Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Тамбов
Зенит
Футбол. Премьер-лига
17:30
Арсенал Т
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
15:00
Уфа
Рубин
00
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Краснодар
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
Динамо
Футбол. Зарубежный
20:00
Арсенал
Норвич
Футбол. Зарубежный
20:00
Борнмут
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Эвертон
Лестер
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Гранада
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Атлетик
Футбол. Зарубежный
20:30
Интер
Брешиа
Футбол. Зарубежный
20:30
Болонья
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:15
Вест Хэм Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
22:45
СПАЛ
Милан
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Парма
Футбол. Зарубежный
22:45
Лечче
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Леванте
Все события
Фоторепортажи
14Макгрегор уходит! В политку, бизнес, моду?
9Смолов забил «Барселоне»
13:46 (мск), источник: ТАСС

РФС сообщил об изоляции игроков и персонала «Оренбурга»

ТАСС, 1 июля. Игроки, тренерский штаб и персонал футбольного клуба «Оренбург» находятся на карантине в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Об этом журналистам сообщил глава медицинского штаба Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов.

Наверх
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:33 MSK, 01.07
Инфицировано654 405+6 556
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
18.061.07
Скончалось9 536+216
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
18.061.07
Выздоровело422 931+10 281
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
18.061.07
Инфицировано10 501 482+199 430
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
18.061.07
Скончалось511 909+6 404
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
1.07
6028
18.061.07
Выздоровело5 378 800+142 987
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
1.07
130424
18.061.07
Источник: РИА "Новости"

В среду пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало проведение матча 25-го тура Тинькофф — РПЛ «Оренбург» — «Урал», который должен был состояться в среду.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что на данный момент у десяти представителей оренбургской команды подтверждена коронавирусная инфекция. Ранее «Оренбург» не смог провести матч 24-го тура чемпионата против «Краснодара» по той же причине. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза засчитал «Оренбургу» техническое поражение.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В оренбургской команде сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, связанная с выявлением новых случаев инфицирования из числа людей, имевших отрицательные результаты при ранее проводимых тестированиях. В связи с этим в настоящее время изолированы все члены команды, тренерского штаба и персонал, — сказал Безуглов. — Это обстоятельство делает ситуацию принципиально отличной от ситуации с московским “Динамо”, где новых случаев инфицирования не было, что позволило москвичам после серии отрицательных тестов провести матч с ЦСКА и продолжать готовиться к следующим играм».

Читайте также
Оренбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов собирается сделать важное заявление о своем будущем
Кричавший "Слава Украине" футболист собирается играть за российский клуб
Шоковая терапия. ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби в РПЛ
Тренер Петра Яна пообещал нокаутировать бывшего чемпиона UFC
Черчесов допустил возвращение Акинфеева в сборную России
Гол Роналду принес победу «Ювентусу» в матче Серии A
Судья Федотов: Пусть Джикия лучше тренируется
Врач «Локомотива»: Гилерме с вероятностью в 90% сыграет с «Сочи»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь