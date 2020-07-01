Футболист «Уфы» Неделчару отказался уходить на замену во время матча с «Рубином»

«Неделчару отказался уходить на замену? У него в перерыве был очень большой синяк, мы это видели. Плюс он стал несвойственно ошибаться, к тому же у него была карточка.

Мы планировали замену, но он оказался бойцом и сказал, что с ним все нормально. Я нормально к этому отношусь. Тот же Йокич — опытный игрок, отнесся к этому с пониманием, — сказал Евсеев в прямом эфире ютуб-канала РПЛ.