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17:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» выкупил трансфер Лесового у «Зенита»

«Арсенал» выкупил трансфер полузащитника Даниила Лесового у «Зенита». Соглашение хавбека рассчитано на три года, сообщает Twitter тульской команды.

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Лесовой второй сезон выступает за туляков на условиях аренды. У «оружейников» было приоритетное право на выкуп, чем клуб и воспользовался.

В текущем чемпионате 22-летний россиянин провел 28 матчей матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал пять голевых передач.

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