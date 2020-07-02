Шаг до титула. Футболисты «Зенита» победили «Тамбов» и 5 июля могут оформить чемпионство

Источник: РИА "Новости"

Счет в матче на 43-й минуте открыл иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун, для которого этот мяч стал 11-м в текущем розыгрыше РПЛ. На 88-й минуте тамбовчане отыгрались благодаря точному удару с пенальти в исполнении полузащитника Валерия Чуперки. Однако «Зенит» вырвал победу в компенсированное ко второму тайму время. Мяч забил вышедший на замену аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони, для которого этот гол стал первым после возвращения из аренды в итальянской «Сампдории».

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Беспроигрышная серия «Зенита» в РПЛ составляет 14 матчей (11 побед, три ничьи). Последний раз команда из Санкт-Петербурга проигрывала в чемпионате России 28 сентября 2019 года на выезде московскому «Локомотиву» со счетом 0:1. В активе «Зенита» 59 очков, занимающий вторую строчку «Локомотив» набрал 48 очков, тройку лидеров замыкает «Краснодар» (45 очков после 24 матчей).

Таким образом, «Зенит» может второй раз подряд стать чемпионом России уже 5 июля. Команде нужно в следующем туре на выезде обыграть «Краснодар». При этом «Локомотив» в домашней встрече против «Сочи» должен потерять очки.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 25, 1.07.2020, 17:30 Тамбов 1 Зенит 2

«Зенит» не думает о ротации состава

В день матча против «Зенита» главным тренером «Тамбова» официально стал Сергей Первушин. Специалист исполнял обязанности наставника с 21 октября 2019 года, когда клуб покинул Александр Григорян. После игры Первушин признал, что подавляющее преимущество соперника было ожидаемым.

«Пытались сыграть при помощи быстрых атак. Проиграли со счетом 1:2, продолжаем бороться. Пропустили сразу после забитого мяча из-за психологии, учимся на собственных ошибках», — сказал главный тренер «Тамбова».

Спортивный директор клуба Павел Худяков считает, что команда после возобновления чемпионата упускает ничьи из-за невезения — до поражения от «Зенита» «Тамбов» в 23-м туре в дополнительное время проиграл «Уфе» (1:2). «У нас большинство футболистов из первой лиги, есть даже Мамука Кобахидзе из молодежного состава, который и во второй лиге никогда в жизни не играл. Второе подряд поражение в дополнительное время является простым невезением. Однако мы из более сложных ситуаций уже выбирались», — сказал ТАСС Худяков.

«Можно говорить о потере концентрации, невезении, но ребята молодцы, играли неплохо, бились. Мы показали хорошую игру. Что касается отсутствия зрителей, то с ними совсем другое вдохновение, другие эмоции. Надо собраться всем ребятам, коллективу, все будет нормально», — добавил собеседник агентства.

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Пенальти в ворота «Зенита» был назначен после фола защитника петербуржцев Ярослава Ракицкого. Семак отметил, что положительно оценивает игру украинского футболиста. «Оцениваю игру Ракицкого и всей команды положительно, все выкладываются на сто процентов. Неплохо начали матч, но во втором тайме немного просели», — сказал главный тренер «Зенита».

«Мы готовились исключительно к “Тамбову”, поэтому играли те, кто лучше и сильнее на данный момент. Нам нужно побеждать, а не думать о ротации», — подчеркнул Семак.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 25, 1.07.2020, 15:00 Оренбург - Урал -

Второе техническое поражение «Оренбурга»

Программа игрового дня в среду должна была начаться матчами «Уфа» — «Рубин» и «Оренбург» — «Урал», однако утром пресс-служба РПЛ сообщила, что игра в Оренбурге не состоится. Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало проведение встречи из-за вспышки коронавируса в принимающей команде. На данный момент у десяти представителей клуба подтвержден коронавирус, участие команды в остальных матчах будет зависеть от результатов следующих тестирований. Клуб продолжает следовать всем предписаниям и находится на карантине.

Ранее «Оренбург» не смог провести матч 24-го тура чемпионата страны против «Краснодара». 29 июня Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) засчитал команде техническое поражение.

«В клубе сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, связанная с выявлением новых случаев инфицирования из числа людей, имевших отрицательные результаты при ранее проводимых тестированиях. В настоящее время изолированы все члены команды, тренерского штаба и персонала», — сказал глава медицинского штаба РФС Эдуард Безуглов.

«Это обстоятельство отличает прецедент от ситуации в московском “Динамо”, где новых случаев инфицирования не было. После серии отрицательных тестов команда смогла провести матч с ЦСКА и продолжит готовиться к следующим играм», — пояснил специалист.

«Оренбург» после 24 игр занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. В 26-м туре команда 5 июля на выезде должна сыграть с казанским «Рубином». Начало матча запланировано на 18:30 мск.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 25, 1.07.2020, 15:00 Уфа 0 Рубин 0

Очередная ничья «Уфы» и «Рубина»

За два тайма матча «Уфа» — «Рубин» команды в очередной раз не смогли выявить победителя — из 12 встреч в истории противостояния клубов восемь завершились вничью. Самым запоминающимся эпизодом прошедшей игры стал отказ защитника домашней команды Йонуца Неделчару заменяться в начале второго тайма. Главный тренер уфимцев Вадим Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер» объяснил решение беспокойством о здоровье румынского футболиста.

«У Неделчару был большой синяк, который мы видели в перерыве, также он стал ошибаться в некоторых эпизодах. Планировали замену, но он боец и сказал, что травма его не беспокоит. Нормально отношусь к такому поведению», — заявил специалист.

На послематчевой пресс-конференции Евсеев отметил, что для «Уфы» каждое набранное очко является положительным результатом. «Посчитали, что при игре с двумя нападающими заработали бы проблемы в обороне. Мы обезопасили свои ворота и сделали упор на фланговых взаимодействиях. Нам это удалось, но не получался последний пас», — отметил Евсеев.

С мнением главного тренера «Уфы» согласился генеральный директор клуба Шамиль Газизов. «Ничья — хороший результат. Матч получился динамичным, но в концовке обе команды немного подсели. Было много ударов, игра была хорошая, только голов не хватило», — сказал он ТАСС.

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, подводя итоги матча против «Уфы», признал, что его команде пока не удается системно создавать моменты и использовать свои сильные качества. «Было сложно играть первым номером в позиционных атаках. Мы долго приспосабливались к качеству поля, больше оборонялись», — признал наставник казанской команды.

Также Слуцкий высказался по поводу намеченного на 5 июля матча между «Рубином» и «Оренбургом». «Не могу комментировать эту ситуацию, она не до конца ясна. Когда будет что-то понятно, мы дадим комментарий. Надеюсь, матч состоится», — сказал специалист.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 25, 1.07.2020, 17:30 Арсенал Т 1 Ахмат 3

Вторая отставка после паузы

Тульский «Арсенал» дома проиграл со счетом 1:3 грозненскому «Ахмату». Для хозяев поля это поражение стало пятым подряд. Голы в составе гостей забили Евгений Харин и Одисе Роши (дубль). Туляки смогли ответить только одним результативным ударом Евгения Луценко, который с 12 мячами занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата России.

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров после матча в разговоре с ТАСС отметил, что «Арсенал» играл неплохо, а встреча должна была понравиться болельщикам. «Смогли победить за счет характера и большой самоотдачи, команда проделала серьезную работу над ошибками. Это все является составляющими успеха», — отметил Айдамиров.

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов на послематчевой пресс-конференции подчеркнул, что считает ключевыми эпизодами встречи второй и третий голы его команды. «Пауза пошла нам на пользу. Мы играли неплохо до нее, но не было результата, хорошо подготовили команду», — отметил специалист.

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Его коллега из тульского «Арсенала» Игорь Черевченко назвал причиной поражения элементарные ошибки. «Сюжет игры мог быть другим, если бы мы забили в конце первого тайма, так как имели моменты. Допускали элементарные ошибки, как и в матче с “Ростовом”», — признал Черевченко.

Через несколько часов после завершения матча «Арсенал» на официальном сайте объявил об отставке главного тренера. В сообщении отмечалось, что готовить команду к заключительным турам РПЛ будут работавший в новомосковском «Химике-Арсенале» Сергей Подпалый и наставник молодежной команды Николай Ковардаев. Отставка стала второй в РПЛ после паузы, вызванной пандемией коронавируса. 28 июня самарские «Крылья Советов» объявили о досрочном разрыве контракта с черногорцем Миодрагом Божовичем, место которого занял российский специалист Андрей Талалаев.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 25, 1.07.2020, 20:00 Ростов 1 Краснодар 1

Долгожданное появление «Краснодара»

Матч с «Ростовом» стал для «Краснодара» первым после возобновления чемпионата. В предыдущих двух турах его соперников останавливал коронавирус. Поединок с «Динамо» был перенесен на 19 июля, а матч с «Оренбургом» не состоялся.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что пауза отразилась на игре его команды. «Если бы рестарт отложили, а у нас были бы товарищеские матчи, то это, возможно, пошло бы на пользу. Однако мы “варились” на своей базе, был только тренировочный процесс, это сказалось. Мы видели, что “Ростов” играл второй матч, в концовке соперник двигался лучше нас», — сказал Мусаев.

«Краснодар» открыл счет во встрече, контролировал игру, но подсел в концовке. Сам матч стал самым продолжительным в истории РПЛ (111 минут и 15 секунд) — это произошло из-за просмотра арбитром Виталием Мешковым эпизода с назначением пенальти в ворота «Краснодара», который реализовал Ивелин Попов. Еще несколько минут судья дал после столкновения одного из форвардов «Ростова» с вратарем соперника.

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«Я очень благодарен игрокам, снимаю перед ними шляпу, настоящие мужики. Ни один человек даже не представляет, как им тяжело дались игры с “Арсеналом” и “Краснодаром”. Еще спасибо нашим болельщикам, которые были на стадионе и переживали за нас у телеэкранов», — сказал после игры главный тренер хозяев Валерий Карпин.

Спасся от поражения и «Сочи» в матче с «Динамо». Москвичи открыли счет с пенальти во втором тайме — точным ударом отметился вышедший на замену Николай Комличенко. «Сочи» отыгрался в дополнительное время, когда одиннадцатиметровый удар реализовал Александр Кокорин.

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