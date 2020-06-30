У ЦСКА точно было все плохо? Команда Гончаренко блестяще разобралась со «Спартаком»
Влашич — главный герой матча. Никола оформил дубль.
Влашич — главный герой матча. Никола оформил дубль.
Несмотря на все сложности и скандалы ЦСКА блестяще проявил себя в дерби. Команда Гончаренко действовала максимально хладнокровно, допускала на удивление мало ошибок, и сама наказывала «Спартак» за огрехи. Похоже, такой игры от «ослабленных» «армейцев» гости точно не ожидали.
К главному матчу посткоронавирусной эпохи в РПЛ обе команды подходили с увесистым багажом проблем.
Перед игрой с ЦСКА «Спартак» лишился основного полузащитника — Алекс Крал пропускал встречу
Кроме того, команда Тедеско до сих пор далека от идеальных кондиций и совсем не блещет стабильностью. «Арсеналу» спартаковцы отгрузили три мяча, а оборону «Уфы» дома взломать так и не смогли.
У ЦСКА всё было гораздо хуже. Помимо очевидных игровых проблем (до матча со «Спартаком» «армейцы» не побеждали в 7 встречах РПЛ подряд), московский клуб столкнулся ещё и с кадровой неразберихой. К матчу с «Динамо» команду готовил Овчинников, а перед дерби вернулся Гончаренко. Так что каким ЦСКА должен был предстать перед своими болельщиками 30 июня, кажется, не знали даже в самом клубе.
Состав, выбранный Гончаренко на дерби, был практически идентичен старту Овчинникова в игре с «Динамо». На поле «не хватало» разве что Сигурдссона, которого сменил Кучаев, а в заявке — Бийола. Словенец схлопотал красную карточку в последнем матче и дерби пропускал.
У «Спартака» наоборот вернулись в состав дисквалифицированные Джикия и Айртон. Кроме того, с первой минуты на поле появились Соболев и Умяров. Форвард заменил Ларссона, а полузащитник — перебравшего «горчичники» Крала.
На старте матча обе команды отказались от прессинга. Атаки друг друга «Спартак» и ЦСКА встречали на своей половине поля, стараясь больше следить за обороной и лишний раз не рисковать, отправляясь в нападение. Такую осторожную и спокойную игру разбавляли лишь острые атаки гостей. Сначала Бакаев здорово пробил издали и едва не угодил в ближний угол, а вскоре после проникающей передачи Рассказова в штрафную Понсе оторвался от соперника и пробил в падении, но промахнулся.
На это ЦСКА сначала отвечал лишь неопасными ударами Влашича и чересчур медленными и безыдейными позиционными атаками. Однако к середине тайма «армейцы», наконец, проснулись и выдали отличный отрезок.
Прижав соперника к чужой штрафной площади, ЦСКА вновь проверил Максименко двумя «выстрелами» издали. С первым ударом — Облякова голкипер «Спартака» справился, вытащив мяч из девятки, а второй отразить уже не смог, допустив чудовищную ошибку. Влашич пробил прямо в Максименко, но вратарь не подстроился под мяч и отбил его прямо в ворота.
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Почувствовав уверенность, ЦСКА увеличил в своём арсенале «стеночки» и добавил «пятки». На 35-й минуте Фернандес вместе с Влашичем разорвали левый фланг «Спартака», а затем мяч оказался в ногах Чалова, который пробил из пределов штрафной. На этот раз Максименко был в порядке.
Вообще удивительно, с какой регулярностью «армейцы» прорывали левый фланг обороны гостей. Хозяева пользовались тем, что Айртон частенько подключался к атакам и в случае перехвата мгновенно доставляли мяч в освободившуюся зону. Джикия, Жиго и Умяров, которые должны был страховать бразильца, со своей работой явно не справлялись.
У «Спартака» после пропущенного гола игра в атаке совсем расклеилась.
После перерыва «Спартак» прибавил и
Ближе к середине второго тайма «Спартак» начал использовать прессинг и стал активнее действовать впереди. Тем не менее атаки гостей частенько скатывались к банальным забросам в борьбу. При этом, за мячи не всегда удавалось цепляться рослому Соболеву, что уж и говорить про остальных футболистов гостей.
ЦСКА же, соорудив один опасный момент после розыгрыша аута, когда Кучаев пробил рядом со штангой, прижался к собственным воротам. «Армейцы» встречали соперника очень низко и явно играли на результат, лишь изредка прибегая к прессингу.
На 77-й минуте Роман Зобнин, который весь матч тащил «Спартак» на своих плечах, серьёзно осложнил жизнь своей команде. Не справившись с нервами, он отмахнулся от Облякова. Чтобы разобраться в эпизоде, главный судья встречи Алексей Еськов воспользовался VAR, после чего продемонстрировал Роману красную карточку.
Спасать положение Тедеско решил с помощью Мирзова, выпустив его вместо Понсе. Ранее он усилил нападение, заменив Рассказова на Ларссона, а в концовке тренер спартаковцев бросил в бой ещё и Маркитесова. Впрочем, никто из них спасти команду от поражения так и не смог.
В конце матча голевым едва не стал шикарный удар Умярова. Наиль здорово приложился по мячу и послал его точно в дальний угол, однако Акинфеев в падении
А уже на шестой дополнительной минуте встречи Влашич приговорил «Спартак». Убежав в контратаку после неудачного финального штурма гостей, хорват получили передачу от Сигурдссона и спокойно переиграл Максименко.
В дерби ЦСКА действовал на удивление хладнокровно и заслуженно отобрал три очка у «Спартака», прервав свою безвыигрышную серию.
Богдан Горбунов
|Виктор Гончаренко
|Доменико Тедеско
|Никола Влашич(Мариу Фернандес, Константин Кучаев)
|27′
|Никола Влашич(Арнор Сигурдссон, Константин Марадишвили)
|90+6′
|35
|Игорь Акинфеев
|98
|Александр Максименко
|14
|Кирилл Набабкин
51′
|2
|Самюэль Жиго
37′
|23
|Хердур Магнуссон
|14
|Георгий Джикия
55′
|78
|Игорь Дивеев
|39
|Павел Маслов
22′
|2
|Мариу Фернандес
85′
|6
|Айртон
|87
|Константин Марадишвили
|47
|Роман Зобнин
77′
|98
|Иван Обляков
|54
|Наиль Умяров
|8
|Никола Влашич
|77
|Александр Соболев
|42
|Георгий Щенников
90′
|92
|Николай Рассказов
68′
|5
|Виктор Васин
|23
|Джордан Ларссон
|20
|Константин Кучаев
43′81′
|10
|Зелимхан Бакаев
90′
|17
|Арнор Сигурдссон
|74
|Дмитрий Маркитесов
|9
|Федор Чалов
41′70′
|19
|Эсекиэль Понсе
81′
|25
|Кристиян Бистрович
74′
|9
|Резиуан Мирзов
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|4
|Голевые моменты
|2
|15
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|3
|18
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)
|ВАР
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)