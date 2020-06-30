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20:13 (мск), источник: ТАСС

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Локомотивом» в первом матче под руководством Талалаева

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Московский «Локомотив» на домашнем поле сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:1 в матче 25-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на «РЖД-Арене».

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Источник: ИТАР-ТАСС

На 14-й минуте отличился форвард «Крыльев Советов» Деян Радоньич, в добавленное ко второму тайму время счет сравнял Алексей Миранчук, который забил все мячи «Локомотива» (4) после возобновления сезона. Для хорватского игрока этот гол стал третьим в нынешнем сезоне РПЛ.

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На 34-й минуте вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме был заменен из-за повреждения икроножной мышцы, через шесть минут поле из-за травмы покинул алжирский защитник гостей Мехди Зеффан. На 50-й минуте за два предупреждения был удален игрок «Локомотива» Владислав Игнатьев. На 73-й минуте вторую желтую карточку за две минуты получил вышедший на замену иракский полузащитник «Крыльев Советов» Сафа Хади. Всего в матче было показано 12 желтых карточек.

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«Крылья Советов» провели первый матч под руководством главного тренера Андрея Талалаева, который в воскресенье сменил на посту черногорца Миодрага Божовича. Лучшим игроком встречи признан полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков. Для полузащитника московской команды Дмитрия Баринова этот матч стал сотым в составе «Локомотива» во всех турнирах. На 20-й минуте активные болельщики хозяев вновь покинули стадион в знак протеста против увольнения бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, фанаты продолжат таким образом выражать протест до конца сезона.

Фоторепортаж
Первая победа Николича

«Локомотив» прервал серию из четырех побед, клуб впервые потерял очки при главном тренере Марко Николиче (до этого было одержано две победы). Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице, набрав 48 очков, отставание от петербургского «Зенита» составляет восемь очков (у «Зенита» есть игра в запасе), «Локомотив» опережает «Краснодар», у которого два матча в запасе, на четыре очка. «Крылья Советов» поднялись на 15-ю строчку в турнирной таблице, набрав 23 очка, отставание от 14-й строчки, дающей право выступить в следующем сезоне РПЛ, составляет один балл (на ней располагается грозненский «Ахмат», у которого на игру меньше). В следующем туре «Локомотив» 4 июля примет «Сочи», «Крылья Советов» в этот же день дома сыграют с «Ростовом».

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

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1:1
Первый тайм: 0:1
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 2530.06.2020, 18:00 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 2700 зрителей
Главные тренеры
Марко НиколичАндрей Талалаев
Голы
Алексей Миранчук(Жоау Мариу)90+5′
Деян Радонич14′
Составы команд
3Брайн Идову
75′
39Евгений Фролов
82′
14Ведран Чорлука
48′
2Владимир Полуяхтов
32′
20Владислав Игнатьев
27′50′
5Виталий Лысцов
6Дмитрий Баринов
8Александр Гацкан
52′
7Гжегож Крыховяк
40Артем Тимофеев
10′
23Жоау Мариу
77Дмитрий Кабутов
45+2′
59Алексей Миранчук
18Мехди Зеффан
39′
19Эдер
87′
44Никита Чичерин
1Маринату Гильерме
33′
90Тарас Бурлак
56′
77Антон Коченков
7Сафаа Хади
70′73′
33Соломон Кверквелия
69′
11Денис Попович
46′
2Дмитрий Живоглядов
17Антон Зиньковский
17Рифат Жемалетдинов
56′
15Максим Глушенков
90′
11Антон Миранчук
10Антон Терехов
9Деян Радонич
46′
28Паул Антон
Статистика
5Желтые карточки7
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)14
5Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
11Угловые1
18Фолы18
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
Боковой судьяАлександр Богданов(Россия, Верея)
ВАРСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРИлья Елеференко(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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