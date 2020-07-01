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22:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ростов» в дополнительное время ушел от поражения в матче с «Краснодаром»

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Футболисты «Ростова» и «Краснодара» сыграли вничью в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:1. На гол Маркуса Берга на 13-й минуте хозяева ответили точным ударом Ивелина Попова с пенальти на 11-й добавленной ко второму тайму минуте.

Для «Краснодара» этот матч стал первым после возобновления сезона, поскольку игры с московским «Динамо» и «Оренбургом» не состоялись из-за заражения коронавирусом у команды соперника. Встреча со столичной командой перенесена на 19 июля, а «Оренбургу» засчитано техническое поражение.

«Краснодар» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая на три балла от московского «Локомотива», который провел на одну игру больше. «Ростов» с 42 очками располагается на четвертой строчке.

Ростов
1:1
Первый тайм: 0:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 251.07.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий КарпинМурад Мусаев
Голы
Ивелин Попов90+9′
Маркус Берг(Кристоффер Олссон, Даниил Уткин)13′
Составы команд
30Сергей Песьяков
39Матвей Сафонов
89′
28Евгений Чернов
4Александр Мартынович
55Максим Осипенко
6Кристиан Рамирес
78Дмитрий Чистяков
98Сергей Петров
10Павел Мамаев
64′
31Кайю
11Алексей Ионов
52Тонни Вилена
15Данил Глебов
71′
33Маркус Берг
8Ивелин Попов
8Юрий Газинский
64′
19Хорен Байрамян
62′
53Александр Черников
79′
5Деннис Хаджикадунич
10Вандерсон Масиэл
75′
26Александр Саплинов
64′71′
7Реми Кабелла
17Матиас Норманн
14Кристоффер Олссон
75′
14Элдор Шомуродов
59′62′
99Мануэл Фернандеш
90+8′
47Александр Долгов
90+14′
47Даниил Уткин
57′
18Бактиер Зайнутдинов
68′87′
93Магомед-Шапи Сулейманов
90+7′
4Данила Ведерников
Статистика
5Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)13
2Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
22Фолы15
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяДенис Березнов(Россия, Москва)
ВАРВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРНиколай Еремин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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