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21:18 (мск), источник: Sport24

Футболист «Уфы» Неделчару отказался уходить на замену во время матча с «Рубином»

В матче 25-го тура российской Премьер-лиги между «Уфой» и «Рубином» (0:0) произошла курьезная ситуация.

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Источник: РИА "Новости"

Защитник «Уфы» Йону Неделчару отказался покидать поле, когда тренер команды Вадим Евсеев решил заменить игрока.

Во время загрузки произошла ошибка.

После игры Евсеев прокомментировал отказ уходить на замену Неделчару.

«Неделчару отказался уходить на замену? У него в перерыве был очень большой синяк, мы это видели. Плюс он стал несвойственно ошибаться, к тому же у него была карточка.

Мы планировали замену, но он оказался бойцом и сказал, что с ним все нормально. Я нормально к этому отношусь. Тот же Йокич — опытный игрок, отнесся к этому с пониманием, — сказал Евсеев в прямом эфире ютуб-канала РПЛ.

Уфа
0:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 251.07.2020, 15:00 (МСК UTC+3)Нефтяник, 1497 зрителей
Главные тренеры
Вадим ЕвсеевЛеонид Слуцкий
Составы команд
31Александр Беленов
22Юрий Дюпин
4Алексей Никитин
5Филип Уремович
74′
27Йонуц Неделчару
22′
27Пабло Сантос
55Джемал Табидзе
21Хвича Кварацхелия
8Кэтэлин Карп
28′
28Оливер Абильдгор
74Даниил Фомин
77Илья Самошников
82′
77Азер Алиев
10Игорь Коновалов
88′
33Александр Сухов
85′
18Павел Могилевец
2Данил Круговой
11Зурико Давиташвили
88′
6Остон Урунов
86′
20Евгений Марков
17Николай Гиоргобиани
12Александр Зуев
79′
22Артем Голубев
73′
71Николай Поярков
9Денис Терентьев
25Денис Макаров
73′
57Вячеслав Кротов
26′66′
8Дарко Йевтич
11Ловро Бизяк
19Иван Игнатьев
73′
87Солтмурад Бакаев
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)16
6Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
12Фолы9
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАндрей Гурбанов(Россия, Краснодар)
ВАРПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Ассистент ВАРАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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