Мельгарехо покинул «Спартак» в связи с истечением срока контракта
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Парагвайский футболист Лоренсо Мельгарехо покинул московский «Спартак» в связи с истечением срока контракта, сообщается на сайте клуба.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Парагвайский футболист Лоренсо Мельгарехо покинул московский «Спартак» в связи с истечением срока контракта, сообщается на сайте клуба.
Парагваец выступал за «Спартак» с марта 2016 года. За это время он провел в составе команды 116 матчей и забил 17 мячей, в 2017 году полузащитник стал чемпионом России.
«“Спартак” благодарит Лоренсо за годы, проведенные в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении «Спартака».