специалист уехал на родину и отказался от продолжения работы в клубе. ЦСКА же в официальном релизе сообщил о проблемах со здоровьем Ганчаренко, в связи с которыми он пропустил матч с московским «Динамо» (0:0). Игрой «красно-синих» со скамейки руководил старший тренер Сергей Овчинников.

Виктор Ганчаренко | Источник: РИА "Новости"

Но разговоры и пересуды о грядущем увольнении были развеяны уже по ходу трансляции матча с «бело-голубыми». Оператор обнаружил Ганчаренко в VIP-ложе арены «Динамо», что означало одно — тренер готов как минимум к диалогу с руководством армейцев. Позднее пресс-служба ЦСКА сообщила о том, что Ганчаренко возвращается к работе на своём посту.

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Сложно рассуждать о будущем белорусского специалиста в ЦСКА, так как достоверно неизвестно, что стояло за его «самоволкой». Как отреагируют футболисты на эту ситуацию? Не потеряли ли они доверия к Ганчеренко? Дерби наверняка поможет расставить все точки над i и прояснить очертания ближайшего будущего армейцев.

Из-за дисквалификации матч пропустит полузащитник Яка Бийол, удаленный в игре с «Динамо». Восстановление от травм продолжают хавбеки Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов, они также не смогут помочь ЦСКА в предстоящей игре.

«Спартак» в погоне за еврокубками

Провалив начало сезона под руководством Олега Кононова, «Спартак» при новом главном тренере Доменико Тедеско начинает крепнуть и показывать, что готов к решению локальных задач. Главная из них — попадание в еврокубки следующего сезона. Лига чемпионов сейчас является несбыточной мечтой для «красно-белых», а вот путевка в Лигу Европы вполне осязаема. Это можно сделать как через Кубок России, где в полуфинале столичная команда сыграет с «Зенитом», так и через чемпионат России, в котором далеко не все потеряно.

Футболисты «Спартака» | Источник: РИА "Новости"

Градус главного дерби страны повышается благодаря тому, что «Спартак» практически дышит ЦСКА в спину. Пять баллов отставания, учитывая текущие состояния соперников по дерби, — это пустяк. И вероятный успех в матче с принципиальнейшим соперником даст множество вистов Тедеско.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 25, 30.06.2020, 20:30 ЦСКА - Спартак -

После перерыва «Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:2) и разошёлся миром с «Уфой» (0:0). Эксперты отмечают неплохое физическое состояние команды и разнообразие в игре линии нападения, что делает «Спартак» фаворитом предстоящего дерби. Однако не все так радужно — с ЦСКА из-за перебора желтых карточек не сыграет Алекс Крал, ставший фактически незаменимой фигурой в «красно-белой» полузащите. Тедеско придётся крепко подумать, кем заменить чеха. Возможно, свой шанс получит Гус Тил.

Вторая попытка Еськова

Главным арбитром дерби назначен Алексей Еськов. Его ассистенты — Алексей Лунев и Арам Петросян, резервный судья — Артем Любимов. За систему помощи арбитру (VAR) будут отвечать Сергей Карасев и его помощник Дмитрий Сафьян.

Примечательно, что Еськов должен был судить встречу между «Спартаком» и ЦСКА в первом круге РПЛ, однако получил травму, и его заменил Карасев.

Главный судья Алексей Еськов | Источник: РИА "Новости"

Матчи между ЦСКА и «Спартаком» являются мероприятиями с повышенной угрозой нарушения общественного порядка. Как сообщает официальный сайт мэрии Москвы, для обеспечения безопасности на дерби планируется привлечь свыше 1200 человек — около 650 работников частных охранных организаций и представителей контрольно-распределительных служб, 300 военнослужащих Национальной гвардии, и около 200 полицейских и более 100 бойцов ОМОН.

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