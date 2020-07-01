Клуб казахстанца Куата получит второе техническое поражение в матче РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Команда не может провести матч против «Урала», так как не получила на это разрешение из-за положительных тестов на коронавирус.

«ФК “Оренбург” не получил разрешения от Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области на проведение матча в связи с выявлением положительных тестов на COVID-19 в команде. Роспотребнадзор не отменил постановление о режиме самоизоляции для футболистов и сотрудников ФК “Оренбург”, контактировавших с лицами с положительным тестом», — говорится в сообщении на сайте клуба.