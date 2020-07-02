Матч 26-го тура РПЛ «Спартак» — «Тамбов» пройдет без системы VAR
ТАСС, 2 июля. Матч 26-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 2 июля. Матч 26-го тура Тинькофф — Российской
Главным арбитром на матч назначен Владимир Москалев, ассистентами будут Валерий Данченко и Владимир Миневич, резервным судьей назначен Антон Анопа. Встреча состоится 4 июля, все остальные матчи тура пройдут с системой VAR.
В субботу матч между московским «Динамо» и тульским «Арсеналом» рассудит Владислав Безбородов, Николай Волошин назначен на матч «Крылья Советов» (Самара) — «Ростов», Алексей Матюнин — «Локомотив» (Москва) — «Сочи», Павел Кукуян — «Ахмат» (Грозный) — ЦСКА.
В воскресенье Сергей Лапочкин будет работать на игре «Уфа» — «Урал» (Екатеринбург), Кирилл Левников рассудит казанский «Рубин» и «Оренбург», а бригада во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч «Краснодара» и петербургского «Зенита».