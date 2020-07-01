«Ростов» в дополнительное время ушел от поражения в матче с «Краснодаром»

Источник: РИА "Новости"

Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:1. На гол Маркуса Берга на 13-й минуте хозяева ответили точным ударом Ивелина Попова с пенальти на 11-й добавленной ко второму тайму минуте.

Для «Краснодара» этот матч стал первым после возобновления сезона, поскольку игры с московским «Динамо» и «Оренбургом» не состоялись из-за заражения коронавирусом у команды соперника. Встреча со столичной командой перенесена на 19 июля, а «Оренбургу» засчитано техническое поражение.