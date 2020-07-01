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20:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» вырвал победу на 91-й минуте! Спас шикарный удар Ригони с лета

А ещё игроки «Зенита» сыграли пяткой четыре раза подряд.

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Источник: РИА "Новости"

Сейчас легко угадать состав «Зенита». Никто из основы не травмирован и не дисквалифицирован. Маммана — не в счет. Судя по всему, аргентинец даже здоровым не был первым выбором для Семака в центре обороны. В результате с «Тамбовом» сыграли все те же футболисты, что и раньше. После рестарта РПЛ три матча — три одинаковых стартовых состава у «Зенита».

А перемены в составе вполне могли случиться. Азмун перед игрой нарушил внутриклубные правила и рекомендации Роспотребнадзора, встретившись с соотечественником Хади из «Крыльев». «Зенит» был вынужден оштрафовать своего нападающего. А затем Азмун снова нарушил правила и был повторно оштрафован «Зенитом».

В клубе сообщили, что с форвардом состоялся серьезный разговор. Оно и понятно. Перед глазами пример «Оренбурга» с техническим поражением. Были сомнения, что Азмун выйдет в основе, но он вышел. И если успешную игру форварда можно интерпретировать как компенсацию за нарушение правил, то эта самая компенсация скорее удалась, чем нет. В конце первого тайма Малком навесил с фланга на Дзюбу, тот головой скинул мяч под удар Азмуну, который пробил в касание с двух метров.

Главный арбитр Михаил Вилков выждал паузу, чтобы VAR проверил гол на нарушение правил, но ничего такого не обнаружилось. Кстати, об арбитре. Отметим экономию средств РФС на логистику арбитра. На матче в Нижнем Новгороде работал рефери Вилков из Нижнего Новгорода. Логично! А все благодаря тому, что стадион в Тамбове не готов.

Самый эффектный эпизод матча случился на 16-й минуте. Четыре касания мяча подряд были сделаны пятками игроков «Зенита» — Дзюбой и Кузяевым. Последний был весьма активен, пробил по воротам три раза за первые 30 минут. Видимо, рвется в «Марсель», если верить инсайдам. Приятно видеть, что Кузяева ставят в основу, несмотря на отказ продлевать контракт с «Зенитом». Мы слышали много историй, когда боссы клубов шли по принципу «не подписываешь контракт — не играешь».

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч «Тамбов» — «Зенит», как и анонсировалось, проходил без зрителей. Жирков даже в какой-то момент пошел разминаться без манишки. В результате его все-таки попросили её надеть. Хотя понятно, что это чистая формальность — Жиркова не спутать с кем-то из выбежавших зрителей.

Что касается «Тамбова», то атаковали номинальные хозяева много. Набралось 14 ударов, но каждый раз это были какие-то полумоменты — ничего явного. И вот уже когда матч подходил к концу, «Зенит» получил пенальти в свои ворота. Ракицкий сфолил на Федчуке, а Чуперка уверенно пробил на 88-й минуте. Однако, уже через три минуты «Зенит» вырвал победу. Ригони шикарным ударом с лёта положил мяч в дальний угол. Дорогого стоит, когда такой красивый голешник — это еще и победный мяч, и к тому же на 91-й минуте.

Итоги одной строчкой:

  • «Зенит» по набранным очкам оторвался от «Локомотива» на 11 очков. По потерянным — на 9 от «Краснодара».
  • «Тамбов» остался в двух очках от зоны вылета.
  • Дзюба теперь не только лучший бомбардир РПЛ (15 мячей), но и лучший ассистент РПЛ (9 передач)

Григорий Телингатер

Тамбов
1:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 251.07.2020, 17:30 (МСК UTC+3)Нижний Новгород
Главные тренеры
Сергей ПервушинСергей Семак
Голы
Валерий Чуперка88′
Сердар Азмун(Артем Дзюба, Филипе Силва Малком)43′
Эмилиано Ариэль Ригони(Артем Дзюба, Магомед Оздоев)90+1′
Составы команд
88Гиорги Шелия
99Андрей Лунев
15Александр Филин
90+1′
3Дуглас Сантос
22Игорь Юрганов
6Бранислав Иванович
27Алексей Грицаенко
44Ярослав Ракицкий
92Валерий Чуперка
12′
5Вильмар Барриос
13Владимир Обухов
22Артем Дзюба
19Георгий Мелкадзе
15Вячеслав Караваев
81′
2Алексей Рыбин
65′
4Йордан Осорио
5Евгений Шляков
14Далер Кузяев
67′
8Антон Килин
73′
91Алексей Сутормин
29Александр Каплиенко
27Магомед Оздоев
90′
25Павел Карасев
65′
21Александр Ерохин
81Владимир Кабахидзе
7Сердар Азмун
67′
77Михаил Костюков
81′
10Эмилиано Ариэль Ригони
11Артем Федчук
8Филипе Силва Малком
81′
19Игорь Смольников
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)16
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
3Угловые6
5Фолы7
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
ВАРНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Ассистент ВАРДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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