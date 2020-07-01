«Секреты подготовки к дерби». Футболисты ЦСКА готовились к матчу со «Спартаком», играя в баскетбол: фото

Комментируя слова Влашича о том, что за день до матча игроки ЦСКА даже не прикасались к футбольному мячу, Гончаренко сказал: «Да, мы сыграли в баскетбол. А что, это новость какая-то? Наши тренеры старой закалки практиковали это и перед игрой, и в день игры. Решили поменять, чтобы команда как-то по-другому посмотрела на тренировку и на игру».