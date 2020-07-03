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13:43 (мск), источник: Lenta.Ru

В российском футбольном клубе рассказали об ухудшении ситуации с коронавирусом

В «Оренбурге» рассказали об ухудшении ситуации с заразившимися коронавирусом футболистами. Об этом сообщает Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

Член попечительского совета российского клуба Василий Столыпин заявил, что число больных в команде растет. У двух игроков обнаружено двустороннее воспаление легких.

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Клубу уже присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром». Из-за вспышки коронавируса в команде также был отменен матч против «Урала». Теперь же «Оренбург» просит переноса матча с казанским «Рубином». Встреча должна состояться 19 июля.

С момента возобновления чемпионата России стало известно о неоднократных случаях заражения COVID-19 среди футболистов Тинькофф Российской премьер-лиги. В частности, из-за вспышки заболевания в составе московского «Динамо» был перенесен матч бело-голубых с «Краснодаром».

В аналогичной ситуации матч «Ростова» и «Сочи» переносить или отменять не стали. Команда Валерия Карпина была вынуждена выставить против соперника состав из игроков 2003 года рождения. «Сочи» одержал победу со счетом 10:1.

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Российский чемпионат был приостановлен из-за пандемии коронавируса в марте. Российский футбольный союз (РФС) объявил паузу во всех турнирах, проводимых под его эгидой. Соревнования возобновились 19 июня.

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