Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась вничью со счётом 1:1.



Команды провели на поле 111 минут 15 секунд. Таким образом, матч «Ростов» — «Краснодар» стал самым продолжительным в истории Российской Премьер-Лиги.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2fff9b32b64c0c0129dc" data-vnd="2fff9b32b64c0c0129dc" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2fff9b32b64c0c0129dc" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На 13-й минуте матча счёт открыл нападающий «Краснодара» Маркус Берг. В компенсированное время встречи, на 101-й минуте, пенальти реализовал хавбек «Ростова» Ивелин Попов.