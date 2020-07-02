Сергей Карасев назначен главным арбитром матча «Краснодар» — «Зенит»
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Сергей Карасев назначен главным арбитром матча 26-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Сергей Карасев назначен главным арбитром матча 26-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и
Встреча пройдет 5 июля в Краснодаре. Ассистентами Карасева назначены Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко, резервный судья — Сергей Иванов, за систему VAR будут отвечать Евгений Турбин и его помощник Александр Богданов.
Главными арбитрами других матчей тура назначены:
4 июля.
«Динамо» — «Арсенал» (Тула) — Владислав Безбородов;.
«Спартак» — «Тамбов» — Владимир Москалёв;.
«Крылья Советов» — «Ростов» — Николай Волошин;.
«Локомотив» — «Сочи» — Алексей Матюнин;.
«Ахмат» — ЦСКА — Павел Кукуян;.
5 июля.
«Уфа» — «Урал» — Сергей Лапочкин;.
«Рубин» — «Оренбург» — Кирилл Левников.