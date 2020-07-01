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8«Спартак» сыграл вничью с «Уфой»
9Смолов забил «Барселоне»
22:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сочи» благодаря голу на 92-й минуте вырвал ничью в матче с «Динамо»

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Футболисты «Сочи» и московского «Динамо» сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Сочи завершилась со счетом 1:1. У «Динамо» гол забил Николай Комличенко с пенальти на 57-й минуте, «Сочи» отыгрался благодаря пенальти, который реализовал Александр Кокорин на второй минуте компенсированного времени второго тайма. На 73-й минуте был удален защитник «Динамо» Тони Шунич.

«Динамо» с 32 очками занимает восьмое место, уступая по дополнительным показателям московскому «Спартаку» и «Уфе». «Сочи» (29 очков) находится на девятой строчке.

В следующем туре «Динамо» 4 июля примет тульский «Арсенал», а «Сочи» в этот же день в Москве встретится с «Локомотивом».

Сочи
1:1
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 251.07.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Фишт, 3701 зритель
Главные тренеры
Владимир ФедотовКирилл Новиков
Голы
Александр Кокорин90+2′
Николай Комличенко57′
Составы команд
35Сослан Джанаев
1Антон Шунин
27Кирилл Заика
2Григорий Морозов
90+2′
32Миха Мевля
15Роман Нойштедтер
34Тимофей Маргасов
56′
18Иван Ордец
45+1′
45Иван Миладинович
55′
21Дмитрий Скопинцев
17Андрей Мостовой
62′
44Тони Шуньич
5′72′
18Никита Бурмистров
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
91Александр Кокорин
34Константин Рауш
46′
15Ибрагим Цаллагов
36′85′
88Оскар Хильемарк
87Александр Карапетян
6Артур Юсупов
46′
25Иван Новосельцев
76′
5Максимилиан Филипп
76′
16Кристиан Нобоа
4Владимир Рыков
9Антон Заболотный
65′
8Кирилл Панченко
46′
77Дмитрий Полоз
27Николай Комличенко
80′
10Силвестр Игбун
65′
3Заурбек Плиев
Статистика
4Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)17
3Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
6Угловые5
16Фолы11
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяИгорь Панин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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