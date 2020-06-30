Главное дерби страны: ЦСКА и «Спартак» сыграют в рамках 25-го тура РПЛ
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Сергей Фукс. Московские ЦСКА и «Спартак» встретятся в рамках 25-го тура Российской
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Сергей Фукс. Московские ЦСКА и «Спартак» встретятся в рамках 25-го тура Российской
После 24 туров ЦСКА с 37 очками идет на пятом месте. «Спартак», в активе которого 32 балла, располагается строчкой ниже.
После возобновления чемпионата ЦСКА стал самым обсуждаемым клубом
Но разговоры и пересуды о грядущем увольнении были развеяны уже по ходу трансляции матча с «бело-голубыми». Оператор обнаружил Ганчаренко в
Сложно рассуждать о будущем белорусского специалиста в ЦСКА, так как достоверно неизвестно, что стояло за его «самоволкой». Как отреагируют футболисты на эту ситуацию? Не потеряли ли они доверия к Ганчеренко? Дерби наверняка поможет расставить все точки над i и прояснить очертания ближайшего будущего армейцев.
Провалив начало сезона под руководством Олега Кононова, «Спартак» при новом главном тренере Доменико Тедеско начинает крепнуть и показывать, что готов к решению локальных задач. Главная из них — попадание в еврокубки следующего сезона. Лига чемпионов сейчас является несбыточной мечтой для «красно-белых», а вот путевка в Лигу Европы вполне осязаема. Это можно сделать как через Кубок России, где в полуфинале столичная команда сыграет с «Зенитом», так и через чемпионат России, в котором далеко не все потеряно.
Градус главного дерби страны повышается благодаря тому, что «Спартак» практически дышит ЦСКА в спину. Пять баллов отставания, учитывая текущие состояния соперников по дерби, — это пустяк. И вероятный успех в матче с принципиальнейшим соперником даст множество вистов Тедеско.
После перерыва «Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:2) и разошёлся миром с «Уфой» (0:0). Эксперты отмечают неплохое физическое состояние команды и разнообразие в игре линии нападения, что делает «Спартак» фаворитом предстоящего дерби. Однако не все так радужно — с ЦСКА
Главным арбитром дерби назначен Алексей Еськов. Его ассистенты — Алексей Лунев и Арам Петросян, резервный судья — Артем Любимов. За систему помощи арбитру (VAR) будут отвечать Сергей Карасев и его помощник Дмитрий Сафьян.
Примечательно, что Еськов должен был судить встречу между «Спартаком» и ЦСКА в первом круге РПЛ, однако получил травму, и его заменил Карасев.
Матчи между ЦСКА и «Спартаком» являются мероприятиями с повышенной угрозой нарушения общественного порядка. Как сообщает официальный сайт мэрии Москвы, для обеспечения безопасности на дерби планируется привлечь свыше 1200 человек — около 650 работников частных охранных организаций и представителей
В матче первого круга текущего сезона РПЛ «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. В четвертьфинале Кубка России «красно-белые» также оказались сильнее — 3:2.