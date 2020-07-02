Аджоев: Руководство ФК «Арсенал» имело основания принять отставку тренера Черевченко

Источник: РИА "Новости"

1 июля «Арсенал» дома потерпел поражение от грозненского «Ахмата» (1:3) в рамках 25-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Для команды из Тулы это поражение стало пятым подряд. Вечером того же дня на официальном сайте клуба было опубликовано сообщение о том, что руководство «Арсенала» приняло решение принять отставку 45-летнего специалиста.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2fff9b32b64c0c0129dc" data-vnd="2fff9b32b64c0c0129dc" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2fff9b32b64c0c0129dc" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«После матча с “Ахматом” Игорь Черевченко обратился к руководству клуба с просьбой об отставке, — сказал Аджоев. — Эта просьба была удовлетворена. Поражение во вчерашнем матче стало для нас пятым подряд в чемпионате, поэтому основания для такого решения есть».

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«Не будем забывать, что именно с Игорем Черевченко в качестве главного тренера мы добились лучшего на данный момент результата в истории “Арсенала”, заняв шестое место в чемпионате и завоевав путевку в Лигу Европы. Однако в спорте нельзя жить вчерашним днем, эти результаты уже история. На сегодняшний день ситуация другая. Именно поэтому и было принято соответствующее решение», — отметил он.

Также руководитель «Арсенала» отметил, что к матчу 26-го тура РПЛ с «Динамо» команду будут готовить главный тренер «Химика-Арсенала» Сергей Подпалый и главный тренер молодежной команды «Арсенала» Николай Ковардаев. «Игоря Черевченко мы благодарим за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — резюмировал собеседник агентства.

Черевченко возглавлял «Арсенал» с 2018 года. По итогам сезона-2018/19 тульский клуб под его руководством впервые в истории сумел пробиться в квалификацию Лиги Европы, в которой не сумел преодолеть второй отборочный раунд, уступив в двухматчевом противостоянии азербайджанскому «Нефтчи» (0:1, 0:3).