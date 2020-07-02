Сергей Карасев назначен главным арбитром матча «Краснодар» — «Зенит»

Встреча пройдет 5 июля в Краснодаре. Ассистентами Карасева назначены Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко, резервный судья — Сергей Иванов, за систему VAR будут отвечать Евгений Турбин и его помощник Александр Богданов.