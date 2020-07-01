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16:02 (мск), источник: Sport24

«Секреты подготовки к дерби». Футболисты ЦСКА готовились к матчу со «Спартаком», играя в баскетбол: фото

Футболисты ЦСКА готовились к матчу со «Спартаком», играя в баскетбол.

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10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Информацию об этом сразу после игры подтвердил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА — «Спартак» состоялся 30 июня и завершился победой команды Гончаренко со счетом 2:0. Оба гола забил полузащитник Никола Влашич.

Комментируя слова Влашича о том, что за день до матча игроки ЦСКА даже не прикасались к футбольному мячу, Гончаренко сказал: «Да, мы сыграли в баскетбол. А что, это новость какая-то? Наши тренеры старой закалки практиковали это и перед игрой, и в день игры. Решили поменять, чтобы команда как-то по-другому посмотрела на тренировку и на игру».

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На следующий день после матча пресс-служба ЦСКА выложила в твиттере фотографии, на которых футболисты команды запечатлены играющими в баскетбол.

«Секреты подготовки к дерби», — говорится в сообщении официального аккаунта ЦСКА в твиттере. «Хоть товарищеский матч проводи», — добавила в шутку пресс-служба армейцев, отметив официальный аккаунт баскетбольной команды ЦСКА.

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