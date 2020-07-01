«Ростов» в дополнительное время ушел от поражения в матче с «Краснодаром»
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Футболисты «Ростова» и «Краснодара» сыграли вничью в матче 25-го тура Российской
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Футболисты «Ростова» и «Краснодара» сыграли вничью в матче 25-го тура Российской
Встреча в
Для «Краснодара» этот матч стал первым после возобновления сезона, поскольку игры с московским «Динамо» и «Оренбургом» не состоялись
«Краснодар» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая на три балла от московского «Локомотива», который провел на одну игру больше. «Ростов» с 42 очками располагается на четвертой строчке.
|Валерий Карпин
|Мурад Мусаев
|Ивелин Попов
|90+9′
|Маркус Берг(Кристоффер Олссон, Даниил Уткин)
|13′
|30
|Сергей Песьяков
|39
|Матвей Сафонов
89′
|28
|Евгений Чернов
|4
|Александр Мартынович
|55
|Максим Осипенко
|6
|Кристиан Рамирес
|78
|Дмитрий Чистяков
|98
|Сергей Петров
|10
|Павел Мамаев
64′
|31
|Кайю
|11
|Алексей Ионов
|52
|Тонни Вилена
|15
|Данил Глебов
71′
|33
|Маркус Берг
|8
|Ивелин Попов
|8
|Юрий Газинский
64′
|19
|Хорен Байрамян
62′
|53
|Александр Черников
79′
|5
|Деннис Хаджикадунич
|10
|Вандерсон Масиэл
75′
|26
|Александр Саплинов
64′71′
|7
|Реми Кабелла
|17
|Матиас Норманн
|14
|Кристоффер Олссон
75′
|14
|Элдор Шомуродов
59′62′
|99
|Мануэл Фернандеш
90+8′
|47
|Александр Долгов
90+14′
|47
|Даниил Уткин
57′
|18
|Бактиер Зайнутдинов
68′87′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
90+7′
|4
|Данила Ведерников
|5
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|13
|2
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|22
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Денис Березнов(Россия, Москва)
|ВАР
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Николай Еремин(Россия, Москва)