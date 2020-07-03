«Зенит» может оформить самое раннее чемпионство в XXI веке. Так не доминировал даже Спаллетти
Воскресный матч с «Краснодаром» может стать «золотым» для
Воскресный матч с «Краснодаром» может стать «золотым» для
Похоже, для этой версии «Зенита» Краснодар — особый город. В прошлом сезоне (а кажется, что
И вот теперь снова Краснодар, и снова впереди маячит чемпионство. Только на этот раз уже официально. «Зенит» может выиграть второй подряд титул уже в ближайшие выходные: для этого нужно, чтобы «Локомотив» потерял очки в матче с «Сочи», а сами
Если все так и случится, то это будет самое раннее чемпионство в XXI веке.
За три тура до конца — было, и неоднократно. «Рубин"-2008, «Спартак"-2017, сам «Зенит» делал это дважды — в 2012-м и в 2019-м. Но чтобы за четыре — никогда. Для этого нужно вернуться в 1990-е — время доминирования «Спартака».
Полагаю, что для «Зенита» это важно. Нынешняя команда явно хочет оставить след в истории. В любом случае, есть все шансы взять титул на футбольном поле, своими собственными усилиями, хотя, повторимся, не все зависит от питерцев. В прошлом сезоне золото было оформлено в самолете, во время перелета из Грозного и в
С другой стороны, вряд ли в «Зените» сильно расстроятся, если «Локомотив» все же обыграет «Сочи», и оформить чемпионство в Краснодаре не получится. Потому что тогда будет возможность взять титул через три дня на своем стадионе перед своими болельщиками — на
В любом случае, разговоры о доминировании «Зенита» будут неизбежны, как к нему ни относись. Для меня самым яркой его чертой стал гол Эмилиано Ригони «Тамбову». Один из важнейших мячей в сезоне забил человек, который в
Понятно, что многим это не нравится, болельщикам хочется конкуренции — и это объяснимо. Но надо отдать должное «Зениту» и Семаку — своим стартовым капиталом они распоряжаются мастерски. Это тоже нужно уметь.
Дмитрий Гирин