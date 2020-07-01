«Зенит» вырвал победу на 91-й минуте! Спас шикарный удар Ригони с лета
А ещё игроки «Зенита» сыграли пяткой четыре раза подряд.
А ещё игроки «Зенита» сыграли пяткой четыре раза подряд.
Сейчас легко угадать состав «Зенита». Никто из основы не травмирован и не дисквалифицирован. Маммана — не в счет. Судя по всему, аргентинец даже здоровым не был первым выбором для Семака в центре обороны. В результате с «Тамбовом» сыграли все те же футболисты, что и раньше. После рестарта РПЛ три матча — три одинаковых стартовых состава у «Зенита».
А перемены в составе вполне могли случиться. Азмун перед игрой нарушил внутриклубные правила и рекомендации Роспотребнадзора, встретившись с соотечественником Хади из «Крыльев». «Зенит» был вынужден оштрафовать своего нападающего. А затем Азмун снова нарушил правила и был повторно оштрафован «Зенитом».
В клубе сообщили, что с форвардом состоялся серьезный разговор. Оно и понятно. Перед глазами пример «Оренбурга» с техническим поражением. Были сомнения, что Азмун выйдет в основе, но он вышел. И если успешную игру форварда можно интерпретировать как компенсацию за нарушение правил, то эта самая компенсация скорее удалась, чем нет. В конце первого тайма Малком навесил с фланга на Дзюбу, тот головой скинул мяч под удар Азмуну, который пробил в касание с двух метров.
Главный арбитр Михаил Вилков выждал паузу, чтобы VAR проверил гол на нарушение правил, но ничего такого не обнаружилось. Кстати, об арбитре. Отметим экономию средств РФС на логистику арбитра. На матче в Нижнем Новгороде работал рефери Вилков из Нижнего Новгорода. Логично! А все благодаря тому, что стадион в Тамбове не готов.
Самый эффектный эпизод матча случился на 16-й минуте. Четыре касания мяча подряд были сделаны пятками игроков «Зенита» — Дзюбой и Кузяевым. Последний был весьма активен, пробил по воротам три раза за первые 30 минут. Видимо, рвется в «Марсель», если верить инсайдам. Приятно видеть, что Кузяева ставят в основу, несмотря на отказ продлевать контракт с «Зенитом». Мы слышали много историй, когда боссы клубов шли по принципу «не подписываешь контракт — не играешь».
Матч «Тамбов» — «Зенит», как и анонсировалось, проходил без зрителей. Жирков даже в
Что касается «Тамбова», то атаковали номинальные хозяева много. Набралось 14 ударов, но каждый раз это были
Итоги одной строчкой:
Григорий Телингатер
|Сергей Первушин
|Сергей Семак
|Валерий Чуперка
|88′
|Сердар Азмун(Артем Дзюба, Филипе Силва Малком)
|43′
|Эмилиано Ариэль Ригони(Артем Дзюба, Магомед Оздоев)
|90+1′
|88
|Гиорги Шелия
|99
|Андрей Лунев
|15
|Александр Филин
90+1′
|3
|Дуглас Сантос
|22
|Игорь Юрганов
|6
|Бранислав Иванович
|27
|Алексей Грицаенко
|44
|Ярослав Ракицкий
|92
|Валерий Чуперка
12′
|5
|Вильмар Барриос
|13
|Владимир Обухов
|22
|Артем Дзюба
|19
|Георгий Мелкадзе
|15
|Вячеслав Караваев
81′
|2
|Алексей Рыбин
65′
|4
|Йордан Осорио
|5
|Евгений Шляков
|14
|Далер Кузяев
67′
|8
|Антон Килин
73′
|91
|Алексей Сутормин
|29
|Александр Каплиенко
|27
|Магомед Оздоев
90′
|25
|Павел Карасев
65′
|21
|Александр Ерохин
|81
|Владимир Кабахидзе
|7
|Сердар Азмун
67′
|77
|Михаил Костюков
81′
|10
|Эмилиано Ариэль Ригони
|11
|Артем Федчук
|8
|Филипе Силва Малком
81′
|19
|Игорь Смольников
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|16
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|6
|5
|Фолы
|7
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)
|ВАР
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Ассистент ВАР
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)