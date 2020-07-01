Врач ФК «Локомотив» заявил, что Гилерме с вероятностью в 90% сыграет против «Сочи»

Источник: РИА "Новости"

Во вторник в матче 25-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» 34-летний Гилерме покинул поле на 34-й минуте при счете 1:0 в пользу соперника, вместо него на поле вышел Антон Коченков. Вратарь после замены сразу отправился в подтрибунное помещение. Как сообщили ТАСС в пресс-службе «Локомотива», голкипер получил повреждение икроножной мышцы. После игры, которая завершилась со счетом 1:1, главный тренер железнодорожников Марко Николич заявил, что травма не должна помешать Гилерме сыграть в предстоящих матчах РПЛ.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c642a53cefba83674aa0" data-vnd="c642a53cefba83674aa0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c642a53cefba83674aa0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Там нет ничего сложного, у Гилерме все нормально, — сказал Карлицкий. — Был спазм, он готовится присоединиться к команде как можно быстрее. Вероятность того, что он сыграет в следующем туре — 90%. Он — профессионал, у него был спазм икроножной мышцы, и он попросил замену, чтобы не получить травму и не пропустить больше времени».

«Это нормальная практика, когда адекватные спортсмены, понимая, что у них все не очень хорошо и есть вероятность травмы, просят замену до того, как она произойдет и они смогут пропустить несколько недель», — добавил врач «Локомотива».

Гилерме в текущем сезоне провел 29 матчей в разных турнирах, в восьми из них сумев сохранить ворота в неприкосновенности. За сборную России он сыграл 13 матчей, девять из которых провел подряд в рамках отборочного цикла к чемпионату Европы 2020 года. Всего во встречах за национальную команду он пропустил 10 мячей и девять раз отыграл «на ноль».