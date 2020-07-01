Тульский «Арсенал» проиграл «Ахмату» и потерпел пятое поражение подряд в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Голы забили у «Арсенала» Евгений Луценко (90+2), у «Ахмата» — Евгений Харин (15-я минута) и Одисе Роши (22, с пенальти и 88).

Лучшим игроком встречи был признан Роши. «Арсенал» проиграл пятый матч кряду. Последний раз подопечные Игоря Черевченко побеждали 1 марта, переиграв тогда в гостях «Сочи» со счетом 2:1 в 20-м туре РПЛ. Тульский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 25 матчах. «Ахмат» поднялся на 13-ю строчку, имея в активе 27 очков после 25 встреч.

В следующем туре «Арсенал» в гостях сыграет с московским «Динамо», а «Ахмат» на домашнем поле примет столичный ЦСКА. Обе встречи пройдут 4 июля.

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.