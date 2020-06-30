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30 июня, источник: Чемпионат.com

У ЦСКА точно было все плохо? Команда Гончаренко блестяще разобралась со «Спартаком»

Влашич — главный герой матча. Никола оформил дубль.

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Несмотря на все сложности и скандалы ЦСКА блестяще проявил себя в дерби. Команда Гончаренко действовала максимально хладнокровно, допускала на удивление мало ошибок, и сама наказывала «Спартак» за огрехи. Похоже, такой игры от «ослабленных» «армейцев» гости точно не ожидали.

К главному матчу посткоронавирусной эпохи в РПЛ обе команды подходили с увесистым багажом проблем.

Перед игрой с ЦСКА «Спартак» лишился основного полузащитника — Алекс Крал пропускал встречу из-за перебора жёлтых карточек.

Кроме того, команда Тедеско до сих пор далека от идеальных кондиций и совсем не блещет стабильностью. «Арсеналу» спартаковцы отгрузили три мяча, а оборону «Уфы» дома взломать так и не смогли.

У ЦСКА всё было гораздо хуже. Помимо очевидных игровых проблем (до матча со «Спартаком» «армейцы» не побеждали в 7 встречах РПЛ подряд), московский клуб столкнулся ещё и с кадровой неразберихой. К матчу с «Динамо» команду готовил Овчинников, а перед дерби вернулся Гончаренко. Так что каким ЦСКА должен был предстать перед своими болельщиками 30 июня, кажется, не знали даже в самом клубе.

Старт Гончаренко почти не отличался от состава Овчинникова. У «Спартака» вернулись Джикия и Айртон

Состав, выбранный Гончаренко на дерби, был практически идентичен старту Овчинникова в игре с «Динамо». На поле «не хватало» разве что Сигурдссона, которого сменил Кучаев, а в заявке — Бийола. Словенец схлопотал красную карточку в последнем матче и дерби пропускал.

У «Спартака» наоборот вернулись в состав дисквалифицированные Джикия и Айртон. Кроме того, с первой минуты на поле появились Соболев и Умяров. Форвард заменил Ларссона, а полузащитник — перебравшего «горчичники» Крала.

Максименко допустил чудовищную ошибку. ЦСКА разорвал левый фланг «Спартака»

На старте матча обе команды отказались от прессинга. Атаки друг друга «Спартак» и ЦСКА встречали на своей половине поля, стараясь больше следить за обороной и лишний раз не рисковать, отправляясь в нападение. Такую осторожную и спокойную игру разбавляли лишь острые атаки гостей. Сначала Бакаев здорово пробил издали и едва не угодил в ближний угол, а вскоре после проникающей передачи Рассказова в штрафную Понсе оторвался от соперника и пробил в падении, но промахнулся.

На это ЦСКА сначала отвечал лишь неопасными ударами Влашича и чересчур медленными и безыдейными позиционными атаками. Однако к середине тайма «армейцы», наконец, проснулись и выдали отличный отрезок.

Прижав соперника к чужой штрафной площади, ЦСКА вновь проверил Максименко двумя «выстрелами» издали. С первым ударом — Облякова голкипер «Спартака» справился, вытащив мяч из девятки, а второй отразить уже не смог, допустив чудовищную ошибку. Влашич пробил прямо в Максименко, но вратарь не подстроился под мяч и отбил его прямо в ворота.

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Почувствовав уверенность, ЦСКА увеличил в своём арсенале «стеночки» и добавил «пятки». На 35-й минуте Фернандес вместе с Влашичем разорвали левый фланг «Спартака», а затем мяч оказался в ногах Чалова, который пробил из пределов штрафной. На этот раз Максименко был в порядке.

Вообще удивительно, с какой регулярностью «армейцы» прорывали левый фланг обороны гостей. Хозяева пользовались тем, что Айртон частенько подключался к атакам и в случае перехвата мгновенно доставляли мяч в освободившуюся зону. Джикия, Жиго и Умяров, которые должны был страховать бразильца, со своей работой явно не справлялись.

У «Спартака» после пропущенного гола игра в атаке совсем расклеилась. Из-за технического брака и серьёзного дефицита креатива гости даже не могли толком подобраться к чужим воротам. На опасные моменты и, тем более голы, не было и намёка.

Зобнин получил красную карточку. Влашич приговорил «Спартак»

После перерыва «Спартак» прибавил и всё-таки сумел нанести первый удар в створ ворота Акинфеева. Возле линии штрафной Соболев сделал скидку на Зобнина, а тот мощно пробил в касание — Акинфеев спас свою команду.

Ближе к середине второго тайма «Спартак» начал использовать прессинг и стал активнее действовать впереди. Тем не менее атаки гостей частенько скатывались к банальным забросам в борьбу. При этом, за мячи не всегда удавалось цепляться рослому Соболеву, что уж и говорить про остальных футболистов гостей.

ЦСКА же, соорудив один опасный момент после розыгрыша аута, когда Кучаев пробил рядом со штангой, прижался к собственным воротам. «Армейцы» встречали соперника очень низко и явно играли на результат, лишь изредка прибегая к прессингу.

На 77-й минуте Роман Зобнин, который весь матч тащил «Спартак» на своих плечах, серьёзно осложнил жизнь своей команде. Не справившись с нервами, он отмахнулся от Облякова. Чтобы разобраться в эпизоде, главный судья встречи Алексей Еськов воспользовался VAR, после чего продемонстрировал Роману красную карточку.

Спасать положение Тедеско решил с помощью Мирзова, выпустив его вместо Понсе. Ранее он усилил нападение, заменив Рассказова на Ларссона, а в концовке тренер спартаковцев бросил в бой ещё и Маркитесова. Впрочем, никто из них спасти команду от поражения так и не смог.

В конце матча голевым едва не стал шикарный удар Умярова. Наиль здорово приложился по мячу и послал его точно в дальний угол, однако Акинфеев в падении всё-таки справился с угрозой.

А уже на шестой дополнительной минуте встречи Влашич приговорил «Спартак». Убежав в контратаку после неудачного финального штурма гостей, хорват получили передачу от Сигурдссона и спокойно переиграл Максименко.

В дерби ЦСКА действовал на удивление хладнокровно и заслуженно отобрал три очка у «Спартака», прервав свою безвыигрышную серию.

Богдан Горбунов

ЦСКА
2:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 2530.06.2020, 20:30 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 2660 зрителей
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоДоменико Тедеско
Голы
Никола Влашич(Мариу Фернандес, Константин Кучаев)27′
Никола Влашич(Арнор Сигурдссон, Константин Марадишвили)90+6′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
98Александр Максименко
14Кирилл Набабкин
51′
2Самюэль Жиго
37′
23Хердур Магнуссон
14Георгий Джикия
55′
78Игорь Дивеев
39Павел Маслов
22′
2Мариу Фернандес
85′
6Айртон
87Константин Марадишвили
47Роман Зобнин
77′
98Иван Обляков
54Наиль Умяров
8Никола Влашич
77Александр Соболев
42Георгий Щенников
90′
92Николай Рассказов
68′
5Виктор Васин
23Джордан Ларссон
20Константин Кучаев
43′81′
10Зелимхан Бакаев
90′
17Арнор Сигурдссон
74Дмитрий Маркитесов
9Федор Чалов
41′70′
19Эсекиэль Понсе
81′
25Кристиян Бистрович
74′
9Резиуан Мирзов
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки1
4Голевые моменты2
15Удары (всего)12
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины1
5Угловые3
18Фолы12
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяАлексей Лунев(Россия, Новосибирск)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Ассистент ВАРДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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