Аджоев: Руководство ФК «Арсенал» имело основания принять отставку тренера Черевченко

1 июля «Арсенал» дома потерпел поражение от грозненского «Ахмата» (1:3) в рамках 25-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Для команды из Тулы это поражение стало пятым подряд. Вечером того же дня на официальном сайте клуба было опубликовано сообщение о том, что руководство «Арсенала» приняло решение принять отставку 45-летнего специалиста.
«После матча с “Ахматом” Игорь Черевченко обратился к руководству клуба с просьбой об отставке, — сказал Аджоев. — Эта просьба была удовлетворена. Поражение во вчерашнем матче стало для нас пятым подряд в чемпионате, поэтому основания для такого решения есть».
«Не будем забывать, что именно с Игорем Черевченко в качестве главного тренера мы добились лучшего на данный момент результата в истории “Арсенала”, заняв шестое место в чемпионате и завоевав путевку в Лигу Европы. Однако в спорте нельзя жить вчерашним днем, эти результаты уже история. На сегодняшний день ситуация другая. Именно поэтому и было принято соответствующее решение», — отметил он.
Также руководитель «Арсенала» отметил, что к матчу 26-го тура РПЛ с «Динамо» команду будут готовить главный тренер «Химика-Арсенала» Сергей Подпалый и главный тренер молодежной команды «Арсенала» Николай Ковардаев. «Игоря Черевченко мы благодарим за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — резюмировал собеседник агентства.
Черевченко возглавлял «Арсенал» с 2018 года. По итогам сезона-2018/19 тульский клуб под его руководством впервые в истории сумел пробиться в квалификацию Лиги Европы, в которой не сумел преодолеть второй отборочный раунд, уступив в двухматчевом противостоянии азербайджанскому «Нефтчи» (0:1, 0:3).
Также он тренировал калининградскую «Балтику» и московский «Локомотив», с которым в 2015 году стал обладателем Кубка России, на тот момент специалист работал в качестве исполняющего обязанности главного тренера.