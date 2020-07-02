Черевченко больше не тренер «Арсенала». Это вторая отставка в РПЛ после рестарта

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в РПЛ насыщенный день — много матчей, событий и крутых сюжетов. Объективно, афиш интереснее, чем «Арсенал» — «Ахмат», хватало. И все же матч важный — тульская команда дома проиграла 1:3. Это еще Луценко на 90-й минуте сделал результат не таким тоскливым для «Арсенала». Было-то вообще 0:3.

Видимо, боссы туляков тоже не в восторге от игры команды. Мягко говоря. Поэтому матч с «Ахматом» стал последним для Игоря Черевченко на посту главного тренера «Арсенала». После игры он написал заявление об отставке — руководство ее приняло. Ну, это официальная версия, по крайней мере. Часто в такой ситуации скорее боссы увольняют тренера. Но, чтобы не было лишней шумихи, все обставляют немного иначе.

«У нас были моменты, подходы. Но мы даем сопернику фору… Причем в каждом матче. Дело не в дисциплине — просто мы допускаем детские ошибки. И с “Ахматом”, и с “Ростовом” так было. Одни и те же ошибки. Длинная передача — гол, длинная передача — гол. Что теперь делать? Нужно, чтобы каждый в себе поковырялся. И тренерский штаб, и футболисты», — говорил Черевченко после матча. Видимо, о том, что он уходит в отставку, сам тренер был не в курсе…

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/O2PzmYDL4IE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, Черевченко наверняка и сам понимает — в «Арсенале» он зашел в тупик. В последнее время, по крайней мере. Тульская команда проиграла аж 5 матчей подряд — кошмарная серия. Две игры были еще до коронавируса, ну и три — после рестарта сезона. Ладно бы «Арсенал» уступал только топам нашего футбола — но нет, календарь у Тулы не самый ужасный. Хотя бы пару ничьих команда обязана была цеплять в расписании «Оренбург» в гостях, «Рубин» дома, «Спартак» дома, «Ростов» в странном составе в гостях, «Ахмат» дома.

Теперь «Арсенал» — только 11-й в таблице. Хотя одно время команда уверенно шла в первой десятке и выдавала ярчайшие матчи (скажем, 4:0 с «Локомотивом» или 1:0 со «Спартаком» на «Открытие Арене»). Но сейчас куда-то пропала и конструктивная игра, и приличная оборона, и вообще понимание, во что играет «Арсенал». Теперь готовить команду к заключительным турам РПЛ будут работавший в фарм-клубе «Арсенала» Сергей Подпалый и тренер молодежки Николай Ковардаев. Но, наверняка, скоро у Тулы появится более статусный тренер. Говорят, Гурам Аджоев активно зазывает в клуб Семина.