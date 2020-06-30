Дубль Влашича принес ЦСКА победу над «Спартаком»
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. ЦСКА нанес поражение «Спартаку» в московском дерби в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. ЦСКА нанес поражение «Спартаку» в московском дерби в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая на арене армейцев, завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Никола Влашич, забивший на 27-й минуте после ошибки голкипера гостей Александра Максименко и в добавленное ко второму тайму время (90+6). «Красно-белые» остались вдесятером на 77-й минуте после удаления полузащитника Романа Зобнина.
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ЦСКА (40 очков) занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, «Спартак» (32) идет шестым, лидирует
|Виктор Гончаренко
|Доменико Тедеско
|Никола Влашич(Мариу Фернандес, Константин Кучаев)
|27′
|Никола Влашич(Арнор Сигурдссон, Константин Марадишвили)
|90+6′
|35
|Игорь Акинфеев
|98
|Александр Максименко
|14
|Кирилл Набабкин
51′
|2
|Самюэль Жиго
37′
|23
|Хердур Магнуссон
|14
|Георгий Джикия
55′
|78
|Игорь Дивеев
|39
|Павел Маслов
22′
|2
|Мариу Фернандес
85′
|6
|Айртон
|87
|Константин Марадишвили
|47
|Роман Зобнин
77′
|98
|Иван Обляков
|54
|Наиль Умяров
|8
|Никола Влашич
|77
|Александр Соболев
|42
|Георгий Щенников
90′
|92
|Николай Рассказов
68′
|5
|Виктор Васин
|23
|Джордан Ларссон
|20
|Константин Кучаев
43′81′
|10
|Зелимхан Бакаев
90′
|17
|Арнор Сигурдссон
|74
|Дмитрий Маркитесов
|9
|Федор Чалов
41′70′
|19
|Эсекиэль Понсе
81′
|25
|Кристиян Бистрович
74′
|9
|Резиуан Мирзов
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|4
|Голевые моменты
|2
|11
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)
|ВАР
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)