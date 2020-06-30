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22:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Влашича принес ЦСКА победу над «Спартаком»

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. ЦСКА нанес поражение «Спартаку» в московском дерби в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.

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Встреча, прошедшая на арене армейцев, завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Никола Влашич, забивший на 27-й минуте после ошибки голкипера гостей Александра Максименко и в добавленное ко второму тайму время (90+6). «Красно-белые» остались вдесятером на 77-й минуте после удаления полузащитника Романа Зобнина.

ЦСКА прервал семиматчевую безвыигрышную серию в Российской премьер-лиге, длившуюся с прошлого года.

ЦСКА 20 июня уступил санкт-петербургскому «Зениту» в 23-м туре РПЛ со счетом 0:4, после чего армейский клуб объявил, что в связи с плохим самочувствием главного тренера команды Виктора Ганчаренко команду к матчу следующего тура против московского «Динамо» будет готовить старший тренер Сергей Овчинников. В субботу ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» — 0:0, Овчинников руководил командой со скамейки запасных. Ганчаренко впоследствии вернулся к работе с командой.

ЦСКА (40 очков) занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, «Спартак» (32) идет шестым, лидирует санкт-петербургский «Зенит» (56).

ЦСКА
2:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 2530.06.2020, 20:30 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоДоменико Тедеско
Голы
Никола Влашич(Мариу Фернандес, Константин Кучаев)27′
Никола Влашич(Арнор Сигурдссон, Константин Марадишвили)90+6′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
98Александр Максименко
14Кирилл Набабкин
51′
2Самюэль Жиго
37′
23Хердур Магнуссон
14Георгий Джикия
55′
78Игорь Дивеев
39Павел Маслов
22′
2Мариу Фернандес
85′
6Айртон
87Константин Марадишвили
47Роман Зобнин
77′
98Иван Обляков
54Наиль Умяров
8Никола Влашич
77Александр Соболев
42Георгий Щенников
90′
92Николай Рассказов
68′
5Виктор Васин
23Джордан Ларссон
20Константин Кучаев
43′81′
10Зелимхан Бакаев
90′
17Арнор Сигурдссон
74Дмитрий Маркитесов
9Федор Чалов
41′70′
19Эсекиэль Понсе
81′
25Кристиян Бистрович
74′
9Резиуан Мирзов
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки1
4Голевые моменты2
11Удары (всего)7
5Удары в створ2
0Штанги, перекладины1
5Угловые3
17Фолы14
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяАлексей Лунев(Россия, Новосибирск)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Ассистент ВАРДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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