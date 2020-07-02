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16:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сергей Карасев назначен главным арбитром матча «Краснодар» — «Зенит»

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Сергей Карасев назначен главным арбитром матча 26-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и санкт-петербургским «Зенитом», сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет 5 июля в Краснодаре. Ассистентами Карасева назначены Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко, резервный судья — Сергей Иванов, за систему VAR будут отвечать Евгений Турбин и его помощник Александр Богданов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Главными арбитрами других матчей тура назначены:

4 июля.

«Динамо» — «Арсенал» (Тула) — Владислав Безбородов;.

«Спартак» — «Тамбов» — Владимир Москалёв;.

«Крылья Советов» — «Ростов» — Николай Волошин;.

«Локомотив» — «Сочи» — Алексей Матюнин;.

«Ахмат» — ЦСКА — Павел Кукуян;.

5 июля.

«Уфа» — «Урал» — Сергей Лапочкин;.

«Рубин» — «Оренбург» — Кирилл Левников.

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