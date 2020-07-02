Матч «Ростов» — «Краснодар» стал самым продолжительным в истории Российской Премьер-Лиги
В матче 25-го тура Российской
В матче 25-го тура Российской
Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в
Команды провели на поле 111 минут 15 секунд. Таким образом, матч «Ростов» — «Краснодар» стал самым продолжительным в истории Российской
На 13-й минуте матча счёт открыл нападающий «Краснодара» Маркус Берг. В компенсированное время встречи, на 101-й минуте, пенальти реализовал хавбек «Ростова» Ивелин Попов.
«Краснодар» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской