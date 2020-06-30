СМИ: «Милан» вновь интересуется Алексеем Миранчуком

Как отмечает журналист, стороны расходятся в оценке суммы трансфера 24-летнего футболиста. В материале также говорится, что московские «Локомотив» и «Спартак», а также «Краснодар» интересуются уругвайским полузащитником «Милана» Диего Лаксальтом.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в марте сообщил РИА Новости, что «Милан» выходил на железнодорожников с предложением о переходе Миранчука, однако аренда с правом выкупа не устроила ни Юрия Семина, занимавшего тогда пост главного тренера команды, ни руководство клуба.