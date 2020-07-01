«Сочи» благодаря голу на 92-й минуте вырвал ничью в матче с «Динамо»
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Футболисты «Сочи» и московского «Динамо» сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата России.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Футболисты «Сочи» и московского «Динамо» сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата России.
Встреча в Сочи завершилась со счетом 1:1. У «Динамо» гол забил Николай Комличенко с пенальти на 57-й минуте, «Сочи» отыгрался благодаря пенальти, который реализовал Александр Кокорин на второй минуте компенсированного времени второго тайма. На 73-й минуте был удален защитник «Динамо» Тони Шунич.
«Динамо» с 32 очками занимает восьмое место, уступая по дополнительным показателям московскому «Спартаку» и «Уфе». «Сочи» (29 очков) находится на девятой строчке.
В следующем туре «Динамо» 4 июля примет тульский «Арсенал», а «Сочи» в этот же день в Москве встретится с «Локомотивом».
|Владимир Федотов
|Кирилл Новиков
|Александр Кокорин
|90+2′
|Николай Комличенко
|57′
|35
|Сослан Джанаев
|1
|Антон Шунин
|27
|Кирилл Заика
|2
|Григорий Морозов
90+2′
|32
|Миха Мевля
|15
|Роман Нойштедтер
|34
|Тимофей Маргасов
56′
|18
|Иван Ордец
45+1′
|45
|Иван Миладинович
55′
|21
|Дмитрий Скопинцев
|17
|Андрей Мостовой
62′
|44
|Тони Шуньич
5′72′
|18
|Никита Бурмистров
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
|91
|Александр Кокорин
|34
|Константин Рауш
46′
|15
|Ибрагим Цаллагов
36′85′
|88
|Оскар Хильемарк
|87
|Александр Карапетян
|6
|Артур Юсупов
46′
|25
|Иван Новосельцев
76′
|5
|Максимилиан Филипп
76′
|16
|Кристиан Нобоа
|4
|Владимир Рыков
|9
|Антон Заболотный
65′
|8
|Кирилл Панченко
46′
|77
|Дмитрий Полоз
|27
|Николай Комличенко
80′
|10
|Силвестр Игбун
65′
|3
|Заурбек Плиев
|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|17
|3
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|5
|16
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Игорь Панин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)