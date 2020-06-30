ЦСКА и «Спартак» объявили стартовые составы на матч РПЛ

В игре 24-го тура Российской премьер-лиги против московского «Динамо», которая прошла в субботу на стадионе в Петровском парке и завершилась со счетом 0:0, Кучаев вышел на замену во втором тайме.
Полностью стартовый состав ЦСКА выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев (вратарь), Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Хердур Магнуссон, Игорь Дивеев, Георгий Щенников, Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков, Никола Влашич, Федор Чалов.
«Спартак» выйдет на матч в следующем составе: Александр Максименко (вратарь), Самуэль Жиго, Айртон Лукас, Зелимхан Бакаев, Георгий Джикия, Понсе, Павел Маслов, Роман Зобнин, Наиль Умяров, Соболев, Николай Рассказов.
«Спартак» после 24 матчей с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). ЦСКА (37 очков) располагается на пятой строчке.
Встреча начнется на домашней арене ЦСКА в 20:30.