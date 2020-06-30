Дубль Влашича принес ЦСКА победу над «Спартаком»

Встреча, прошедшая на арене армейцев, завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Никола Влашич, забивший на 27-й минуте после ошибки голкипера гостей Александра Максименко и в добавленное ко второму тайму время (90+6). «Красно-белые» остались вдесятером на 77-й минуте после удаления полузащитника Романа Зобнина.

ЦСКА 20 июня уступил санкт-петербургскому «Зениту» в 23-м туре РПЛ со счетом 0:4, после чего армейский клуб объявил, что в связи с плохим самочувствием главного тренера команды Виктора Ганчаренко команду к матчу следующего тура против московского «Динамо» будет готовить старший тренер Сергей Овчинников. В субботу ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» — 0:0, Овчинников руководил командой со скамейки запасных. Ганчаренко впоследствии вернулся к работе с командой.