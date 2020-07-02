Источник: дочь Малафеева помещена в стационар для прохождения психиатрической экспертизы

Указано, что такое решение принял Куйбышевский районный суд Петербурга по делу о распространении наркотиков, удовлетворив тем самым ходатайство следствия. По информации источника, девушка помещена в стационар для прохождения необходимого обследования.

«Постановление вынесено в рамках предварительного следствия. Малафеева обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.б ч.3 ст. 228.1 УК РФ (незаконное приобретение и распространение наркотиков)», — говорится в релизе суда.

Инцидент с Ксенией произошел в марте 2020 года. По версии следствия, девушка была задержана на продаже нескольких таблеток экстази.