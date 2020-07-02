Матч 26-го тура РПЛ «Спартак» — «Тамбов» пройдет без системы VAR

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Главным арбитром на матч назначен Владимир Москалев, ассистентами будут Валерий Данченко и Владимир Миневич, резервным судьей назначен Антон Анопа. Встреча состоится 4 июля, все остальные матчи тура пройдут с системой VAR.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 26, 4.07.2020, 18:30 Спартак - Тамбов -

В субботу матч между московским «Динамо» и тульским «Арсеналом» рассудит Владислав Безбородов, Николай Волошин назначен на матч «Крылья Советов» (Самара) — «Ростов», Алексей Матюнин — «Локомотив» (Москва) — «Сочи», Павел Кукуян — «Ахмат» (Грозный) — ЦСКА.