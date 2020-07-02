Черевченко покинул «Арсенал». Его может заменить Юрий Сёмин

Источник: Reuters

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий Юрий Павлович Семин покидает пост главного тренера «Локомотива». Вспоминаем всё самое главное из его тренерской карьеры в «Локо».

В РПЛ произошла уже вторая отставка после рестарта. Тульский «Арсенал» после возобновления чемпионата проиграл все три матча. После поражения от «Ахмата» со счётом 1:3 Игорь Черевченко покинул пост главного тренера.

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Черевченко может сменить Сёмин

По нашей информации, Юрий Павлович действительно может прийти в тульский клуб и стать тренером со следующего сезона. Около 10 дней назад Гурам Аджоев звонил Сёмину и обсудил с ним такую возможность. Доподлинно неизвестно, чем закончился разговор, но, думается, что Сёмину хочется снова тренировать. А «Арсенал» хороший клуб для того, чтобы доказать все, что время бывшего тренера «Локомотива» ещё не прошло. Сам Сёмин после ухода из «Локо» говорил следующее: «Конечно, я не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно! Пока нет смысла что-то комментировать. Когда будет конкретика, тогда и будем комментировать».

Кого ещё рассматривает «Арсенал»

На рынке говорят о том, что помимо Сёмина клуб могут возглавить либо Магомед Адиев, либо Игорь Семшов. Адиев сейчас работает в «Чайке», но у тренера есть пункт в контракте, по которому он может покинуть клуб, если получит предложение из РПЛ. Семшов же работает в тренерском штабе «Арсенала». Говорили, что он может возглавить команду ещё после ухода Божовича, но тогда тренером стал именно Черевченко.

Как Черевченко работал в «Арсенале»

Черевченко возглавил «Арсенал» в ноябре 2018 года. В сезоне 2018/2019 вместе с командой он дошёл до полуфинала Кубка России, занял шестое место в РПЛ и вышел в Лигу Европы. В Лиге Европы туляки уступили в квалификационном раунде «Нефтчи».

На протяжении нынешнего сезона команда шла неплохо, обыгрывала ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак». Но проиграла последние пять матчей в РПЛ, что и спровоцировало отставку.

На данный момент туляки занимают 10 место в таблице.