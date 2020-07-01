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8«Спартак» сыграл вничью с «Уфой»
17:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мельгарехо покинул «Спартак» в связи с истечением срока контракта

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Парагвайский футболист Лоренсо Мельгарехо покинул московский «Спартак» в связи с истечением срока контракта, сообщается на сайте клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Парагваец выступал за «Спартак» с марта 2016 года. За это время он провел в составе команды 116 матчей и забил 17 мячей, в 2017 году полузащитник стал чемпионом России.

«“Спартак” благодарит Лоренсо за годы, проведенные в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении «Спартака».

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