«Уфа» и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Лучшим игроком встречи признан молдавский полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп. Матч первого круга в Казани также завершился ничейным результатом со счетом 0:0. Команды в восьмой раз сыграли вничью (в четвертый раз со счетом 0:0), трижды победу в очном противостоянии одерживал «Рубин», в активе «Уфы» одна победа.

В следующем туре подопечные Вадима Евсеева 5 июля примут екатеринбургский «Урал», в тот же день у «Рубина» запланирована домашняя встреча с «Оренбургом». В 24-м туре «Оренбург» должен был принять «Краснодар», однако матч не состоялся из-за карантина у оренбургской команды после выявления шести случаев заражения коронавирусом у футболистов и двух случаев у сотрудников клуба. Позднее «Оренбургу» было засчитано техническое поражение. В 25-м туре «Оренбург» должен был принять «Урал», однако матч был отменен по той же причине.