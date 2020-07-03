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10:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» может оформить самое раннее чемпионство в XXI веке. Так не доминировал даже Спаллетти

Воскресный матч с «Краснодаром» может стать «золотым» для сине-бело-голубых.

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Источник: Спорт-Экспресс
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Похоже, для этой версии «Зенита» Краснодар — особый город. В прошлом сезоне (а кажется, что когда-то давно, в прошлой жизни) команда Сергея Семака в матче-украшении того чемпионата обыграла «быков», открыв тем самым себе дорогу к титулу. После тех 3:2 стало окончательно понятно, что золото — лишь дело времени, де-факто питерцы себе его забрали.

И вот теперь снова Краснодар, и снова впереди маячит чемпионство. Только на этот раз уже официально. «Зенит» может выиграть второй подряд титул уже в ближайшие выходные: для этого нужно, чтобы «Локомотив» потерял очки в матче с «Сочи», а сами сине-бело-голубые обыграли «быков». Расклад, не кажущийся нереальным. Сочинцы сейчас в хорошей форме и способны зацепиться за очки в Москве, «Зенит» тоже на ходу, а игроки «Краснодара», как показал матч с «Ростовом», физически далеки от оптимальных кондиций. Словом, ничего невозможного.

Если все так и случится, то это будет самое раннее чемпионство в XXI веке.

В последние 20 лет еще никто не завоевывал титул за четыре тура до финиша.

За три тура до конца — было, и неоднократно. «Рубин"-2008, «Спартак"-2017, сам «Зенит» делал это дважды — в 2012-м и в 2019-м. Но чтобы за четыре — никогда. Для этого нужно вернуться в 1990-е — время доминирования «Спартака».

Полагаю, что для «Зенита» это важно. Нынешняя команда явно хочет оставить след в истории. В любом случае, есть все шансы взять титул на футбольном поле, своими собственными усилиями, хотя, повторимся, не все зависит от питерцев. В прошлом сезоне золото было оформлено в самолете, во время перелета из Грозного и в Санкт-Петербург. Тоже, конечно, уникальный случай, думается, мало кто в мире может таким похвастать. Но когда звучит финальный свисток судьи, и ты понимаешь, что вот она, победа — это совершенно особый род удовольствия.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 26, 5.07.2020, 20:30

Краснодар-Зенит-

С другой стороны, вряд ли в «Зените» сильно расстроятся, если «Локомотив» все же обыграет «Сочи», и оформить чемпионство в Краснодаре не получится. Потому что тогда будет возможность взять титул через три дня на своем стадионе перед своими болельщиками — на Кубани-то их не будет. Условия следующие: победа над «Краснодаром», а потом взять три очка во встрече все с тем же «Сочи» — и золото в кармане. Представляете, какой будет ажиотаж при определении тех, кто попадет на «Газпром Арену»? И какие будут эмоции после финального свистка, если все закончится хорошо? Пережить их — огромное счастье для команды и болельщиков.

В любом случае, разговоры о доминировании «Зенита» будут неизбежны, как к нему ни относись. Для меня самым яркой его чертой стал гол Эмилиано Ригони «Тамбову». Один из важнейших мячей в сезоне забил человек, который в Санкт-Петербурге толком не прижился, и которого дважды отправляли в аренду в Италию — в «Аталанту» и «Сампдорию» — но и там он оказался не нужен. А тут вышел, и нанес точнейший удар в нижний угол в добавленное время. Потрясающая же история. Показывающая всю мощь нынешнего «Зенита», где даже полуотрезанные ломти — при всем уважении к Ригони — выходят и делают разницу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Понятно, что многим это не нравится, болельщикам хочется конкуренции — и это объяснимо. Но надо отдать должное «Зениту» и Семаку — своим стартовым капиталом они распоряжаются мастерски. Это тоже нужно уметь.

Дмитрий Гирин

Зенит
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