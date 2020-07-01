«Уфа» и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
УФА, 1 июля. /ТАСС/. Футболисты «Уфы» сыграли вничью с казанским «Рубином» со счетом 0:0 в матче 25-го тура Тинькофф — Российской
УФА, 1 июля. /ТАСС/. Футболисты «Уфы» сыграли вничью с казанским «Рубином» со счетом 0:0 в матче 25-го тура Тинькофф — Российской
Лучшим игроком встречи признан молдавский полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп. Матч первого круга в Казани также завершился ничейным результатом со счетом 0:0. Команды в восьмой раз сыграли вничью (в четвертый раз со счетом 0:0), трижды победу в очном противостоянии одерживал «Рубин», в активе «Уфы» одна победа.
«Уфа» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Рубин» идет 12-м, имея в активе 27 очков.
В следующем туре подопечные Вадима Евсеева 5 июля примут екатеринбургский «Урал», в тот же день у «Рубина» запланирована домашняя встреча с «Оренбургом». В 24-м туре «Оренбург» должен был принять «Краснодар», однако матч не состоялся
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|Вадим Евсеев
|Леонид Слуцкий
|31
|Александр Беленов
|22
|Юрий Дюпин
|4
|Алексей Никитин
|5
|Филип Уремович
74′
|27
|Йонуц Неделчару
22′
|27
|Пабло Сантос
|55
|Джемал Табидзе
|21
|Хвича Кварацхелия
|8
|Кэтэлин Карп
28′
|28
|Оливер Абильдгор
|74
|Даниил Фомин
|77
|Илья Самошников
82′
|77
|Азер Алиев
|10
|Игорь Коновалов
88′
|33
|Александр Сухов
85′
|18
|Павел Могилевец
|2
|Данил Круговой
|11
|Зурико Давиташвили
88′
|6
|Остон Урунов
86′
|20
|Евгений Марков
|17
|Николай Гиоргобиани
|12
|Александр Зуев
79′
|22
|Артем Голубев
73′
|71
|Николай Поярков
|9
|Денис Терентьев
|25
|Денис Макаров
73′
|57
|Вячеслав Кротов
26′66′
|8
|Дарко Йевтич
|11
|Ловро Бизяк
|19
|Иван Игнатьев
73′
|87
|Солтмурад Бакаев
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Андрей Гурбанов(Россия, Краснодар)
|ВАР
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Ассистент ВАР
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)