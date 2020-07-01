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12:34 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб казахстанца Куата получит второе техническое поражение в матче РПЛ

Футбольному клубу «Оренбург», за который выступает полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат, будет присуждено второе техническое поражение в матче чемпионата России, сообщают Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Команда не может провести матч против «Урала», так как не получила на это разрешение из-за положительных тестов на коронавирус.

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«ФК “Оренбург” не получил разрешения от Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области на проведение матча в связи с выявлением положительных тестов на COVID-19 в команде. Роспотребнадзор не отменил постановление о режиме самоизоляции для футболистов и сотрудников ФК “Оренбург”, контактировавших с лицами с положительным тестом», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Напомним, ранее «Оренбургу» было засчитано техническое поражение в матче чемпионата России против «Краснодара», так как проведение этой встречи также было сорвано.

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