Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Осасуна
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
20:30
Аталанта
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:15
Манчестер Сити
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Хетафе
Футбол. Зарубежный
1.07
Бетис
Вильярреал
02
Футбол. Зарубежный
1.07
Вальядолид
Леванте
00
Футбол. Зарубежный
1.07
СПАЛ
Милан
22
Футбол. Зарубежный
1.07
Верона
Парма
32
Футбол. Зарубежный
1.07
Лечче
Сампдория
12
Футбол. Зарубежный
1.07
Фиорентина
Сассуоло
13
Футбол. Зарубежный
1.07
Вест Хэм Юнайтед
Челси
32
Все события
Фоторепортажи
10«Сочи» разгромил молодежь «Ростова»
9Смолов забил «Барселоне»
12:01 (мск), источник: ТАСС

Аджоев: Руководство ФК «Арсенал» имело основания принять отставку тренера Черевченко

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство тульского футбольного клуба «Арсенал» имело основания принять отставку главного тренера команды Игоря Черевченко. Об этом ТАСС заявил руководитель клуба Гурам Аджоев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

1 июля «Арсенал» дома потерпел поражение от грозненского «Ахмата» (1:3) в рамках 25-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Для команды из Тулы это поражение стало пятым подряд. Вечером того же дня на официальном сайте клуба было опубликовано сообщение о том, что руководство «Арсенала» приняло решение принять отставку 45-летнего специалиста.

Во время загрузки произошла ошибка.

«После матча с “Ахматом” Игорь Черевченко обратился к руководству клуба с просьбой об отставке, — сказал Аджоев. — Эта просьба была удовлетворена. Поражение во вчерашнем матче стало для нас пятым подряд в чемпионате, поэтому основания для такого решения есть».

Читайте также
Черевченко больше не тренер «Арсенала». Это вторая отставка в РПЛ после рестарта

«Не будем забывать, что именно с Игорем Черевченко в качестве главного тренера мы добились лучшего на данный момент результата в истории “Арсенала”, заняв шестое место в чемпионате и завоевав путевку в Лигу Европы. Однако в спорте нельзя жить вчерашним днем, эти результаты уже история. На сегодняшний день ситуация другая. Именно поэтому и было принято соответствующее решение», — отметил он.

Также руководитель «Арсенала» отметил, что к матчу 26-го тура РПЛ с «Динамо» команду будут готовить главный тренер «Химика-Арсенала» Сергей Подпалый и главный тренер молодежной команды «Арсенала» Николай Ковардаев. «Игоря Черевченко мы благодарим за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — резюмировал собеседник агентства.

Черевченко возглавлял «Арсенал» с 2018 года. По итогам сезона-2018/19 тульский клуб под его руководством впервые в истории сумел пробиться в квалификацию Лиги Европы, в которой не сумел преодолеть второй отборочный раунд, уступив в двухматчевом противостоянии азербайджанскому «Нефтчи» (0:1, 0:3).

Также он тренировал калининградскую «Балтику» и московский «Локомотив», с которым в 2015 году стал обладателем Кубка России, на тот момент специалист работал в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

Читайте также
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов собирается сделать важное заявление о своем будущем
Кричавший "Слава Украине" футболист собирается играть за российский клуб
Шаг до титула. «Зенит» уже 5 июля может оформить чемпионство
В РПЛ сыгран самый продолжительный матч в истории
Перезагрузка. Сезон «Формулы-1» стартует в укороченном формате
Фьюри обвиняют в подлом поступке во время боя с Уайлдером
Финал Кубка Дании был приостановлен из-за нарушения соцдистанции
Форвард «Хьюстона» отказался участвовать в рестарте сезона НБА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь