«Сочи» благодаря голу на 92-й минуте вырвал ничью в матче с «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

Встреча в Сочи завершилась со счетом 1:1. У «Динамо» гол забил Николай Комличенко с пенальти на 57-й минуте, «Сочи» отыгрался благодаря пенальти, который реализовал Александр Кокорин на второй минуте компенсированного времени второго тайма. На 73-й минуте был удален защитник «Динамо» Тони Шунич.

«Динамо» с 32 очками занимает восьмое место, уступая по дополнительным показателям московскому «Спартаку» и «Уфе». «Сочи» (29 очков) находится на девятой строчке.