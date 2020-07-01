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17:00 (мск), источник: ТАСС

«Уфа» и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

УФА, 1 июля. /ТАСС/. Футболисты «Уфы» сыграли вничью с казанским «Рубином» со счетом 0:0 в матче 25-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

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Источник: РИА "Новости"

Лучшим игроком встречи признан молдавский полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп. Матч первого круга в Казани также завершился ничейным результатом со счетом 0:0. Команды в восьмой раз сыграли вничью (в четвертый раз со счетом 0:0), трижды победу в очном противостоянии одерживал «Рубин», в активе «Уфы» одна победа.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Уфа» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Рубин» идет 12-м, имея в активе 27 очков.

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В следующем туре подопечные Вадима Евсеева 5 июля примут екатеринбургский «Урал», в тот же день у «Рубина» запланирована домашняя встреча с «Оренбургом». В 24-м туре «Оренбург» должен был принять «Краснодар», однако матч не состоялся из-за карантина у оренбургской команды после выявления шести случаев заражения коронавирусом у футболистов и двух случаев у сотрудников клуба. Позднее «Оренбургу» было засчитано техническое поражение. В 25-м туре «Оренбург» должен был принять «Урал», однако матч был отменен по той же причине.

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

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0:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 251.07.2020, 15:00 (МСК UTC+3)Нефтяник
Главные тренеры
Вадим ЕвсеевЛеонид Слуцкий
Составы команд
31Александр Беленов
22Юрий Дюпин
4Алексей Никитин
5Филип Уремович
74′
27Йонуц Неделчару
22′
27Пабло Сантос
55Джемал Табидзе
21Хвича Кварацхелия
8Кэтэлин Карп
28′
28Оливер Абильдгор
74Даниил Фомин
77Илья Самошников
82′
77Азер Алиев
10Игорь Коновалов
88′
33Александр Сухов
85′
18Павел Могилевец
2Данил Круговой
11Зурико Давиташвили
88′
6Остон Урунов
86′
20Евгений Марков
17Николай Гиоргобиани
12Александр Зуев
79′
22Артем Голубев
73′
71Николай Поярков
9Денис Терентьев
25Денис Макаров
73′
57Вячеслав Кротов
26′66′
8Дарко Йевтич
11Ловро Бизяк
19Иван Игнатьев
73′
87Солтмурад Бакаев
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)11
5Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
11Фолы9
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАндрей Гурбанов(Россия, Краснодар)
ВАРПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Ассистент ВАРАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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