Борьба за Лигу чемпионов. «Ростов» и «Краснодар» сыграют в матче 25-го тура РПЛ
ТАСС, 1 июля. Программа 25-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 1 июля. Программа 25-го тура Тинькофф — Российской
В центральном матче игрового дня встретятся «Ростов» (41 очко, четвертое место) и «Краснодар» (44 очка, третье место), ведущие борьбу за третью строчку турнирной таблицы, которая позволит сыграть в квалификации Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. «Краснодар» провел на одну игру меньше, так как их встреча 23-го тура против «Динамо» была перенесена на 19 июля
«Ростов» в летней части сезона провел матчи против «Сочи» (1:10) и тульского «Арсенала» (2:1). В первой встрече
Для «Краснодара» предстоящая встреча станет первой за 3,5 месяца — последний раз команда выходила на поле 15 марта в матче против «Сочи» (0:2). После этого клуб должен был сыграть с «Динамо» и «Оренбургом», которому было засчитано техническое поражение
У «Ростова» в предстоящем матче
Предстоящий матч станет 23-м в истории противостояния «Ростова» и «Краснодара». Преимуществом владеет «Краснодар», в активе которого девять побед. «Ростов» побеждал дважды, еще 11 встреч завершились вничью. В первом круге команды в Краснодаре сыграли вничью со счетом 2:2.
«Тамбов» не провел ни одного домашнего матча в сезоне, так как стадион команды
«Тамбов» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. В двух турах после рестарта чемпионата клуб не набрал ни одного балла, потерпев поражения от «Уфы» (1:2) и «Урала» (1:2). «Зенит» имеет в активе 56 очков и лидирует в турнирной таблице. Летом команда провела две игры, одержав победы над московским ЦСКА (4:0) и самарскими «Крыльями Советов» (2:1).
К предстоящей игре клубы подходят практически без кадровых потерь. У «Тамбова» встречу
Игровой день в среду начнется двумя матчами. «Уфа» (31 очко, восьмое место) на своем поле сыграет с казанским «Рубином» (26 очков, 12-е место). «Оренбург» (23 очка, 16-е место) дома встретится с екатеринбургским «Уралом» (28 очков, 10-е место).
«Уфа» после возобновления чемпионата России набрала четыре очка из шести возможных, дома победив «Тамбов» (2:1) и на выезде сыграв вничью со «Спартаком» (0:0). «Рубин» вошел в летнюю часть сезона гостевой победой над «Уралом» (2:1) и домашним поражением от «Локомотива» (0:2).
У хозяев поля остается под вопросом участие в матче полузащитника Оливье Тилля, по состоянию здоровья на поле не смогут появиться хавбек Игорь Безденежных и нападающий Андрес Вомбергар.
У «Рубина» восстанавливаются после травм защитник Силвие Бегич и полузащитник Александр Зуев. Повреждения есть также у защитника Олега Данченко и хавбека Солтмурада Бакаева.
Для «Рубина» и «Уфы» предстоящая встреча станет 12-й в истории чемпионатов России. Чаще всего команды играли вничью — семь раз. «Рубин» одержал три победы, а «Уфа» — одну.
Матч «Урала» и «Оренбурга» был под вопросом
«Арсенал» (28 очков, девятое место) подходит к игре, имея серию из четырех поражений. Последнюю победу подопечные Игоря Черевченко одержали 1 марта, обыграв на выезде «Сочи» (2:1). Грозненский «Ахмат» в последних пяти матчах одержал одну победу, дважды сыграл вничью и потерпел два поражения.
У «Арсенала» могут не сыграть три футболиста — Роберт Бауэр, Кирилл Комбаров и Кантемир Берхамов. В составе «Ахмата» есть сразу четыре таких игрока — Антон Швец, Ризван Уциев, Магомед Мусалов и Владимир Ильин.
Одним из заключительных матчей дня станет встреча между «Сочи» (28 очков) и «Динамо» (31 очко). На данный момент команды занимают 11-е и седьмое места в турнирной таблице соответственно. При этом
В 2020 году «Сочи» в пяти матчах одержал три победы, по разу сыграв вничью и потерпев поражение.
«Динамо» из четырех игр выиграло две, а также сыграло вничью и потерпело одно поражение.
За «Сочи» в предстоящем матче сыграет нападающий Александр Кокорин, первым клубом которого в профессиональной карьере было «Динамо» (2008−2015, 50 голов в 203 матчах).
При команде не помогут полузащитники Алексей Померко и Кристиан Нобоа.
За «Динамо» может не сыграть защитник Сергей Паршивлюк.