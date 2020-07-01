«Зенит» вырвал победу на 91-й минуте! Спас шикарный удар Ригони с лета

Источник: РИА "Новости"

Сейчас легко угадать состав «Зенита». Никто из основы не травмирован и не дисквалифицирован. Маммана — не в счет. Судя по всему, аргентинец даже здоровым не был первым выбором для Семака в центре обороны. В результате с «Тамбовом» сыграли все те же футболисты, что и раньше. После рестарта РПЛ три матча — три одинаковых стартовых состава у «Зенита».



А перемены в составе вполне могли случиться. Азмун перед игрой нарушил внутриклубные правила и рекомендации Роспотребнадзора, встретившись с соотечественником Хади из «Крыльев». «Зенит» был вынужден оштрафовать своего нападающего. А затем Азмун снова нарушил правила и был повторно оштрафован «Зенитом».

В клубе сообщили, что с форвардом состоялся серьезный разговор. Оно и понятно. Перед глазами пример «Оренбурга» с техническим поражением. Были сомнения, что Азмун выйдет в основе, но он вышел. И если успешную игру форварда можно интерпретировать как компенсацию за нарушение правил, то эта самая компенсация скорее удалась, чем нет. В конце первого тайма Малком навесил с фланга на Дзюбу, тот головой скинул мяч под удар Азмуну, который пробил в касание с двух метров.

Главный арбитр Михаил Вилков выждал паузу, чтобы VAR проверил гол на нарушение правил, но ничего такого не обнаружилось. Кстати, об арбитре. Отметим экономию средств РФС на логистику арбитра. На матче в Нижнем Новгороде работал рефери Вилков из Нижнего Новгорода. Логично! А все благодаря тому, что стадион в Тамбове не готов.



Самый эффектный эпизод матча случился на 16-й минуте. Четыре касания мяча подряд были сделаны пятками игроков «Зенита» — Дзюбой и Кузяевым. Последний был весьма активен, пробил по воротам три раза за первые 30 минут. Видимо, рвется в «Марсель», если верить инсайдам. Приятно видеть, что Кузяева ставят в основу, несмотря на отказ продлевать контракт с «Зенитом». Мы слышали много историй, когда боссы клубов шли по принципу «не подписываешь контракт — не играешь».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FvZHtVRroFE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Матч «Тамбов» — «Зенит», как и анонсировалось, проходил без зрителей. Жирков даже в какой-то момент пошел разминаться без манишки. В результате его все-таки попросили её надеть. Хотя понятно, что это чистая формальность — Жиркова не спутать с кем-то из выбежавших зрителей.

Что касается «Тамбова», то атаковали номинальные хозяева много. Набралось 14 ударов, но каждый раз это были какие-то полумоменты — ничего явного. И вот уже когда матч подходил к концу, «Зенит» получил пенальти в свои ворота. Ракицкий сфолил на Федчуке, а Чуперка уверенно пробил на 88-й минуте. Однако, уже через три минуты «Зенит» вырвал победу. Ригони шикарным ударом с лёта положил мяч в дальний угол. Дорогого стоит, когда такой красивый голешник — это еще и победный мяч, и к тому же на 91-й минуте.

Итоги одной строчкой:

«Зенит» по набранным очкам оторвался от «Локомотива» на 11 очков. По потерянным — на 9 от «Краснодара».

«Тамбов» остался в двух очках от зоны вылета.

Дзюба теперь не только лучший бомбардир РПЛ (15 мячей), но и лучший ассистент РПЛ (9 передач)