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19:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА и «Спартак» объявили стартовые составы на матч РПЛ

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Полузащитник Константин Кучаев включен в стартовый состав московского футбольного клуба ЦСКА на матч 25-го тура чемпионата России против столичного «Спартака», сообщается на странице армейцев в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

В игре 24-го тура Российской премьер-лиги против московского «Динамо», которая прошла в субботу на стадионе в Петровском парке и завершилась со счетом 0:0, Кучаев вышел на замену во втором тайме.

Полностью стартовый состав ЦСКА выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев (вратарь), Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Хердур Магнуссон, Игорь Дивеев, Георгий Щенников, Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков, Никола Влашич, Федор Чалов.

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«Спартак» выйдет на матч в следующем составе: Александр Максименко (вратарь), Самуэль Жиго, Айртон Лукас, Зелимхан Бакаев, Георгий Джикия, Понсе, Павел Маслов, Роман Зобнин, Наиль Умяров, Соболев, Николай Рассказов.

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«Спартак» после 24 матчей с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). ЦСКА (37 очков) располагается на пятой строчке.

Встреча начнется на домашней арене ЦСКА в 20:30.

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