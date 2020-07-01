Тульский «Арсенал» проиграл «Ахмату» и потерпел пятое поражение подряд в РПЛ
ТУЛА, 1 июля. /ТАСС/. Футболисты тульского «Арсенала» проиграли грозненскому «Ахмату» со счетом 1:3 в домашнем матче 25-го тура Тинькофф — Российской
ТУЛА, 1 июля. /ТАСС/. Футболисты тульского «Арсенала» проиграли грозненскому «Ахмату» со счетом 1:3 в домашнем матче 25-го тура Тинькофф — Российской
Голы забили у «Арсенала» Евгений Луценко (90+2), у «Ахмата» — Евгений Харин (15-я минута) и Одисе Роши (22, с пенальти и 88).
Лучшим игроком встречи был признан Роши. «Арсенал» проиграл пятый матч кряду. Последний раз подопечные Игоря Черевченко побеждали 1 марта, переиграв тогда в гостях «Сочи» со счетом 2:1 в 20-м туре РПЛ. Тульский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 25 матчах. «Ахмат» поднялся на 13-ю строчку, имея в активе 27 очков после 25 встреч.
В следующем туре «Арсенал» в гостях сыграет с московским «Динамо», а «Ахмат» на домашнем поле примет столичный ЦСКА. Обе встречи пройдут 4 июля.
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
На матче был организован очень строгий контроль за соблюдением санитарных требований. Перчатки всем болельщикам выдавали бесплатно на входе на стадион, обязательное условие — наличие маски. В ходе матча персонал проверял использование средства индивидуальной защиты зрителями на трибунах. К концу второго тайма болельщики «Арсенала» вывесили плакат «Когда начнем играть?», написанный черной краской на белой ткани.
|Игорь Черевченко
|Игорь Шалимов
|Евгений Луценко(Игорь Горбатенко)
|90+2′
|Евгений Харин(Андрес Понсе)
|15′
|Одисе Роши
|22′
|Одисе Роши(Раванелли)
|88′
|19
|Юрий Лодыгин
|16
|Евгений Городов
|6
|Максим Беляев
|3
|Максим Ненахов
|14
|Анри Хагуш
24′
|8
|Мирослав Богосавац
33′
|71
|Александр Денисов
|15
|Андрей Семенов
|70
|Георгий Костадинов
15′
|20
|Зоран Нижич
|48
|Евгений Луценко
|11
|Силва Лима Исмаэл
|21
|Виктор Альварес
72′
|21
|Одисе Роши
|13
|Максим Володько
|88
|Денис Глушаков
68′
|11
|Сергей Ткачев
54′
|19
|Олег Иванов
71′79′
|25
|Кингс Кангва
|14
|Раванелли
|20
|Горан Чаушич
57′
|59
|Евгений Харин
24′83′
|15
|Юрий Ковалев
|7
|Магомед Митришев
|10
|Эванс Кангва
57′
|18
|Андрес Понсе
70′
|23
|Игорь Горбатенко
|27
|Фелипе Визеу
|22
|Даниил Лесовой
72′
|27
|Александр Ломовицкий
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|5
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|0
|7
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)