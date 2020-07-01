«Секреты подготовки к дерби». Футболисты ЦСКА готовились к матчу со «Спартаком», играя в баскетбол: фото
Футболисты ЦСКА готовились к матчу со «Спартаком», играя в баскетбол.
Футболисты ЦСКА готовились к матчу со «Спартаком», играя в баскетбол.
Информацию об этом сразу после игры подтвердил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
Матч 25-го тура российской
Комментируя слова Влашича о том, что за день до матча игроки ЦСКА даже не прикасались к футбольному мячу, Гончаренко сказал: «Да, мы сыграли в баскетбол. А что, это новость
На следующий день после матча
«Секреты подготовки к дерби», — говорится в сообщении официального аккаунта ЦСКА в твиттере. «Хоть товарищеский матч проводи», — добавила в шутку