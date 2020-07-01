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15:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Эксперт: Возвращение Гончаренко — характерный шаг для Гинера

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Возвращение Виктора Гончаренко к исполнению обязанностей главного тренера московского ЦСКА — это характерный шаг для президента футбольного клуба Евгения Гинера, считает российский тренер Гаджи Гаджиев.

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ЦСКА 20 июня в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) дома крупно проиграл петербургскому «Зениту» (0:4), после чего Гончаренко покинул расположение команды, а к игре 24-го тура с московским «Динамо» (0:0) армейцев готовил старший тренер Сергей Овчинников. По сообщениям СМИ, Гончаренко собирался уйти из команды и даже уехал в Белоруссию. По официальной версии специалист почувствовал себя плохо. В воскресенье ЦСКА сообщил, что Гончаренко вернулся к исполнению обязанностей главного тренера, а во вторник «красно-синие» обыграли столичный «Спартак» (2:0) в рамках 25-го тура.

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«В ЦСКА было напряжение, особенно со стороны главного тренера, и оно естественно, но Гинер в очередной раз проявил хорошие управленческие качества. Он и психолог хороший, и менеджер, он хорошо знает психологию коллектива. Возвращение Гончаренко было характерным шагом для Гинера. Были подобные примеры и раньше, когда возвращался Газзаев, например. Это почерк Гинера, за это надо аплодировать ему», — сказал Гаджиев РИА Новости.

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«Работа Гинера видна по тому, как в ЦСКА организована совместная работа. Он не раз выступал, что надо доверять помощникам, что они коллегиально решают многие вопросы. Это верный стиль, потому что каждый из работников — не простой исполнитель, а участник процесса. Это очень важно. Он исходит из потенциальных возможностей игроков, тренеров и так далее. Мне кажется, Гинер верно оценивает потенциальные возможности Гончаренко. Поэтому Ганчаренко до сих пор работает, иначе его там уже не было бы», — добавил собеседник агентства.

Чемпионат России по футболу, приостановленный в марте из-за коронавируса, возобновился 19 июня.

«Команды сейчас показывают относительно неплохой уровень футбола — кто-то лучше, кто-то хуже, — отметил Гаджиев. — Нынешний уровень зависит во многом от того, чем занимались игроки во время самоизоляции. Если футболист поддерживал физическое состояние, то 70−80% своих физических качеств он мог сохранить за время перерыва. В сохранении этой формы главную роль играют силовые качества, потому что они наиболее быстро теряются. А силовую работу можно проводить и дома, все зависело от самодисциплины. А вот специальной готовности нашим командам сейчас не хватает. Уровень взаимопонимания, точность работы с мячом несколько пострадали».

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