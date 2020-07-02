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09:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч «Ростов» — «Краснодар» стал самым продолжительным в истории Российской Премьер-Лиги

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал «Краснодар».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась вничью со счётом 1:1.

Команды провели на поле 111 минут 15 секунд. Таким образом, матч «Ростов» — «Краснодар» стал самым продолжительным в истории Российской Премьер-Лиги.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 13-й минуте матча счёт открыл нападающий «Краснодара» Маркус Берг. В компенсированное время встречи, на 101-й минуте, пенальти реализовал хавбек «Ростова» Ивелин Попов.

«Краснодар» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ), на три очка отставая от московского «Локомотива». «Ростов» (42) — на четвёртом месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 25 матчах набравший 59 очков.

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