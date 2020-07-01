«Скоро в РПЛ появятся еще казахстанцы». Интервью Зайнутдинова — о карьере в «Ростове», сборной и дубле «Спартаку»
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов в интервью
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов в интервью
— Как провел время на карантине?
— Как и все — на самоизоляции. Тренерский штаб расписал каждому игроку упражнения, с гантелями тренировался дома, — отметил Зайнутдинов.
— Родственники и друзья поддерживали по связи?
— Очень хотел попасть в Казахстан, но не получилось. Остался в Ростове. Очень соскучился по родителям и близким, но сейчас ситуация в мире такая, что поддерживать они меня могут только удаленно.
— Наверняка ты сейчас вдвойне соскучился по футболу?
— Да. По футболу соскучился, наверное, даже сильнее. Мы провели три зимних сбора, огромный объем работы. Потом сыграли два матча и опять огромная пауза. В этом плане очень обидно, конечно.
— Смотрел матч «Сочи» — «Ростов»? Что скажешь об игре наших ребят?
— Парни хоть и молодые, но все равно молодцы — все 90 минут бились на поле за «Ростов». С учетом их возраста и отсутствия тренировок на протяжении почти трех месяцев, я считаю, что игроки академии показали отличный результат в Сочи. Знаю, что все игроки основы болели в тот вечер за них, смотря футбол по телевизору.
— В конце декабря команда провела яркий матч в Москве против «Спартака». Там ты оформил дубль. Это был твой лучший матч за «Ростов»?
— Даже не знаю. Конечно, очень приятно забивать. Каждый такой матч запоминается навсегда, это невероятные эмоции. Отдельное спасибо болельщикам за поддержку даже на выездных матчах.
— Ты много времени проводишь с Элдором Шомуродовым. Он твой лучший друг в команде?
— Мы с ним близки по культуре. А вообще у нас команда очень дружная. Все друг с другом в прекрасных отношениях, атмосфера отличная.
— Как оценишь его выступление в этом сезоне?
— То, что он второй в гонке бомбардиров, — говорит само за себя.
— Со следующего сезона футболисты из стран СНГ перестанут быть легионерами. Как ты считаешь, много ли игроков из Казахстана могут усилить клубы РПЛ?
— В Казахстане есть сильные футболисты, которые могут усилить российские клубы. Думаю, пару игроков в РПЛ мы точно увидим.
— Ты продолжаешь регулярно вызваться в сборную своей страны. Казахстан неплохо смотрелся в отборочном турнире. Как сам оценишь игру своей национальной команды?
— Хочется закрепиться в Европе. Пока не получается, мы занимаем невысокие места. Надеюсь, сможем выйти из группы и достойно показать себя. В то же время у нас перспективная сборная, в будущем все должно получиться, я верю в это.
— Тебя часто в социальных сетях клуба поддерживают болельщики из Казахстана. Замечаешь это?
— Конечно! В Казахстане очень сильно меня поддерживают. Сильнее — только болельщики из Ростова. Это вообще запредельная поддержка, которая очень мне помогает.
— У тебя есть опыт выступлений в еврокубках. Сейчас «Ростов» идет вверху таблицы. Воспоминания о турнире дают дополнительную мотивацию, чтобы сыграть там еще?
— Хочется поиграть в составе «Ростова» хотя бы в Лиге Европы. Это же совсем другой уровень, другой футбол, другие команды. И, конечно, хочется выиграть трофеи в составе нашего клуба — для нашего города, наших болельщиков.
— Ты выступаешь в РПЛ уже полтора года. Как оценишь уровень лиги?
— У нас чемпионат очень высокого уровня, на поле играют настоящие мастера своего дела.
— Освоился в России? В Ростове?
— В Ростове точно освоился. Здесь очень добрые и отзывчивые люди. Я чувствую себя как дома.
— Назови свои любимые места в городе.
— Гуляю по Пушкинской и набережной. Это мой личный топ. Наверное, это самые красивые места в городе.
— Расскажи о своей семье. Кто тебя постоянно поддерживает и мотивирует?
— В большей степени отец. В семь лет он отдал меня на футбол, приложил огромные усилия, чтобы я стал футболистом. Больше всех в меня верил он. Огромное ему спасибо за это.
— В том году ты был на свадьбе у Элдора Шомуродова. А сам когда планируешь жениться?
— У Элдора была очень красивая свадьба, безумно понравилась. А я пока не встретил ту самую, свою будущую невесту. Думаю, мне рано еще жениться. Займусь этим вопросом через пару лет.
— Какая твоя главная мечта?
— Если брать мечту, связанную с «Ростовом», то это выиграть трофей.