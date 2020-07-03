В российском футбольном клубе рассказали об ухудшении ситуации с коронавирусом
В «Оренбурге» рассказали об ухудшении ситуации с заразившимися коронавирусом футболистами. Об этом сообщает Sport24.
В «Оренбурге» рассказали об ухудшении ситуации с заразившимися коронавирусом футболистами. Об этом сообщает Sport24.
Член попечительского совета российского клуба Василий Столыпин заявил, что число больных в команде растет. У двух игроков обнаружено двустороннее воспаление легких.
Клубу уже присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром».
С момента возобновления чемпионата России стало известно о неоднократных случаях заражения COVID-19 среди футболистов Тинькофф Российской
В аналогичной ситуации матч «Ростова» и «Сочи» переносить или отменять не стали. Команда Валерия Карпина была вынуждена выставить против соперника состав из игроков 2003 года рождения. «Сочи» одержал победу со счетом 10:1.
Российский чемпионат был приостановлен