Футболист «Уфы» Неделчару отказался уходить на замену во время матча с «Рубином»
В матче 25-го тура российской
В матче 25-го тура российской
Защитник «Уфы» Йону Неделчару отказался покидать поле, когда тренер команды Вадим Евсеев решил заменить игрока.
После игры Евсеев прокомментировал отказ уходить на замену Неделчару.
«Неделчару отказался уходить на замену? У него в перерыве был очень большой синяк, мы это видели. Плюс он стал несвойственно ошибаться, к тому же у него была карточка.
Мы планировали замену, но он оказался бойцом и сказал, что с ним все нормально. Я нормально к этому отношусь. Тот же Йокич — опытный игрок, отнесся к этому с пониманием, — сказал Евсеев в прямом эфире
|Вадим Евсеев
|Леонид Слуцкий
|31
|Александр Беленов
|22
|Юрий Дюпин
|4
|Алексей Никитин
|5
|Филип Уремович
74′
|27
|Йонуц Неделчару
22′
|27
|Пабло Сантос
|55
|Джемал Табидзе
|21
|Хвича Кварацхелия
|8
|Кэтэлин Карп
28′
|28
|Оливер Абильдгор
|74
|Даниил Фомин
|77
|Илья Самошников
82′
|77
|Азер Алиев
|10
|Игорь Коновалов
88′
|33
|Александр Сухов
85′
|18
|Павел Могилевец
|2
|Данил Круговой
|11
|Зурико Давиташвили
88′
|6
|Остон Урунов
86′
|20
|Евгений Марков
|17
|Николай Гиоргобиани
|12
|Александр Зуев
79′
|22
|Артем Голубев
73′
|71
|Николай Поярков
|9
|Денис Терентьев
|25
|Денис Макаров
73′
|57
|Вячеслав Кротов
26′66′
|8
|Дарко Йевтич
|11
|Ловро Бизяк
|19
|Иван Игнатьев
73′
|87
|Солтмурад Бакаев
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|16
|6
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Андрей Гурбанов(Россия, Краснодар)
|ВАР
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Ассистент ВАР
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)