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13:06 (мск), источник: Газета.Ру

Акинфеев попал в топ-6 голкиперов мира по числу сухих матчей с 2000 года

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев занимает шестое место в рейтинге вратарей с самым большим количеством сухих матчей, начиная с 2000 года.

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Список опубликован на сайте Give Me Sport.

За последние 20 лет вратарь сборной России провел 316 матчей без пропущенных голов. По этому показателю он обошел украинца Андрея Пятова (269 сухих матчей, седьмое место), голландца Эдвина ван дер Сара (266, восьмое) и испанца Виктора Вальдеса (260, девятое).

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Первое место по количеству сухих матчей занимает экс-вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс (439). На второй строчке располагается итальянец Джанлуиджи Буффон (420). Замкнул лидирующую тройку Петр Чех (391).

Ранее Акинфеев рассказал о том, как он мог оказаться в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Рейтинг вратарей с самым большим количеством сухих матчей, начиная с 2000 года:
1. Икер Касильяс (Испания) — 439;
2. Джанлуиджи Буффон (Италия) — 420;
3. Петр Чех (Чехия) — 391;
4. Пепе Рейна (Испания) — 343;
5. Мануэль Нойер (Германия) — 327;
6. Игорь Акинфеев (Россия) — 316;
7. Андрей Пятов (Украина) — 269;
8. Эдвин ван дер Сар (Нидерланды) — 266;
9. Виктор Вальдес (Испания) — 260;
10. Микаэль Ландро (Франция) — 253.

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