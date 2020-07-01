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21:02 (мск), источник: ТАСС

Тульский «Арсенал» проиграл «Ахмату» и потерпел пятое поражение подряд в РПЛ

ТУЛА, 1 июля. /ТАСС/. Футболисты тульского «Арсенала» проиграли грозненскому «Ахмату» со счетом 1:3 в домашнем матче 25-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Голы забили у «Арсенала» Евгений Луценко (90+2), у «Ахмата» — Евгений Харин (15-я минута) и Одисе Роши (22, с пенальти и 88).

Лучшим игроком встречи был признан Роши. «Арсенал» проиграл пятый матч кряду. Последний раз подопечные Игоря Черевченко побеждали 1 марта, переиграв тогда в гостях «Сочи» со счетом 2:1 в 20-м туре РПЛ. Тульский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 25 матчах. «Ахмат» поднялся на 13-ю строчку, имея в активе 27 очков после 25 встреч.

В следующем туре «Арсенал» в гостях сыграет с московским «Динамо», а «Ахмат» на домашнем поле примет столичный ЦСКА. Обе встречи пройдут 4 июля.

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

На матче был организован очень строгий контроль за соблюдением санитарных требований. Перчатки всем болельщикам выдавали бесплатно на входе на стадион, обязательное условие — наличие маски. В ходе матча персонал проверял использование средства индивидуальной защиты зрителями на трибунах. К концу второго тайма болельщики «Арсенала» вывесили плакат «Когда начнем играть?», написанный черной краской на белой ткани.

Арсенал Т
1:3
Первый тайм: 0:2
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 251.07.2020, 17:30 (МСК UTC+3)Арсенал, 1420 зрителей
Главные тренеры
Игорь ЧеревченкоИгорь Шалимов
Голы
Евгений Луценко(Игорь Горбатенко)90+2′
Евгений Харин(Андрес Понсе)15′
Одисе Роши22′
Одисе Роши(Раванелли)88′
Составы команд
19Юрий Лодыгин
16Евгений Городов
6Максим Беляев
3Максим Ненахов
14Анри Хагуш
24′
8Мирослав Богосавац
33′
71Александр Денисов
15Андрей Семенов
70Георгий Костадинов
15′
20Зоран Нижич
48Евгений Луценко
11Силва Лима Исмаэл
21Виктор Альварес
72′
21Одисе Роши
13Максим Володько
88Денис Глушаков
68′
11Сергей Ткачев
54′
19Олег Иванов
71′79′
25Кингс Кангва
14Раванелли
20Горан Чаушич
57′
59Евгений Харин
24′83′
15Юрий Ковалев
7Магомед Митришев
10Эванс Кангва
57′
18Андрес Понсе
70′
23Игорь Горбатенко
27Фелипе Визеу
22Даниил Лесовой
72′
27Александр Ломовицкий
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)5
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
10Угловые0
7Фолы16
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
ВАРКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРВалентин Мурашов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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