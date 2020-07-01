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16:24 (мск), источник: ТАСС

Врач ФК «Локомотив» заявил, что Гилерме с вероятностью в 90% сыграет против «Сочи»

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Вратарь футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гилерме с вероятностью в 90% примет участие в матче 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи». Об этом ТАСС сообщил врач железнодорожников Никита Карлицкий.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник в матче 25-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» 34-летний Гилерме покинул поле на 34-й минуте при счете 1:0 в пользу соперника, вместо него на поле вышел Антон Коченков. Вратарь после замены сразу отправился в подтрибунное помещение. Как сообщили ТАСС в пресс-службе «Локомотива», голкипер получил повреждение икроножной мышцы. После игры, которая завершилась со счетом 1:1, главный тренер железнодорожников Марко Николич заявил, что травма не должна помешать Гилерме сыграть в предстоящих матчах РПЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Там нет ничего сложного, у Гилерме все нормально, — сказал Карлицкий. — Был спазм, он готовится присоединиться к команде как можно быстрее. Вероятность того, что он сыграет в следующем туре — 90%. Он — профессионал, у него был спазм икроножной мышцы, и он попросил замену, чтобы не получить травму и не пропустить больше времени».

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«Это нормальная практика, когда адекватные спортсмены, понимая, что у них все не очень хорошо и есть вероятность травмы, просят замену до того, как она произойдет и они смогут пропустить несколько недель», — добавил врач «Локомотива».

Гилерме в текущем сезоне провел 29 матчей в разных турнирах, в восьми из них сумев сохранить ворота в неприкосновенности. За сборную России он сыграл 13 матчей, девять из которых провел подряд в рамках отборочного цикла к чемпионату Европы 2020 года. Всего во встречах за национальную команду он пропустил 10 мячей и девять раз отыграл «на ноль».

Матч между «Локомотивом» и «Сочи» пройдет 4 июля в Москве на «РЖД-Арене». Начало игры запланировано на 20:30 мск. Столичный клуб после 25 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. Отставание от идущего первым петербургского «Зенита», который провел на одну игру меньше, составляет восемь очков.

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