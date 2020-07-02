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18:48 (мск), источник: ТАСС

Матч 26-го тура РПЛ «Спартак» — «Тамбов» пройдет без системы VAR

ТАСС, 2 июля. Матч 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным «Спартаком» и «Тамбовом» пройдет без системы видеоассистента рефери (VAR). Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: Reuters

Главным арбитром на матч назначен Владимир Москалев, ассистентами будут Валерий Данченко и Владимир Миневич, резервным судьей назначен Антон Анопа. Встреча состоится 4 июля, все остальные матчи тура пройдут с системой VAR.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 26, 4.07.2020, 18:30

Спартак-Тамбов-

В субботу матч между московским «Динамо» и тульским «Арсеналом» рассудит Владислав Безбородов, Николай Волошин назначен на матч «Крылья Советов» (Самара) — «Ростов», Алексей Матюнин — «Локомотив» (Москва) — «Сочи», Павел Кукуян — «Ахмат» (Грозный) — ЦСКА.

В воскресенье Сергей Лапочкин будет работать на игре «Уфа» — «Урал» (Екатеринбург), Кирилл Левников рассудит казанский «Рубин» и «Оренбург», а бригада во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч «Краснодара» и петербургского «Зенита».

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