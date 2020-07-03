«Арсенал» выкупил трансфер Лесового у «Зенита»
«Арсенал» выкупил трансфер полузащитника Даниила Лесового у «Зенита». Соглашение хавбека рассчитано на три года, сообщает Twitter тульской команды.
«Арсенал» выкупил трансфер полузащитника Даниила Лесового у «Зенита». Соглашение хавбека рассчитано на три года, сообщает Twitter тульской команды.
Лесовой второй сезон выступает за туляков на условиях аренды. У «оружейников» было приоритетное право на выкуп, чем клуб и воспользовался.
В текущем чемпионате 22-летний россиянин провел 28 матчей матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал пять голевых передач.