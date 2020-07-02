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10:19 (мск), источник: РБК

В «Динамо» заявили о влиянии «других людей» на результат матча с «Сочи»

Игра 25-го тура чемпионата РПЛ между «Сочи» и «Динамо» завершилась со счетом 1:1. По мнению главного тренера московской команды Кирилла Новикова, на ход и результат встречи оказали воздействие «другие люди».

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Источник: РИА "Новости"

Футболисты «Динамо» были сильнее соперника в гостевой игре 25-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи», но в ход матча вмешались «другие люди». Об этом после окончания встречи в эфире телеканала «Матч Премьер» заявил главный тренер московской команды Кирилл Новиков.

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Игра «Сочи» — «Динамо» прошла в среду на олимпийском стадионе «Фишт». Гости открыли счет усилиями Николая Комличенко, который на 57-й минуте реализовал пенальти. Хозяева забили ответный гол также с помощью 11-метрового. Его в добавленное ко второму тайму время использовал Александр Кокорин, который забил за «Сочи» седьмой гол в семи матчах. На 73-й минуте главный судья встречи Игорь Панин удалил за вторую желтую карточку защитника московской команды Тони Шуньича.

«Мы полностью переиграли команду “Сочи”, но не справились с другими людьми. Это все», — сказал Новиков.

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В преддверии рестарта сезона несколько игроков «Динамо» заболели коронавирусом. Команда договорилась с соперником по 23-му туру «Краснодаром» о переносе встречи. На следующий матч с ЦСКА «Динамо» получило от Роспотребнадзора разрешение сыграть основным составом. Встреча завершилась вничью 0:0.

«Динамо» имеет 32 очка и занимает восьмое место в таблице, при равенстве баллов уступая по дополнительным показателям «Уфе» и «Спартаку», которые идут на седьмой и шестой строчках. В то же время команда Кирилла Новикова провела на один матч меньше. Следующую встречу «Динамо» сыграет на своем поле с «Арсеналом» 4 июля.

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