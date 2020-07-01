Судья Федотов: Ключевое слово в речи Джикии — «показалось». Пусть лучше тренируется

«Если Георгий говорит про моменты на 85-й и 86-й минутах, то там вообще ничего не было. Возможно, вопросы у Джикии возникли по моменту борьбы Соболева и Васина, после единоборства которых Влашич забил второй гол. Но там вообще ничего нет. Руку у Васина мы здесь увидеть не можем, но Соболев сам держит Васина руками, поддёргивает его. Абсолютно нормальная борьба, решение продолжить игру — по делу. Говорить голословно о “спорных решениях” могут все. Ключевое слово в речи Джикии — “показалось”. Может, он устал уже, набегался к 90-й минуте. Все эти обвинения ни о чём. Нет в судействе понятия “показалось”. Еськову тоже показалось, что сначала Зобнина удалять не надо было. А что касается того, что арбитр не пошёл смотреть какой-то момент, то главный и не должен бегать и смотреть всё подряд, существует тихая проверка. А Джикия пусть лучше тренируется, тогда у “Спартака” всё будет хорошо», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.